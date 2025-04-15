Конгрес Сполучених Штатів

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18480 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Білий дім хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепартаменту та USAID - Politico

Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.

Економіка • 15 квітня, 02:32 • 2368 перегляди

У США оскаржують мита Трампа: малий бізнес звинувачує президента в перевищенні повноважень

Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.

Новини Світу • 15 квітня, 02:16 • 2592 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

Демократи у Палаті представників Конгресу США запропонували законопроєкт для фінансування України та запровадження санкцій проти росії. Документ містить три розділи: підтримка, безпека та санкції.

Політика • 14 квітня, 23:43 • 19528 перегляди

Трамп хоче урізати фінансування NASA: під загрозою запуск космічного телескопа й місії на Марс

Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.

Новини Світу • 11 квітня, 21:54 • 3979 перегляди

Трамп придумав схему, яка дасть змогу нелегальним іммігрантам законно повернутися

Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.

Новини Світу • 11 квітня, 16:11 • 12336 перегляди

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц спробувала виправдатися за свої слова про поступки територіями

Вікторія Спартц заявила, що її слова про поступки територіями Україні були спотворені. Вона наголосила, що докладала зусиль для допомоги Україні, але перемогти з Зеленським неможливо.

Політика • 9 квітня, 09:25 • 41337 перегляди

У США зламали електронну пошту Офісу контролера грошового обігу

У системі електронної пошти Офісу контролера грошового обігу США стався злам. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до конфіденційної інформації.

Новини Світу • 9 квітня, 06:20 • 3944 перегляди

Трамп незадоволений тим, що росія "як божевільна бомбить" Україну

Дональд Трамп висловив незадоволення діями росії в Україні, звинувативши її в інтенсивних бомбардуваннях.

Війна • 8 квітня, 05:47 • 98699 перегляди

У США планують 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска - Reuters

5 квітня в США заплановано 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска, які пройдуть у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Організатори очікують найбільшу хвилю протестів.

Новини Світу • 5 квітня, 13:22 • 16535 перегляди

США визначили час для відповіді рф про готовність до миру - Рубіо

США очікують від росії відповіді щодо готовності до миру у визначений термін. Конгрес США вже працює над законопроєктом про посилення санкцій проти рф.

Політика • 4 квітня, 12:25 • 10646 перегляди

США ризикують оголосити дефолт за боргом у 36,6 трлн доларів вже у серпні: деталі

Якщо Конгрес не підвищить верхню межу держборгу, США можуть зіткнутися з дефолтом вже в серпні або вересні. Законодавці до останнього моменту ведуть переговори щодо підвищення ліміту боргу.

Економіка • 26 березня, 20:26 • 25569 перегляди

Військові плани Трампа потрапили до журналіста: скандал у Вашингтоні, через який Волца можуть звільнити

Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.

Політика • 25 березня, 08:19 • 20869 перегляди

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Національний архів США опублікував розсекречені документи про вбивства Джона та Роберта Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга. Раніше Трамп видав указ про оприлюднення цих матеріалів.

Політика • 19 березня, 01:18 • 49018 перегляди

Сенатор Грем погрожує росії санкціями у разі відмови від 30-денного припинення вогню

Сенатор США Ліндсі Грем пригрозив росії санкціями, якщо вона не погодиться на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Він закликав ввести санкції проти країн, які купують російські товари.

Війна • 11 березня, 22:25 • 22474 перегляди

Трамп хоче створити американський аналог "Залізного купола" Ізраїлю

Президент США планує звернутися до Конгресу щодо фінансування нової системи протиракетної оборони. Проект передбачає розгортання космічних датчиків та перехоплювачів за ізраїльським зразком.

Новини Світу • 5 березня, 03:59 • 25252 перегляди

Верховна Рада звернулася до Трампа: наголосила на необхідності подальшого партнерства

Парламент України опублікував звернення до президента США, Конгресу та американського народу з подякою за підтримку. У листі наголошується на важливості стратегічного партнерства після нещодавньої суперечки між лідерами держав.

Політика • 3 березня, 22:12 • 22905 перегляди

Угоду про корисні копалини підпишуть у найкоротші терміни

Конгресмен Браян Фіцпатрік та глава ОП Андрій Єрмак підтвердили швидке підписання угоди про корисні копалини між США та Україною. Документ має посилити економічне партнерство між країнами.

Економіка • 3 березня, 21:46 • 24466 перегляди

Трамп не вважає угоду щодо рідкоземельних мінералів з Україною мертвою

Трамп не вважає угоду щодо доступу до рідкоземельних мінералів України проваленою і анонсував важливий виступ у Конгресі. Президент США очікує більшої вдячності від українського лідера для відновлення переговорів.

Економіка • 3 березня, 21:00 • 115243 перегляди

Маск з'явиться на спільному засіданні Конгресу з Трампом

Найбагатша людина у світі Ілон Маск буде присутній на виступі Трампа в Конгресі. Маск представить свій Департамент ефективності державного управління як частину президентського послання.

Новини Світу • 3 березня, 20:38 • 49659 перегляди

"Допомога тоді буде виключно путіну": Зеленський про можливе припинення підтримки США

Президент України заявив, що призупинення американської допомоги буде вигідним лише росії. Зеленський наголосив на важливості стратегічного партнерства зі США та висловив сподівання на продовження підтримки.

Війна • 3 березня, 13:41 • 28696 перегляди

Директор ФБР закликав перевірити використання американської допомоги Україні

Каш Патель просить Конгрес США розслідувати, куди пішли виділені Україні 110 млрд доларів. Він висловив недовіру до Зеленського щодо прозорості використання коштів.

Війна • 2 березня, 19:43 • 57968 перегляди

Зеленський подякував США, Трампу, Конгресу та американському народу за підтримку: "Попри жорсткий діалог, ми залишаємося стратегічними партнерами"

Президент України подякував США за життєво важливу підтримку під час війни. Зеленський наголосив на стратегічному партнерстві та важливості чесного діалогу між країнами.

Війна • 1 березня, 11:53 • 38468 перегляди

33 рази, коли Зеленський дякував США за підтримку України - CNN

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп та Венс звинуватили Зеленського у недостатній вдячності за підтримку США. CNN зібрало 33 публічні подяки від Зеленського американській стороні.

Політика • 1 березня, 11:22 • 56288 перегляди

США схвалили продаж Ізраїлю зброї на $3 млрд в екстреному порядку

Держдеп США схвалив продаж Ізраїлю бомб та військового обладнання на суму близько $3 млрд в обхід стандартної процедури розгляду Конгресом. Постачання включає тисячі бомб, комплекти для підриву та бульдозери.

Новини Світу • 1 березня, 10:55 • 36347 перегляди

Голова Пентагону попередив про військові дії, якщо Мексика не виконає вимоги Трампа - WSJ

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про готовність до односторонніх військових дій, якщо Мексика не посилить боротьбу з наркокартелями. Мексика намагається уникнути конфлікту через посилення прикордонного контролю та видачу наркоторговців.

Новини Світу • 1 березня, 09:39 • 45604 перегляди

Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну

Лідери європейських країн, Канади та керівництво ЄС виступили на підтримку України після конфлікту Зеленського з Трампом у Білому домі. Світові лідери опублікували заяви на захист позиції України.

Війна • 28 лютого, 22:53 • 100354 перегляди

Трамп ще не виключає угоди про копалини із Зеленським - Reuters

Після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський достроково залишив Білий дім. Представник адміністрації повідомив, що Трамп усе ще готовий до угоди, якщо українська сторона організує нову зустріч.

Економіка • 28 лютого, 20:09 • 40541 перегляди

Зеленський зробив першу заяву після того, як залишив Білий дім

Президент України подякував США за підтримку після суперечки з Трампом в Білому домі. Конфлікт виник через обговорення гарантій безпеки, що призвело до скасування спільної прес-конференції.

Політика • 28 лютого, 19:29 • 39549 перегляди

росія і Китай намагаються завербувати невдоволених звільненнями федеральних службовців - розвідка США

Розвідка США виявила спроби росії та Китаю завербувати федеральних службовців, звільнених адміністрацією Трампа. Країни створили спеціальні сайти для пошуку колишніх працівників з допуском до держтаємниці.

Новини Світу • 28 лютого, 18:14 • 40722 перегляди

Уся виділена США допомога продовжує надходити Україні - МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що вся виділена США допомога продовжує надходити в Україну. Заяви про заморожування продажу зброї не відповідають дійсності.

Війна • 27 лютого, 14:49 • 22011 перегляди