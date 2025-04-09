The Economist

Скибицкий: Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней

По словам заместителя начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, Россия может вторгнуться в страны Балтии за 7 дней, в то время как реакция НАТО займет 10 дней, что ставит страны Балтии под угрозу, если союзники Украины не увеличат оборонное производство, чтобы помочь Киеву.