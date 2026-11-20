Дональд Трамп і володимир путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін сказав, що хоче припинити війну в Україні, передає УНН.

Вчора вранці ми говорили про чудову американську економіку. Ми говорили про це з путіним. Він висловив своє бажання про припинення війни дипломатичним шляхом. Я говорив також з представниками. Проблема у тому, що Зеленський і путін ненавидять один одного. Якби це було інакше, це була б найлегша війна з восьми, які я припинив - сказав Трамп.

Трамп додав, що путін не почав би війну, якби він був президентом США.

Я спитав у нього: "Якби я був президентом, ти б пішов би війною на Україну". Він каже: "Ні, ні" - додав Трамп.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче, аби Київ уклав мирну угоду з росією до початку січня — ще до того, як демократи отримають контроль над Конгресом.