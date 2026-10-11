США пропонували росії розморозити мільярди доларів активів в обмін на часткове перемир'я – NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала росії низку економічних поступок, зокрема можливість розблокування мільярдів доларів заморожених активів, щоб домогтися часткового припинення вогню у війні проти України. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на посадовців, обізнаних із перебігом переговорів, пише УНН.

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За словами співрозмовників видання, Вашингтон розглядав три економічні стимули, які могли б переконати москву погодитися на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі або перемир'я на морі.

Зокрема, американська сторона обговорювала розморожування російських активів на мільярди доларів. Причому кошти пропонували розблокувати авансом – ще до фактичного початку перемир'я, а не як винагороду за виконання домовленостей.

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За інформацією NYT, американські переговорники також повернулися до плану продажу закордонних активів російського "Лукойлу". Потенційними покупцями розглядали групу інвесторів із Близького Сходу, серед яких були особи з діловими зв'язками з представниками американської переговорної команди.

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Ще одна пропозиція стосувалася білорусі. США розглядали можливість відновлення експорту білоруських калійних добрив, що могло б стати додатковим економічним стимулом для союзника кремля.

На якому етапі перебувають ці переговори, наразі невідомо. Водночас джерела NYT стверджують, що у вересні українські посадовці були вражені масштабом поступок, які спецпосланець Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер були готові запропонувати росії.

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