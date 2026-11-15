Трамп умудрився звинуватити Байдена навіть у нещодавньому збої авіасполучення у США

$45.3850.34
ukenru
21:06 • 358 перегляди
130 боєзіткнень за добу: на Покровському напрямку знищено 59 окупантів
20:43 • 1972 перегляди
росія пропустить молодіжний чемпіонат світу з хокею в Канаді - заява IIHF
19:55 • 6350 перегляди
"Балістична загроза дуже серйозна" - Зеленський попередив про підготовку росією нових ударів
19:44 • 6512 перегляди
Хуанг, який пішов у відставку на тлі скандалу, обговорює своє повернення на посаду керівника Nvidia - ЗМІ
19:09 • 8882 перегляди
На війні загинула тренерка з тайського боксу й операторка дронів Раяна - що про неї відомо
18:25 • 11402 перегляди
"рф показала, як далеко готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи" - Україна відреагувала на диверсію в Естонії
18:10 • 11403 перегляди
Перебої в авіасполученні у США тривають третій день поспіль - більше тисячі рейсів скасували
17:42 • 12687 перегляди
16 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
17:08 • 15387 перегляди
Зонд NASA "Вояджер-1" готується подолати рубіж колосальної відстані
16:34 • 17485 перегляди
Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росієюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
3.2м/с
76%
761мм
Популярнi новини
Суд США заблокував закриття парку Трампом заради поля для гольфа15 листопада, 12:34 • 5620 перегляди
У Києві змінили схему руху проспектом Романа Шухевича: що потрібно знати водіямPhoto15 листопада, 12:51 • 7352 перегляди
Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла15 листопада, 13:19 • 14980 перегляди
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 32211 перегляди
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 14639 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 32306 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 49944 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 70815 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 58539 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 70156 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Крістен Міхал
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Латвія
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Трамп умудрився звинуватити Байдена навіть у нещодавньому збої авіасполучення у США21:12 • 12 перегляди
У Німеччині шукають різдвяних дідів: вимоги та заробітки зросли20:03 • 1070 перегляди
Наймасштабніша поїздка після лікування - Кейт приєднається до принца Вільяма в Індії для вручення Earthshot Prize18:43 • 2644 перегляди
Сабалєнка потрапила у скандал через брудну лайку - тенісистка вже вибачилась перед Світоліною і пояснила емоціїPhotoVideo18:02 • 4032 перегляди
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 14708 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Fox News
Техніка
Bild

Трамп умудрився звинуватити Байдена навіть у нещодавньому збої авіасполучення у США

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Трамп поклав на адміністрацію Байдена відповідальність за стан авіаційної системи США. Він закликав Конгрес терміново профінансувати модернізацію FAA.

Трамп умудрився звинуватити Байдена навіть у нещодавньому збої авіасполучення у США

Президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за масштабний збій авіасполучення в країні на адміністрацію свого попередника Джо Байдена. Він заявив, що попередня влада погіршила стан системи управління повітряним рухом, і закликав Конгрес терміново виділити кошти на її модернізацію. Про це Трамп написав у Truth Social, пише УНН.

Деталі

Американський президент різко розкритикував роботу попередньої адміністрації, звинувативши її в неефективному використанні коштів на авіаційну інфраструктуру.

Адміністрація Байдена стала катастрофою для Федерального авіаційного управління. Усе, до чого вони торкалися, ставало гіршим. Величезні гроші витрачали нерозумно, через що стара й несправна система стала ще гіршою, ніж була на початку їхньої роботи

– заявив Трамп.

Він наголосив, що його команда вже має план оновлення систем управління польотами, однак для його реалізації потрібне фінансування.

У нас є знання та план щодо систем управління польотами. Нам потрібно, щоб Конгрес виділив гроші, і швидко! Наше FAA чудово виконує свою роботу та готове діяти

– додав президент.

Що відомо про масштабний збій авіасполучення у США

13 листопада Федеральне авіаційне управління США (FAA) призупинило вильоти літаків по всій країні більш ніж на 4 години через технічні проблеми в системах зв'язку та управління повітряним рухом.

Міністр транспорту США Шон Даффі пояснив, що під час модернізації телекомунікаційної інфраструктури застаріле обладнання зазнало перевантаження. Це спричинило масштабні перебої в роботі авіаційної системи.

Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяни14.11.26, 23:28 • 16907 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвітУНН Lite
Вибори в США
Федеральне авіаційне управління США
Конгрес США
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки