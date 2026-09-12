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Корецкий: атаки рф могут лишить бюджет Украины 70 млрд гривен налогов

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Правительство готовит страхование военных рисков на 1 млрд долларов.

Корецкий: атаки рф могут лишить бюджет Украины 70 млрд гривен налогов

Из-за российских атак на бизнес около 70 млрд гривен налоговых поступлений могут не поступить в бюджет. При этом эта цифра может увеличиться, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Подробности

По его словам, Кабинет министров принимает ряд мер поддержки.

Провели полный аудит помещений Фонда госимущества, государственных предприятий и министерств - предлагаем бизнесу использовать эти складские и производственные площади

- говорится в ответе Корецкого главному редактору The Economist Занни Минтон Беддоуз во время встречи YES–2026.

Он добавил, что правительство готовит децентрализацию логистики по примеру энергетики: уже есть план с ритейлерами и логистическими компаниями по его реализации.

Также Украина договаривается с соседними странами о гибкой, быстрой системе пересечения границы.

Правительство планирует предусмотреть отдельную статью бюджета предварительно в размере 1 млрд долларов для страхования военных рисков - рассчитываем, что международные партнеры мультиплицируют эту сумму. Цель - сформировать резерв, который будет покрывать 40–50% убытков от атак. Главное - это максимально упрощенная процедура и быстрая реакция

- отметил Корецкий.

Напомним

Сергей Корецкий заявил, что зима будет сложной, но Украина подготовила планы устойчивости и три сценария реагирования.

Евгений Устименко

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