Українські спецслужби розкрили подробиці масштабної операції проти Кримського мосту, яка тривала близько місяця та складалася із семи етапів. Сили оборони спочатку послаблювали російську протиповітряну оборону, а згодом завдали серії ударів по незаконно збудованій переправі. У результаті одна з металевих арок та автомобільний проліт обвалилися у воду. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

За інформацією СБУ, операцію розробляли та координували спільно з Генеральним штабом ЗСУ. До її виконання залучили різні підрозділи Сил оборони, а також широкий спектр українського озброєння.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що руйнування частини мосту стало результатом тривалої підготовки, протягом якої українські військові послідовно виконували визначені завдання.

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Служба безпеки також оприлюднила кадри ударів та руйнування конструкцій мосту. Водночас відомство розкрило загальну послідовність операції, але не деталізувало кожен із семи етапів окремо.

Перший етап – підготовка та послаблення російської оборони

За оприлюдненою інформацією, підготовка та реалізація операції тривали приблизно місяць.

Перед безпосереднім ураженням мосту українські військові проводили серію атак на російські засоби протиповітряної оборони. Президент Зеленський уточнив, що під удари потрапляли також радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та інші військові об'єкти.

Це була частина ширшої операції, спрямованої на послаблення російської системи захисту в районі переправи.

Наступні етапи – серія ударів із застосуванням української зброї

Після початкової фази Сили оборони перейшли до безпосереднього ураження Кримського мосту.

У СБУ зазначили, що частину ударів служба виконувала самостійно. На завершальній стадії до операції приєдналися інші підрозділи українських Сил оборони.

Загалом, за повідомленнями СБУ та президента, використовували різні українські розробки, серед яких Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

Водночас українська сторона не оприлюднила повної хронології застосування кожного засобу та не повідомила, яку саме ціль уражав кожен із них.

Вирішальний удар і падіння автомобільного прольоту

Кульмінацією операції стали удари 17 листопада.

За даними СБУ, спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" застосували по автомобільній частині Кримського мосту ракети-дрони "Паляниця".

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Після ураження одна з металевих арок разом з автомобільним прольотом обвалилася у воду.

Українська спецслужба повідомила про повне знищення цих конструкцій. Також, за попередньою оцінкою, пошкоджень зазнала залізнична частина переправи.

Оприлюднені відеоматеріали демонструють руйнування автомобільної конструкції. Проте повний технічний стан мосту, зокрема всіх його опор та залізничної частини, за цими кадрами встановити неможливо.

Чому ця операція стала особливою

У СБУ наголосили, що росія роками представляла Кримський міст як один із найбільш захищених інфраструктурних об'єктів.

росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст – один із найзахищеніших об'єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні – заявили у спецслужбі.

Нова операція стала четвертим ураженням переправи за участю СБУ.

Вперше міст атакували в жовтні 2022 року. Наступного разу, у липні 2023-го, для удару застосували морські дрони Sea Baby. У червні 2025 року українська спецслужба повідомила про підводний вибух біля опор споруди.

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Листопадова операція 2026 року відрізнялася насамперед масштабом, тривалістю та поєднанням різних українських засобів ураження.

Що відомо про наслідки

Після листопадових ударів окупаційні джерела повідомляли про припинення автомобільного та залізничного руху Кримським мостом.

Руйнування автомобільного прольоту підтверджують оприлюднені зображення. Водночас остаточні масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури та терміни можливого відновлення переправи залишаються невизначеними.

Кримський міст має важливе логістичне значення для російських окупаційних військ, оскільки з'єднує територію рф з окупованим Кримом і використовується для перевезення вантажів.

Таким чином, оприлюднені СБУ матеріали свідчать, що листопадове ураження мосту стало результатом не одного ізольованого удару, а тривалої спільної операції українських спецслужб та військових.

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