Корецкий: атаки рф могут лишить бюджет Украины 70 млрд гривен налогов

Из-за российских атак на бизнес около 70 млрд гривен налоговых поступлений могут не поступить в бюджет. При этом эта цифра может увеличиться, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

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По его словам, Кабинет министров принимает ряд мер поддержки.

Провели полный аудит помещений Фонда госимущества, государственных предприятий и министерств - предлагаем бизнесу использовать эти складские и производственные площади - говорится в ответе Корецкого главному редактору The Economist Занни Минтон Беддоуз во время встречи YES–2026.

Он добавил, что правительство готовит децентрализацию логистики по примеру энергетики: уже есть план с ритейлерами и логистическими компаниями по его реализации.

Также Украина договаривается с соседними странами о гибкой, быстрой системе пересечения границы.

Правительство планирует предусмотреть отдельную статью бюджета предварительно в размере 1 млрд долларов для страхования военных рисков - рассчитываем, что международные партнеры мультиплицируют эту сумму. Цель - сформировать резерв, который будет покрывать 40–50% убытков от атак. Главное - это максимально упрощенная процедура и быстрая реакция - отметил Корецкий.

Напомним

Сергей Корецкий заявил, что зима будет сложной, но Украина подготовила планы устойчивости и три сценария реагирования.