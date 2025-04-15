Служба безпеки України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19347 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133820 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125206 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126652 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125176 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127805 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192318 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115342 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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На Київщині податківець вимагав понад 700 тисяч гривень хабаря за безперешкодну діяльність

Податківця затримано під час отримання 735 тис. грн хабаря від підприємця за не створення перешкод у діяльності. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кримінал та НП • 15 квітня, 00:05 • 3130 перегляди

За сприяння Кравченка викрито посадовця податкової на Київщині, який вимагав хабарі з підприємців

СБУ за сприяння керівника ДПС Кравченка викрила корупційну схему в податковій службі Київщини. Посадовець обіцяв не заважати бізнесу за 1,6% від операцій.

Економіка • 14 квітня, 14:22 • 8306 перегляди

Колишній ведучий "Наш" і "NewsOne" Назаров сплатив заставу та вийшов з-під варти

Макс Назаров, підозрюваний у виправдовуванні агресії рф, сплатив заставу. Суд зменшив суму застави з 12 до 8,5 млн грн. Назаров вийшов з-під варти, здав паспорт та має обов'язки.

Суспільство • 14 квітня, 12:26 • 7850 перегляди

У Києві притягнули до відповідальності юнаків за російську музику на Подолі попри удар ворога по Сумах

У Києві затримали молодиків, які слухали російську музику на Подолі. Їх притягнуто до відповідальності за хуліганство та розпивання спиртних напоїв.

Київ • 14 квітня, 07:50 • 5784 перегляди

Протидія диверсіям та агентурі ворога: Зеленський заслухав доповідь голови СБУ

Президент України заслухав звіт голови СБУ щодо протидії диверсіям та агентурі ворога. Спецслужба активно протидіє спробам залучення українських дітей до терористичної діяльності.

Війна • 10 квітня, 18:39 • 9524 перегляди

Очевидно, що це не поодинокі випадки: Зеленський про вербування росією громадян Китаю на війну в Україні

Зеленський наголосив на системній роботі росії з вербування китайців на війну в Україні. СБУ проводить процесуальні дії з полоненими на Донеччині.

Війна • 10 квітня, 14:23 • 10620 перегляди

Стрілянина у ТРК Львова: що відомо про стрілка

9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.

Кримінал та НП • 10 квітня, 11:13 • 9542 перегляди

Один - "турист", інший - завербований: нові подробиці допиту китайських полонених

СБУ допитала двох громадян Китаю, захоплених у полон на Донеччині. Вони розповіли, як їх завербували до армії рф та про перше бойове завдання.

Війна • 9 квітня, 20:37 • 10269 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

Київський апеляційний суд залишив Дмитра Рюмшина, екскомандира 155 бригади, під вартою до 20 квітня. Розмір застави було зменшено до 34 мільйонів гривень.

Війна • 9 квітня, 16:27 • 15504 перегляди

“Кладуть солдат батальйонами”: у Рівненському ОТЦК відреагували на скандальні заяви підполковника

У ТЦК заявили, що висловлювання Ковалюка про втрати не сприяють обороноздатності. Припускають, що на його думку могли вплинути особисті обставини або втома від служби.

Суспільство • 8 квітня, 19:17 • 155804 перегляди

Після дронової атаки на завод "промсинтез" в рф розлилася азотна кислота - росЗМІ

Після атаки БПЛА на заводі "Промсинтез" стався витік азотної кислоти, яку нейтралізували содою. Місцева влада приховала цей факт.

Війна • 8 квітня, 13:39 • 8019 перегляди

Наводив російські КАБи на Харків: СБУ затримала працівника видавництва

СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за ЗСУ та передавав дані про розташування українських військових об'єктів. Він наводив російські КАБи на Харків.

Війна • 8 квітня, 07:52 • 9951 перегляди

Апеляційний суд зменшив вирок екссудді Чаусу

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скарги та зменшила вирок Миколі Чаусу до 8,5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його звинувачують у вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол.

Кримінал та НП • 3 квітня, 16:28 • 11022 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

Прокурор вимагав 5 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження щодо шахрайства на 400 тисяч гривень. Наразі триває розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Політика • 2 квітня, 23:11 • 17986 перегляди

У Львові затримали агентів гру рф, що готували теракт

СБУ затримала двох агентів гру рф у Львові, які планували теракт. Вони мали підірвати відділення поліції за допомогою замаскованої бомби, одним із виконавців мала стати 22-річна киянка.

Війна • 2 квітня, 08:28 • 21481 перегляди

Пропагандиста Молчанова, який працював на Медведчука, заарештували у Польщі та депортували в Україну: зараз він в СІЗО

СБУ, СЗР та польські правоохоронці затримали в ЄС Кирила Молчанова, який працював на Медведчука. Його депортували в Україну, де він зараз перебуває в СІЗО.

