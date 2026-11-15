Трамп умудрився звинуватити Байдена навіть у нещодавньому збої авіасполучення у США

Президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за масштабний збій авіасполучення в країні на адміністрацію свого попередника Джо Байдена. Він заявив, що попередня влада погіршила стан системи управління повітряним рухом, і закликав Конгрес терміново виділити кошти на її модернізацію. Про це Трамп написав у Truth Social, пише УНН.

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Американський президент різко розкритикував роботу попередньої адміністрації, звинувативши її в неефективному використанні коштів на авіаційну інфраструктуру.

Адміністрація Байдена стала катастрофою для Федерального авіаційного управління. Усе, до чого вони торкалися, ставало гіршим. Величезні гроші витрачали нерозумно, через що стара й несправна система стала ще гіршою, ніж була на початку їхньої роботи – заявив Трамп.

Він наголосив, що його команда вже має план оновлення систем управління польотами, однак для його реалізації потрібне фінансування.

У нас є знання та план щодо систем управління польотами. Нам потрібно, щоб Конгрес виділив гроші, і швидко! Наше FAA чудово виконує свою роботу та готове діяти – додав президент.

Що відомо про масштабний збій авіасполучення у США

13 листопада Федеральне авіаційне управління США (FAA) призупинило вильоти літаків по всій країні більш ніж на 4 години через технічні проблеми в системах зв'язку та управління повітряним рухом.

Міністр транспорту США Шон Даффі пояснив, що під час модернізації телекомунікаційної інфраструктури застаріле обладнання зазнало перевантаження. Це спричинило масштабні перебої в роботі авіаційної системи.

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