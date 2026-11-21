російський диктатор володимир путін закликав українців перейти на бік росії та об'єднатися з росіянами заради "майбутнього дітей". Таку заяву він зробив попри майже 5 років повномасштабної війни, тисячі загиблих цивільних і масштабні руйнування українських міст. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на інтерв'ю путіна режисеру Еміру Кустуриці, пише УНН.

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Під час розмови, яка увійшла до фільму з нагоди 80-річчя патріарха рпц кирила, путін заявив, що українці та росіяни нібито мають спільні цілі й повинні бути разом.

Що б не відбувалося, які б трагедії не траплялися сьогодні, потрібно думати про майбутнє, про майбутнє своїх дітей. Якщо ми хочемо бути сильними, значущими та мати умови для хорошого розвитку, ми, звичайно, повинні бути разом – заявив він.

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російський диктатор також безпосередньо звернувся до громадян України із закликом підтримати росію.

Переходьте на наш бік, тому що він є нашим спільним боком. На правильний бік історії переходьте – сказав путін.

Водночас, за даними ООН станом на 17 листопада, від початку повномасштабного вторгнення росії загинули щонайменше 17 994 мирні українці, ще 57 854 зазнали поранень.

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Реальна кількість жертв може бути значно більшою через відсутність доступу до окупованих територій. За оцінками американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, кількість загиблих українських військових може становити від 125 до 150 тисяч.

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