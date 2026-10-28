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США и РФ обсуждают соглашения для американских нефтяных гигантов в рамках мирных переговоров — FT

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Вашингтон и Москва обсуждают послевоенное возвращение американского бизнеса в российскую энергетику и другие экономические соглашения. Украина и Европа не участвуют в консультациях.

США и РФ обсуждают соглашения для американских нефтяных гигантов в рамках мирных переговоров — FT

США и Россия обсуждают потенциальное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках более широких переговоров о прекращении войны главы Кремля Владимира Путина в Украине. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, "Белый дом и Кремль предположили, что после окончания войны совместное предприятие с участием американских и российских нефтяных гигантов может быть восстановлено у побережья Сахалина, острова на Дальнем Востоке".

Они также обсуждали "привлечение американских гигантов к плану восстановления поставок российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба"", добавили они.

Потенциальные соглашения являются частью более широких усилий США по прекращению полномасштабного вторжения Путина, которое продолжается уже пятый год, "путём предложения стимулов тем, кто сядет за стол переговоров". Американские чиновники неоднократно заявляли, что эти соглашения не будут реализованы, пока война не закончится.

Стив Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, "обсудил потенциальные деловые соглашения с Путиным во время встречи в Санкт-Петербурге в начале сентября", сообщили источники. Во время последующего визита в Москву на прошлой неделе Уиткофф написал в своём блокноте "Business Deals", среди прочих заметок, согласно фотографиям, опубликованным кремлёвской пресс-службой.

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Американский чиновник сообщил FT: "Представители президента Трампа обсудили экономические предложения с обеими сторонами войны, включая послевоенную экономическую структуру для создания долгосрочных возможностей для роста и инвестиций в Украине, а также потенциальные возможности для послевоенного экономического сотрудничества с Россией".

"Экономические соглашения будут включены в комплексные мирные рамки, которые остановят убийства в этой жестокой войне, и будут предметом этих рамок; ничего окончательно не определено", — сказал чиновник.

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Два источника сказали, что "Москва рассматривала эти деловые соглашения как стимулы для Трампа нормализовать отношения с Россией до окончания войны". Кремль не скрывает своей готовности восстановить экономическое сотрудничество с США, даже если продолжает вести войну в Украине.

Многие обсуждаемые соглашения "имеют низкие шансы на успех из-за непреклонности Путина в вопросе прекращения войны и осторожности американских компаний относительно повторного выхода на российский рынок", отмечает издание.

ExxonMobil, единственная американская компания, участвовавшая в масштабном проекте "Сахалин-1", в прошлом году заявила, что ведёт переговоры с Россией о компенсации за конфискацию её 30-процентной доли, но не планирует возобновлять деятельность в стране. Она не сразу ответила на запрос о комментарии.

Другие предложения включают "восстановление доступа американских авиакомпаний к российскому воздушному пространству для транзита и пролётов, что значительно снизит расходы на топливо". Другое предложение "предусматривает возобновление американскими компаниями сотрудничества с Россией в производстве и поставках титана, ключевого компонента гражданских самолётов", пишет издание.

Компания Boeing ранее имела совместное российское предприятие по производству титана, но приостановила действие этого соглашения после вторжения в Украину и с тех пор диверсифицировала свои цепочки поставок металла, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Компания отказалась от комментариев.

"Эти идеи, наряду с несколькими другими, которые обсуждаются американскими и российскими чиновниками без прямого участия Украины или Европы, ознаменуют резкий сдвиг в отношениях Москвы с Западом после многолетней изоляции", указывает издание. США заявили, что Россия и Украина должны договориться о прекращении войны, прежде чем сможет начаться полномасштабное восстановление экономики.

США уже заключили соглашение об импорте российского дизельного топлива, приостановили введение новых санкций в отношении экспорта московских энергоносителей и оказывали давление на Украину, чтобы она прекратила удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Текущие переговоры, как сообщается, «основываются на предложениях, которые Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудили с Кириллом Дмитриевым, специальным посланником Путина по экономическим вопросам, во время переговоров по мирному плану для Украины в конце прошлого года». В феврале Дмитриев оценил стоимость потенциальных проектов в 14 триллионов долларов. В конечном итоге эти усилия вскоре зашли в тупик, указывает издание.

«План Дмитриева предусматривал ожидание заморозки войны, но время истекает, а война не прекращается, поэтому они решили двигаться вперёд сейчас», — сказал человек, осведомлённый о деловых соглашениях.

«Хотя Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что смягчит свою жёсткую переговорную позицию, США надеются добиться прогресса в направлении потенциального соглашения на трёхсторонних переговорах с Украиной в Абу-Даби в следующем месяце, первых с февраля», — говорится в публикации.

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Переговоры, как сообщается, «будут сосредоточены на возможных гарантиях безопасности для России и Украины после окончания войны». «США ранее связывали будущие гарантии для Украины с территориальными уступками, но впоследствии заявили, что не будут заставлять Киев отдавать земли за столом переговоров», — сообщили два источника, осведомлённые о переговорах.

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США и Россия также обсудили потенциальную продажу международных активов нефтяного гиганта «Лукойл» инвесторам, связанным с Белым домом; предложенный СПГ-проект на Аляске с участием российской компании «Новатэк»; а также возобновление поставок газа в Европу через сохранившиеся участки трубопроводов «Северный поток», все из которых, кроме одного, были разрушены в результате взрыва в 2022 году, пишет издание.

«Белый дом и Кремль также обсудили более широкое соглашение о смягчении санкций в отношении калийных удобрений и их экспорта через балтийские порты — шаг, который потребует от ЕС отменить санкции», — указывает издание.

«Ещё одной потенциальной идеей является передача управления Запорожской атомной электростанцией на оккупированной Россией территории Украины американской структуре, которая разделит энергоснабжение между Украиной и Россией», — говорится в публикации.

Европейские дипломаты неоднократно ясно заявляли американским коллегам, что выступают против смягчения каких-либо санкций или заключения деловых соглашений с Россией до окончания войны. Они подчеркнули, что любые решения, затрагивающие интересы ЕС, не могут быть приняты без одобрения Европы.

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США годами стремились побудить Европу снизить свою зависимость от российских энергоносителей. ЕС согласился постепенно отказаться от импорта российского газа, тогда как канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность возрождения газопровода «Северный поток — 2».

Европейский дипломат «выразил глубокий скептицизм относительно того, что экономических соглашений достаточно, чтобы убедить Путина прекратить войну в Украине». «Дело не в деньгах, — сказали они. — Дело в унижении и контроле».

Предыдущие усилия США по склонению России к мирному соглашению не имели большого успеха у Путина, сказал бывший чиновник администрации Трампа. «Переговорная команда разработала реальные предложения, чтобы создать для России возможности прекратить войну, но не смогла преодолеть собственную паранойю Путина, — сказал человек. — Ничто из этого никогда не имело шансов стать реальностью».

«Я не вижу во всём этом длительного контакта с реальным миром», — сказал Джеффри Пайетт, бывший помощник государственного секретаря по энергетическим ресурсам в администрации Байдена, который выразил скептицизм относительно того, что какая-либо крупная публичная компания захочет вернуться в Россию в нынешних условиях.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос о комментарии. Представитель Дмитриева отказался от комментариев.

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Юлия Шрамко

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