Війна • 1 квітня, 13:57 • 32106 перегляди

Дозволяли солдатам замість служби працювати на приватних СТО: у Львові викрили керівництво військової частини

У Львові викрито схему, де керівництво військової частини дозволяло солдатам не служити, а працювати на СТО за гроші. Посадовцям загрожує до 12 років в'язниці.

Війна • 28 березня, 16:50 • 36771 перегляди

У Львівському електротранспорті виявили постери з ворожою рекламою, триває розслідування

У Львові виявили ворожу рекламу в електротранспорті. Міська влада та правоохоронці вживають заходів, триває перевірка транспорту та розслідування СБУ.

Кримінал та НП • 28 березня, 16:06 • 35076 перегляди

СБУ затримала агента фсб, що готував підрив біля ТЦК у Херсоні

СБУ зірвала теракт фсб: затримано агента, який мав підірвати вибухівку біля ТЦК у Херсоні. Він отримав завдання через Telegram, раніше підпалював об'єкти Укрзалізниці.

Війна • 27 березня, 09:09 • 31910 перегляди

Справа Комарницького: на Закарпатті після появи нових фактів звільнено поліцейських, їм оголосили підозри

Двох співробітників Управління стратегічних розслідувань звільнено та оголошено підозри. Керівника управління також звільнено за причетність до протиправної діяльності.

Політика • 27 березня, 08:46 • 31195 перегляди

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Печерський суд залишив під вартою Іллю Лапіна, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини. Суд зобов’язав доставити Лапіна до лікарні, у відповідь він оголосив голодування.

Війна • 26 березня, 17:34 • 45773 перегляди

Опитування: українці найбільше довіряють ЗСУ та ДСНС, найменше – чиновникам

За даними Центру Разумкова, ЗСУ та ДСНС мають найвищий рівень довіри (93,5% та 85,5%). Найбільша недовіра – до чиновників (79%) та політичних партій (77%).

Суспільство • 25 березня, 12:35 • 24563 перегляди

Шмигаль повідомив про подальший перебіг реформи МСЕК – що вже зроблено

Прем'єр Шмигаль повідомив про продовження реформи МСЕК, де 1440 команд оцінюють потреби людей. Вже прийнято рішення щодо 90 тисяч осіб, а екс-очільниці Хмельницької МСЕК зменшили заставу до 230 млн.

Політика • 25 березня, 12:20 • 19669 перегляди

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня відзначають Міжнародний день ненародженої дитини, День Служби безпеки України, Всесвітній день ретроспективи та Міжнародний день пам'яті жертв рабства.

Суспільство • 25 березня, 04:30 • 193932 перегляди

У Нацполіції заявили, що планують посилення заходів безпеки біля відділків для протидії терактам

Патрулювання, металодетектори та перевірка транспорту – основні заходи. З початку року загинуло четверо поліцейських під час терактів.

Війна • 24 березня, 13:14 • 9987 перегляди

Вибух в поліції на Одещині: встановлено особу загиблої, версію про замовлення спецслужб рф не виключають

Встановлено особу жінки, яка загинула внаслідок вибуху у відділку поліції на Одещині. Розглядається версія про причетність спецслужб рф до організації теракту.

Війна • 24 березня, 12:42 • 23705 перегляди

СБУ кваліфікувала вибух у будівлі поліції на Одещині як спробу теракту

СБУ розслідує вибух в будівлі поліції на Одещині як теракт. Загинула жінка, яка принесла пакет з вибухівкою, троє поліцейських отримали поранення.

Кримінал та НП • 23 березня, 20:14 • 30552 перегляди

У Генштабі підтвердили ураження по аеродрому "Енгельс" у саратовській області рф

Вночі 20 березня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області рф. Зафіксовано пожежу, вибухи та детонацію боєприпасів.

Війна • 20 березня, 10:29 • 12629 перегляди

Вбивство активіста Ганула: у поліції заявили, що запитів на охорону не було

Іван Вигівський заявив, що Ганул не звертався щодо особистої охорони після затримання підозрюваного у погрозах. Активіста застрелили в Одесі 14 березня.

Кримінал та НП • 14 березня, 15:45 • 20240 перегляди

Вбивство Ганула: Нацполіція не виключає причетність російських спецслужб

Нацполіція розглядає версію про замовлення вбивства Дем'яна Ганула російськими спецслужбами. Президент наказав залучити всі сили для розслідування злочину в Одесі.

Кримінал та НП • 14 березня, 15:27 • 18319 перегляди