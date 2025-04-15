Конгрес Сполучених Штатів

Голова Пентагону попередив про військові дії, якщо Мексика не виконає вимоги Трампа - WSJ

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про готовність до односторонніх військових дій, якщо Мексика не посилить боротьбу з наркокартелями. Мексика намагається уникнути конфлікту через посилення прикордонного контролю та видачу наркоторговців.