США дозволили "Лукойлу" продовжити роботу за кордоном попри санкції
Київ • УНН
Мінфін США дозволив операції з активами «Лукойлу» за кордоном до 24 квітня 2027 року. Санкції проти компанії залишаються чинними.
Міністерство фінансів США продовжило до 24 квітня 2027 року дозвіл на проведення операцій із закордонними активами російської нафтової компанії "Лукойл". Рішення стосується мережі автозаправних станцій та підприємств у Болгарії, які потрапили під американські санкції. Про це свідчать документи Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), пише УНН.
Деталі
Нові генеральні ліцензії дозволяють проводити операції із закордонними АЗС, пов'язаними з Lukoil International GmbH, а також із низкою болгарських дочірніх компаній російського нафтового гіганта.
Зокрема, дозвіл поширюється на Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria та Lukoil Bulgaria Bunker. Водночас рішення не означає повного скасування санкцій проти "Лукойла".
Чому США продовжили дозволи для російської компанії
Попередня ліцензія на операції із закордонними автозаправками діяла до 29 жовтня 2026 року. Тепер американський Мінфін продовжив її термін майже на 6 місяців.
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США запровадили санкції проти "Лукойла" 22 жовтня 2025 року. Після цього російська компанія оголосила про намір продати свій закордонний бізнес.
Для проведення такої угоди OFAC видало окрему ліцензію, термін дії якої американська влада вже неодноразово продовжувала. Попередній дозвіл на продаж активів був чинним до 22 жовтня 2026 року.
Таким чином, Вашингтон зберігає санкції проти російської компанії, але водночас дозволяє окремі операції з її іноземними активами.
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