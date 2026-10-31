Стояв у витоків "антивакцинаторів": "активіст" Остап Стахів опинився в ТЦК Львова

У суботу, 31 жовтня, працівники поліції Львова затримали і доставили до територіального центру комплектування скандально відомого активіста Остапа Стахіва. Його звинувачують у порушенні правил військового обліку, однак сам він це заперечує. Про це повідомили в Львівському обласному ТЦК, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Стахів перебував у розшуку з 6 березня 2026 року. Наразі він проходить військово-лікарську комісію, яка визначить ступінь його придатності до військової служби.

Подальші рішення прийматимуться винятково відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі визнання військовозобов’язаного придатним до військової служби та за відсутності законних підстав для відстрочки, бронювання або інших передбачених законом підстав він підлягатиме подальшим процедурам, визначеним законодавством про мобілізацію. Окремо звертаємо увагу на речі, які останнім часом нерідко намагаються підмінити емоціями та інформаційними маніпуляціями. Публічність не дає імунітету від виконання закону, кількість підписників у соціальних мережах, професія, політична чи громадська діяльність, медійність або гучність заяв не створюють для людини окремого порядку виконання військового обов’язку. Якщо громадянин порушує правила військового обліку - держава має передбачені законом механізми реагування - йдеться в дописі ТЦК.

Також в обласному територіальному центрі комплектування зазначили, що "сам факт доставлення до ТЦК та СП не означає автоматичної мобілізації".

Хто такий Остап Стахів і чим відомий

Він був один із лідерів антивакцинаторського руху під час пандемії COVID-19. У 2021 році Служба безпеки України повідомила йому про підозру в діях, спрямованих на повалення державного ладу, а у 2024-му - у поширенні інформації про розташування ЗСУ та шахрайстві.

Після перебування під вартою Стахів вийшов з СІЗО за 908 тисяч гривень застави.

Нагадаємо

Верховна Рада у законопроєкті за посилення відповідальності за організацію і використання так званих дроп-схем, також підтримала поправку, яка передбачає штраф у розмірі 170 тисяч гривень для співробітників ТЦК та СП за незаконне взяття на військовий облік громадян, які не підлягають такій процедурі.