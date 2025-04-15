Конгрес Сполучених Штатів

Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.
Американська правозахисна організація Liberty Justice Center подала позов до суду, вимагаючи скасувати мита Трампа. П'ять малих підприємств стверджують, що мита завдали їм фінансових збитків.
Демократи у Палаті представників Конгресу США запропонували законопроєкт для фінансування України та запровадження санкцій проти росії. Документ містить три розділи: підтримка, безпека та санкції.
Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.
Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.
Вікторія Спартц заявила, що її слова про поступки територіями Україні були спотворені. Вона наголосила, що докладала зусиль для допомоги Україні, але перемогти з Зеленським неможливо.
У системі електронної пошти Офісу контролера грошового обігу США стався злам. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до конфіденційної інформації.
Дональд Трамп висловив незадоволення діями росії в Україні, звинувативши її в інтенсивних бомбардуваннях.
5 квітня в США заплановано 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска, які пройдуть у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Організатори очікують найбільшу хвилю протестів.
США очікують від росії відповіді щодо готовності до миру у визначений термін. Конгрес США вже працює над законопроєктом про посилення санкцій проти рф.
Якщо Конгрес не підвищить верхню межу держборгу, США можуть зіткнутися з дефолтом вже в серпні або вересні. Законодавці до останнього моменту ведуть переговори щодо підвищення ліміту боргу.
Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.
Національний архів США опублікував розсекречені документи про вбивства Джона та Роберта Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга. Раніше Трамп видав указ про оприлюднення цих матеріалів.
Сенатор США Ліндсі Грем пригрозив росії санкціями, якщо вона не погодиться на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Він закликав ввести санкції проти країн, які купують російські товари.
Президент США планує звернутися до Конгресу щодо фінансування нової системи протиракетної оборони. Проект передбачає розгортання космічних датчиків та перехоплювачів за ізраїльським зразком.
Парламент України опублікував звернення до президента США, Конгресу та американського народу з подякою за підтримку. У листі наголошується на важливості стратегічного партнерства після нещодавньої суперечки між лідерами держав.
Конгресмен Браян Фіцпатрік та глава ОП Андрій Єрмак підтвердили швидке підписання угоди про корисні копалини між США та Україною. Документ має посилити економічне партнерство між країнами.
Трамп не вважає угоду щодо доступу до рідкоземельних мінералів України проваленою і анонсував важливий виступ у Конгресі. Президент США очікує більшої вдячності від українського лідера для відновлення переговорів.
Найбагатша людина у світі Ілон Маск буде присутній на виступі Трампа в Конгресі. Маск представить свій Департамент ефективності державного управління як частину президентського послання.
Президент України заявив, що призупинення американської допомоги буде вигідним лише росії. Зеленський наголосив на важливості стратегічного партнерства зі США та висловив сподівання на продовження підтримки.
Каш Патель просить Конгрес США розслідувати, куди пішли виділені Україні 110 млрд доларів. Він висловив недовіру до Зеленського щодо прозорості використання коштів.
Президент України подякував США за життєво важливу підтримку під час війни. Зеленський наголосив на стратегічному партнерстві та важливості чесного діалогу між країнами.
Під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп та Венс звинуватили Зеленського у недостатній вдячності за підтримку США. CNN зібрало 33 публічні подяки від Зеленського американській стороні.
Держдеп США схвалив продаж Ізраїлю бомб та військового обладнання на суму близько $3 млрд в обхід стандартної процедури розгляду Конгресом. Постачання включає тисячі бомб, комплекти для підриву та бульдозери.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про готовність до односторонніх військових дій, якщо Мексика не посилить боротьбу з наркокартелями. Мексика намагається уникнути конфлікту через посилення прикордонного контролю та видачу наркоторговців.
Лідери європейських країн, Канади та керівництво ЄС виступили на підтримку України після конфлікту Зеленського з Трампом у Білому домі. Світові лідери опублікували заяви на захист позиції України.
Після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський достроково залишив Білий дім. Представник адміністрації повідомив, що Трамп усе ще готовий до угоди, якщо українська сторона організує нову зустріч.
Президент України подякував США за підтримку після суперечки з Трампом в Білому домі. Конфлікт виник через обговорення гарантій безпеки, що призвело до скасування спільної прес-конференції.
Розвідка США виявила спроби росії та Китаю завербувати федеральних службовців, звільнених адміністрацією Трампа. Країни створили спеціальні сайти для пошуку колишніх працівників з допуском до держтаємниці.
Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що вся виділена США допомога продовжує надходити в Україну. Заяви про заморожування продажу зброї не відповідають дійсності.