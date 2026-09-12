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У росії встановили рекордну виплату за вербування іноземців на війну проти України

Київ • УНН

 • 274 перегляди

В іркутській області платитимуть 1,5 млн рублів за завербованого іноземця до армії рф. Виплату за росіян з інших регіонів подвоїли.

У росії встановили рекордну виплату за вербування іноземців на війну проти України

Влада іркутської області встановила найвищу в росії винагороду за залучення іноземців до контракту з міноборони рф – 1,5 млн рублів за одного завербованого. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на "Вёрстку" та указ губернатора регіону, пише УНН.

Деталі

Губернатор ігор кобзєв підписав відповідний указ 10 вересня. Винагороду отримуватимуть ті, хто сприяв укладенню контракту з російським міноборони іноземцем або особою без громадянства.

Одночасно в іркутській області вдвічі підвищили виплату за вербування громадян росії з інших регіонів – із 400 тис. до 800 тис. рублів. Іноземців уперше виділили в окрему та найдорожчу категорію.

Винагороди вербувальникам різко зростають

іркутська область платить за залучення контрактників щонайменше з квітня 2026 року. Раніше максимальна винагорода становила 400 тис. рублів незалежно від громадянства завербованого.

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Схожі програми розширюють й інші російські регіони. У смоленській області виплату збільшили зі 115 тис. до 1 млн рублів за залучення людини, а в рязанській – із 575 тис. до 805 тис. рублів за іноземця з країни поза СНД або росіянина з іншого регіону.

За даними "Вёрстки", активніше залучати іноземців до російської армії почали на початку 2025 року на тлі скорочення потоку російських добровольців. Видання також повідомляло про випадки примусу іноземців до підписання контрактів та погрози депортацією.

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Степан Гафтко

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