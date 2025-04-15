Служба безпеки України

Податківця затримано під час отримання 735 тис. грн хабаря від підприємця за не створення перешкод у діяльності. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
СБУ за сприяння керівника ДПС Кравченка викрила корупційну схему в податковій службі Київщини. Посадовець обіцяв не заважати бізнесу за 1,6% від операцій.
Макс Назаров, підозрюваний у виправдовуванні агресії рф, сплатив заставу. Суд зменшив суму застави з 12 до 8,5 млн грн. Назаров вийшов з-під варти, здав паспорт та має обов'язки.
У Києві затримали молодиків, які слухали російську музику на Подолі. Їх притягнуто до відповідальності за хуліганство та розпивання спиртних напоїв.
Президент України заслухав звіт голови СБУ щодо протидії диверсіям та агентурі ворога. Спецслужба активно протидіє спробам залучення українських дітей до терористичної діяльності.
Зеленський наголосив на системній роботі росії з вербування китайців на війну в Україні. СБУ проводить процесуальні дії з полоненими на Донеччині.
9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.
СБУ допитала двох громадян Китаю, захоплених у полон на Донеччині. Вони розповіли, як їх завербували до армії рф та про перше бойове завдання.
Київський апеляційний суд залишив Дмитра Рюмшина, екскомандира 155 бригади, під вартою до 20 квітня. Розмір застави було зменшено до 34 мільйонів гривень.
У ТЦК заявили, що висловлювання Ковалюка про втрати не сприяють обороноздатності. Припускають, що на його думку могли вплинути особисті обставини або втома від служби.
Після атаки БПЛА на заводі "Промсинтез" стався витік азотної кислоти, яку нейтралізували содою. Місцева влада приховала цей факт.
СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за ЗСУ та передавав дані про розташування українських військових об'єктів. Він наводив російські КАБи на Харків.
Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скарги та зменшила вирок Миколі Чаусу до 8,5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його звинувачують у вимаганні та отриманні хабаря у розмірі 150 тис. дол.
Прокурор вимагав 5 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження щодо шахрайства на 400 тисяч гривень. Наразі триває розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
СБУ затримала двох агентів гру рф у Львові, які планували теракт. Вони мали підірвати відділення поліції за допомогою замаскованої бомби, одним із виконавців мала стати 22-річна киянка.
СБУ, СЗР та польські правоохоронці затримали в ЄС Кирила Молчанова, який працював на Медведчука. Його депортували в Україну, де він зараз перебуває в СІЗО.
У Львові викрито схему, де керівництво військової частини дозволяло солдатам не служити, а працювати на СТО за гроші. Посадовцям загрожує до 12 років в'язниці.
У Львові виявили ворожу рекламу в електротранспорті. Міська влада та правоохоронці вживають заходів, триває перевірка транспорту та розслідування СБУ.
СБУ зірвала теракт фсб: затримано агента, який мав підірвати вибухівку біля ТЦК у Херсоні. Він отримав завдання через Telegram, раніше підпалював об'єкти Укрзалізниці.
Двох співробітників Управління стратегічних розслідувань звільнено та оголошено підозри. Керівника управління також звільнено за причетність до протиправної діяльності.
Печерський суд залишив під вартою Іллю Лапіна, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини. Суд зобов’язав доставити Лапіна до лікарні, у відповідь він оголосив голодування.
За даними Центру Разумкова, ЗСУ та ДСНС мають найвищий рівень довіри (93,5% та 85,5%). Найбільша недовіра – до чиновників (79%) та політичних партій (77%).
Прем'єр Шмигаль повідомив про продовження реформи МСЕК, де 1440 команд оцінюють потреби людей. Вже прийнято рішення щодо 90 тисяч осіб, а екс-очільниці Хмельницької МСЕК зменшили заставу до 230 млн.
25 березня відзначають Міжнародний день ненародженої дитини, День Служби безпеки України, Всесвітній день ретроспективи та Міжнародний день пам'яті жертв рабства.
Патрулювання, металодетектори та перевірка транспорту – основні заходи. З початку року загинуло четверо поліцейських під час терактів.
Встановлено особу жінки, яка загинула внаслідок вибуху у відділку поліції на Одещині. Розглядається версія про причетність спецслужб рф до організації теракту.
СБУ розслідує вибух в будівлі поліції на Одещині як теракт. Загинула жінка, яка принесла пакет з вибухівкою, троє поліцейських отримали поранення.
Вночі 20 березня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області рф. Зафіксовано пожежу, вибухи та детонацію боєприпасів.
Іван Вигівський заявив, що Ганул не звертався щодо особистої охорони після затримання підозрюваного у погрозах. Активіста застрелили в Одесі 14 березня.
Нацполіція розглядає версію про замовлення вбивства Дем'яна Ганула російськими спецслужбами. Президент наказав залучити всі сили для розслідування злочину в Одесі.