Трамп умудрився звинуватити Байдена навіть у нещодавньому збої авіасполучення у США
Київ • УНН
Трамп поклав на адміністрацію Байдена відповідальність за стан авіаційної системи США. Він закликав Конгрес терміново профінансувати модернізацію FAA.
Президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за масштабний збій авіасполучення в країні на адміністрацію свого попередника Джо Байдена. Він заявив, що попередня влада погіршила стан системи управління повітряним рухом, і закликав Конгрес терміново виділити кошти на її модернізацію. Про це Трамп написав у Truth Social, пише УНН.
Деталі
Американський президент різко розкритикував роботу попередньої адміністрації, звинувативши її в неефективному використанні коштів на авіаційну інфраструктуру.
Адміністрація Байдена стала катастрофою для Федерального авіаційного управління. Усе, до чого вони торкалися, ставало гіршим. Величезні гроші витрачали нерозумно, через що стара й несправна система стала ще гіршою, ніж була на початку їхньої роботи
Він наголосив, що його команда вже має план оновлення систем управління польотами, однак для його реалізації потрібне фінансування.
У нас є знання та план щодо систем управління польотами. Нам потрібно, щоб Конгрес виділив гроші, і швидко! Наше FAA чудово виконує свою роботу та готове діяти
Що відомо про масштабний збій авіасполучення у США
13 листопада Федеральне авіаційне управління США (FAA) призупинило вильоти літаків по всій країні більш ніж на 4 години через технічні проблеми в системах зв'язку та управління повітряним рухом.
Міністр транспорту США Шон Даффі пояснив, що під час модернізації телекомунікаційної інфраструктури застаріле обладнання зазнало перевантаження. Це спричинило масштабні перебої в роботі авіаційної системи.
Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяни14.11.26, 23:28 • 16907 переглядiв