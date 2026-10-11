Зеленський готовий провести вибори в Україні за умови повного припинення вогню на 60 днів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий організувати вибори в країні, якщо росія погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 60 днів. За його словами, саме цього часу вистачить для підготовки виборчого процесу. Слова глави держави передає Sky News з посланням на інтерв'ю Зеленського ABC, пише УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що проведення виборів безпосередньо залежить від готовності російського керівництва припинити бойові дії на визначений період.

Будь ласка, скажіть путіну, дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори – заявив Президент України.

Зеленський уже пропонував 60-денне перемир'я для проведення виборів

Це не перша подібна заява українського президента. Ще в лютому в інтерв'ю Axios він наголошував, що для організації виборів Україні необхідні 60 днів припинення вогню.

Таким чином, позиція Зеленського залишається незмінною: Україна готова провести голосування за умови, що росія забезпечить повне припинення бойових дій на два місяці.

Наразі про згоду російської сторони на запропоноване 60-денне перемир'я не повідомлялося.

Відносини Трампа і Зеленського впали до найнижчої точки, однак американці не планують припиняти надавати розвіддані – WSJ