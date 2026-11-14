Стивен Кинг назвал «настоящую причину» масштабной остановки авиарейсов в США — при чем здесь инопланетяне
Киев • УНН
Стивен Кинг в шутку связал масштабный сбой авиасообщения в США с прибытием инопланетян. FAA приостановило рейсы на пять часов из-за технических проблем.
Американский писатель Стивен Кинг в шутку объяснил масштабный сбой в авиасообщении США прибытием инопланетян. Автор знаменитых романов ужасов опубликовал ироничное сообщение на фоне беспрецедентных за последние годы ограничений на полёты, пишет УНН.
Детали
Инопланетяне приземлились. Это НАСТОЯЩАЯ причина остановки полётов. Они слепые, но слышат просто невероятно
Писатель известен своими ироничными публикациями, в которых нередко использует мотивы научной фантастики и ужасов для комментирования актуальных событий.
Его слова об инопланетянах являются шуткой, а не утверждением о реальных причинах авиационного сбоя.
Что произошло с авиасообщением в США
Напомним, 13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на взлёты самолётов из-за масштабных технических проблем.
Ограничения продолжались около 5 часов, вызвав задержки и отмену тысяч рейсов.
Представители администрации президента Дональда Трампа объяснили сбой перегрузкой устаревшей инфраструктуры управления воздушным движением во время внедрения новых технологий.
После возобновления полётов министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что подобные технические сбои могут повториться.
Самый масштабный авиаколлапс в США за 25 лет: в администрации Трампа назвали причину сбоя и предупредили о новых приостановках полётов14.11.26, 07:42 • 16688 просмотров