Количество украинских беженцев, планирующих вернуться домой, снизилось с 74% до 43%. Причиной является война и отсутствие ясности относительно будущего Украины.
США прервали ключевую разведывательную линию для Украины, остановив передачу данных для нацеливания HIMARS. Решение вступило в силу в 14:00 по киевскому времени после заморозки военной помощи администрацией Трампа.
Президент Украины отказывается подписывать второе соглашение с США без расширенных гарантий безопасности. Имеющееся сентябрьское соглашение упоминает лишь «защиту взаимных инвестиций», но новое потребует ратификации парламентом.
Президент Украины заявил, что путин "скоро умрет", а власть его "отравила". Зеленский подчеркнул, что не позволит российскому диктатору победить и использовать возможные изменения во власти США.
Украинцы тратят в среднем 78 дней на поиск работы, быстрее всего трудоустраиваются во Львове. Работодатели все больше ценят «мягкие» навыки и предлагают 6,3 тысячи вакансий для удаленной работы.
Президент заявил, что после окончания военного положения не нужно ждать годы для проведения выборов. Выборы возможны при условии сильной позиции Украины, наличия гарантий безопасности и мощной армии.
Президент Украины опроверг информацию о 80 тысячах погибших украинских военных, заявив, что реальная цифра значительно меньше. По его словам, с сентября соотношение потерь Украины к России составляет 1:8.
The Economist сообщает о возможном проведении выборов в Украине 25 мая 2025 года после отмены военного положения. Официальный Киев опровергает подготовку к выборам, а большинство источников остаются скептичными.
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк опровергла информацию о совещаниях в Офисе Президента по выборам. Она подчеркнула, что обсуждение выборов сейчас могут вести только "недалекие люди".
The Economist сообщает, что Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году из-за падения его рейтингов. Доверие к президенту снизилось с 80% до 45%, по данным американского Национального демократического института.
Экономист Игорь Гарбарук считает, что "Индекс Биг Мака" не является показательным для Украины. Он предлагает ориентироваться на "Индекс борща", который лучше отражает покупательную способность украинцев и экономическую ситуацию в стране.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина избежала дефолта, сохранив возможность привлекать инвестиции для государства и бизнеса. Украина испытывает сложности с выходом на рынок капиталов, но ситуация может улучшиться.
Британские инвесторы приостановили несколько значительных сделок в Грузии из-за политической нестабильности, вызванной принятием закона об иностранных агентах, что ставит под угрозу процесс вступления Грузии в ЕС и иностранные инвестиции.
У Украины есть месяц, чтобы договориться с международными кредиторами о реструктуризации долга, чтобы избежать дефолта, при этом кредиторы отвергают предложенное Украиной сокращение долга на 60% и взамен требуют сокращения на 22%.
Накануне появления первых истребителей F-16, Украина проводит активную кампанию по ликвидации российской сети ПВО в оккупированном Крыму. Аналитики говорят, что украинцы систематически делают Крым "непригодным для пребывания там российских войск".
За последние несколько лет мир перешел от чат ботов к нейросетям, которые в условиях современных технологий способны выполнять множество разнообразных задач. Что такое ИИ, какова роль Украины в развитии технологий искусственного интеллекта и как это меняет современное поле боя УНН спросил у аналитика Александра Очкасова.
Поставки снарядов из ЕС для Украины задерживаются из-за дефицита взрывчатки и ограниченности производственных мощностей в Европе.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказался против использования западного оружия, предоставленного Украине, для нанесения ударов по целям в России, не согласившись с предложением Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие удары.
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, используя западное оружие, включая удары по российской территории.
Российские войска планировали майское наступление с целью частичного окружения Харькова, атакуя с обеих сторон Печенежского водохранилища, но были остановлены украинской обороной, которая не достигла своей цели.
Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк убежден, что потеря украинскими войсками города Часов Яр в Донецкой области не будет решающей.
Украина готовит по меньшей мере десять новых бригад для защиты Киева и противодействия ожидаемому российскому наступлению, причем оборона столицы является главным приоритетом, несмотря на интенсивные боевые действия на востоке.
В следующие два месяца Украина вступит в одну из самых критических фаз войны с россией, поскольку американская помощь прибывает на линию фронта, а рф испытывает украинскую оборону перед потенциальным крупным наступлением.
За последние два года Украина потеряла около 3 миллиардов долларов налоговых поступлений из-за того, что около 40% урожая зерновых вывели от налогообложения с помощью различных мошеннических схем.
По словам заместителя начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, Россия может вторгнуться в страны Балтии за 7 дней, в то время как реакция НАТО займет 10 дней, что ставит страны Балтии под угрозу, если союзники Украины не увеличат оборонное производство, чтобы помочь Киеву.
Россия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области Украины в конце мая или в начале июня с привлечением до 70 000 военнослужащих.
Потеря Украиной высотного укрепрайона Часов Яр является лишь вопросом времени, что открывает путь к захвату Россией последних крупных городов Донецкой области, считает заместитель главы военной разведки Украины.
Украина разработала новый беспилотник дальнего радиуса действия с дальностью полета более 3 000 километров, способный достигать целей даже в российской сибири.
Эксперт оценил возможность наступления врага на Харьков.
Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы укрепить оборону Харькова от постоянных российских атак, и поблагодарил партнеров за помощь с противовоздушной обороной и давление на Россию.