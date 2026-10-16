США разрешили «Лукойлу» продолжить работу за рубежом несмотря на санкции

Министерство финансов США продлило до 24 апреля 2027 года разрешение на проведение операций с зарубежными активами российской нефтяной компании «Лукойл». Решение касается сети автозаправочных станций и предприятий в Болгарии, которые попали под американские санкции. Об этом свидетельствуют документы Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), пишет УНН.

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Новые генеральные лицензии разрешают проводить операции с зарубежными АЗС, связанными с Lukoil International GmbH, а также с рядом болгарских дочерних компаний российского нефтяного гиганта.

В частности, разрешение распространяется на Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker. В то же время решение не означает полной отмены санкций против «Лукойла».

Почему США продлили разрешения для российской компании

Предыдущая лицензия на операции с зарубежными автозаправками действовала до 29 октября 2026 года. Теперь американский Минфин продлил ее срок почти на 6 месяцев.

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США ввели санкции против «Лукойла» 22 октября 2025 года. После этого российская компания объявила о намерении продать свой зарубежный бизнес.

Для проведения такой сделки OFAC выдало отдельную лицензию, срок действия которой американские власти уже неоднократно продлевали. Предыдущее разрешение на продажу активов было действительно до 22 октября 2026 года.

Таким образом, Вашингтон сохраняет санкции против российской компании, но одновременно разрешает отдельные операции с ее иностранными активами.

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