російська влада досі не може назвати терміни відновлення Кримського мосту, який зазнав масштабних руйнувань після українських ударів 17 листопада. Пошкодження автомобільної та залізничної частин виявилися настільки серйозними, що остаточні строки ремонту визначать лише після підготовки інженерних рішень. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Віцепрем'єр рф марат хуснуллін визнав, що удар пошкодив основну балку аркового прольоту та саму арку. Частина конструкцій обвалилася у Керченську протоку.

За словами російського чиновника, фахівці розглядають 2 варіанти відновлення мосту. Водночас конкретних термінів він не назвав, хоча раніше обіцяв запустити окремі елементи автомобільної частини протягом 1–2 місяців.

Скільки може тривати відновлення мосту

Професор Університету Халіфа в Абу-Дабі Андреас Каппоса припускає, що відновлення автомобільного руху може зайняти близько 2 років.

Найскладнішим завданням стане відбудова 227-метрової сталевої арки, виготовлення та монтаж якої свого часу тривали близько 1,5 року.

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За інформацією видання, українські сили атакували міст тричі протягом 16–19 листопада. Найбільших руйнувань завдав удар у ніч на 17 листопада, коли обвалилися арка та близько 270 метрів автомобільного полотна.

путін після атаки пригрозив Україні ударами у відповідь, які, за його словами, будуть значно болючішими.

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