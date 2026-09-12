Прем’єр Корецький: Україна готова до складної зими та атак рф

Зима цього року буде не менш складною, ніж минулого року, але Україна до неї готова. Про це заявив під час зустрічі YES–2026 прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

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Відповідаючи на питання головного редактора The Economist Зенні Мінтон Беддоуз, очільник уряду зазначив: "іншого варіанту, крім пройти цю зиму достойно, немає".

Прискорюємо роботу за планами стійкості: захищаємо енергетичну інфраструктуру, готуємо децентралізовані рішення для життєзабезпечення критичних об'єктів. Уроки з минулої зими зроблено - ми суттєво більш готові до атак, ніж рік тому. Маємо план А, В і С - включно з найгіршим можливим сценарієм - заявив Корецький.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що українські АЗС отримають доступ до інформації про переміщення російських БПЛА в режимі реального часу, щоб попереджати своїх співробітників, а також відвідувачів про наближення загрози.

Також УНН повідомляв, що Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів, або близько 546 млн доларів США, на екстрені закупівлі природного газу та створення стратегічних запасів палива напередодні зими.