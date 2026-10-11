Трамп оголосив, що почало діяти негайне "енергетичне перемир'я" між Україною та росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія погодилися на "енергетичне перемир'я", яке набуває чинності негайно. За його словами, обидві сторони дали згоду на домовленість. Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, пише УНН.

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Трамп наголосив, що припинення атак на енергетичні об'єкти має розпочатися вже зараз, і закликав Україну та росію дотримуватися домовленості.

Із цього моменту у війні між росією та Україною оголошується енергетичне перемир'я. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання – написав президент США.

Що відомо про домовленість

У своєму повідомленні Трамп не уточнив, на який термін розраховане перемир'я та які механізми контролю за його дотриманням передбачені.

Також із заяви американського президента не зрозуміло, чи поширюється домовленість на всі енергетичні об'єкти та які наслідки матиме її можливе порушення.

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