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Трамп умудрился обвинить Байдена даже в недавнем сбое авиасообщения в США

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Трамп возложил на администрацию Байдена ответственность за состояние авиационной системы США. Он призвал Конгресс срочно профинансировать модернизацию FAA.

Трамп умудрился обвинить Байдена даже в недавнем сбое авиасообщения в США

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за масштабный сбой авиасообщения в стране на администрацию своего предшественника Джо Байдена. Он заявил, что предыдущая власть ухудшила состояние системы управления воздушным движением, и призвал Конгресс срочно выделить средства на ее модернизацию. Об этом Трамп написал в Truth Social, пишет УНН.

Детали

Американский президент резко раскритиковал работу предыдущей администрации, обвинив ее в неэффективном использовании средств на авиационную инфраструктуру.

Администрация Байдена стала катастрофой для Федерального авиационного управления. Все, к чему они прикасались, становилось хуже. Огромные деньги тратились неразумно, из-за чего старая и неисправная система стала еще хуже, чем была в начале их работы

– заявил Трамп.

Он подчеркнул, что его команда уже имеет план обновления систем управления полетами, однако для его реализации необходимо финансирование.

У нас есть знания и план относительно систем управления полетами. Нам нужно, чтобы Конгресс выделил деньги, и быстро! Наше FAA прекрасно выполняет свою работу и готово действовать

– добавил президент.

Что известно о масштабном сбое авиасообщения в США

13 ноября Федеральное авиационное управление США (FAA) приостановило вылеты самолетов по всей стране более чем на 4 часа из-за технических проблем в системах связи и управления воздушным движением.

Министр транспорта США Шон Даффи объяснил, что во время модернизации телекоммуникационной инфраструктуры устаревшее оборудование оказалось перегружено. Это вызвало масштабные перебои в работе авиационной системы.

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Степан Гафтко

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