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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24874 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152210 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134053 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136671 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132922 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133339 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195703 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77448 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164539 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116670 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

Іноземці, що служили за контрактом в ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту, можуть отримати громадянство України незалежно від терміну служби. Рішення приймається за поданням МВС, Міноборони чи Мінветеранів.

Війна • 12 квітня, 03:15 • 12417 перегляди

Український борець Андрій Джелеп став бронзовим призером чемпіонату Європи

Український борець Андрій Джелеп виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 61 кг на чемпіонаті Європи. У фіналі він переміг "нейтрального" білоруса з рахунком 3:1.

Суспільство • 11 квітня, 14:27 • 9705 перегляди

Литва готує план на випадок непродовження санкцій ЄС проти росії: що кажуть у Вільнюсі

Литва планує ввести національні санкції проти росії та білорусі, якщо Євросоюз не продовжить діючі економічні обмеження. Відповідний законопроект вже розглядається у Сеймі.

Політика • 11 квітня, 10:35 • 4515 перегляди

Естонія заборонила громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах

Естонія скасувала право голосу на місцевих виборах для громадян росії, білорусі та осіб без громадянства. Зміни до Конституції вже ухвалені, але набудуть чинності після виборів 2025.

Новини Світу • 9 квітня, 10:14 • 9283 перегляди

Польща посилює контроль на кордоні з білоруссю: нові електронні загородження

Польща запровадила електронні загородження на річках кордону з білоруссю в Підляському воєводстві. Це зроблено через збільшення спроб нелегального проникнення та нападів на прикордонників.

Новини Світу • 6 квітня, 16:52 • 14965 перегляди

Щє 45 українців вдалося повернути з окупації, росії та білорусі - Лубінець

В Україну повернули 45 громадян з окупованих територій, росії та білорусі, серед яких є тяжкохворі та маломобільні. Найстаршій людині, яка повернулась, 93 роки.

Суспільство • 5 квітня, 15:54 • 17450 перегляди

Фіцо порівняв дипломатів ЄС з дітьми через їх відсутність на заході до дня визволення Братислави

Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.

Політика • 5 квітня, 11:06 • 15661 перегляди

Білий дім пояснив, чому росія не включена до нових мит Трампа

Трамп представив мита майже для всіх країн, але не для росії. У Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже унеможливлюють значну торгівлю з рф.

Політика • 3 квітня, 05:45 • 5774 перегляди

"Це московитська назва": у НБУ пояснили важливість заміни копійок на шаги

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що назва «копійка» використовується в росії, білорусі та на окупованих територіях. Він зазначив, що перехід до "шагів" мав відбутися ще на початку 90-х.

Економіка • 2 квітня, 07:15 • 22541 перегляди

Україна розкритикувала наміри МОК щодо повернення росіян на Олімпіаду

В уряді України засудили слова майбутньої очільниці МОК, Кірсті Ковентрі, яка виступила за повернення росіян на Олімпійські ігри. Україна закликає до недопущення росіян до міжнародних змагань.

Війна • 2 квітня, 05:08 • 10258 перегляди

На території білорусі, на напрямку нашого кордону, немає сформованого угрупування ворожих військ - Демченко

Російські ДРГ намагаються прорватися через кордон Сумської області, їхня тактика змінилася. На території білорусі, на напрямку нашого кордону, немає сформованого угрупування, сказав Демченко.

Війна • 1 квітня, 09:42 • 16425 перегляди

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Політика • 30 березня, 08:53 • 142425 перегляди

Кабмін виділив понад 80 млн гривень на будівництво фортифікацій у Запорізькій області

Кабінет міністрів України виділив 83 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Кошти підуть на інженерно-технічні споруди та обладнання оборонних рубежів.

Війна • 28 березня, 13:05 • 33119 перегляди

ЄС ввів санкції проти 25 осіб і 7 організацій білорусі через порушення прав людини та підтримку війни рф

Нові санкції ЄС спрямовані проти білоруських чиновників, суддів, підприємств, причетних до порушення прав людини, підтримки режиму лукашенка та війни рф.

Новини Світу • 28 березня, 05:43 • 29598 перегляди

В Естонії позбавили права голосу громадян рф та білорусі на місцевих виборах

Естонський парламент ухвалив поправки до Конституції, що позбавляють громадян росії та білорусі права голосу на місцевих виборах. Зміни набудуть чинності восени 2025 року.

Новини Світу • 26 березня, 17:10 • 24474 перегляди

Туск на зустрічі з Рютте: НАТО має бути готовим відповісти на будь-який результат переговорів США та рф

Генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр Польщі Дональд Туск наголосили на важливості колективної оборони Альянсу. Туск наголосив на важливості готовності НАТО і Польщі реагувати на будь-які підсумки мирних переговорів між США та росією. Він додав, що будь-яке врегулювання має гарантувати суверенітет України.

Війна • 26 березня, 12:26 • 29886 перегляди

Польщі вистачить боєприпасів на один-два тижні у разі нападу рф - генерал

Польща зможе оборонятися тиждень-два у разі вторгнення рф через брак боєприпасів старого зразка. Нова техніка забезпечена боєприпасами, але запаси вичерпуються через допомогу Україні.

Новини Світу • 26 березня, 11:41 • 21816 перегляди

лукашенко всьоме "вступив" на посаду президента білорусі

У білорусі олександру лукашенку провели процедуру вступу на посаду президента - уже всьоме.

Новини Світу • 25 березня, 09:24 • 13593 перегляди

У Європарламенті підтримали зняття імунітету з німецького проросійського депутата

Юридичний комітет Європарламенту підтримав позбавлення імунітету Петра Бистрона з "Альтернативи для Німеччини" через його проросійську позицію та дії, несумісні зі статусом євродепутата.

Політика • 25 березня, 00:21 • 18708 перегляди

У білорусі раптово розпочалися перевірки бойової готовності - ЗМІ

За наказом лукашенка, білоруські військові частини перевіряють боєготовність. Підрозділи проведуть стрільби, інженерні роботи та імітацію бойових дій з БПЛА й авіацією.

Новини Світу • 24 березня, 13:59 • 9768 перегляди

Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

Польща планує посилити охорону кордону з Білоруссю, направивши 500 додаткових прикордонників. Також буде набрано 1500 нових офіцерів Прикордонної служби для безпеки.

Новини Світу • 23 березня, 17:08 • 117371 перегляди

Туск перевірив, як охороняється кордон Польщі з Білоруссю

Дональд Туск повідомив про високу ефективність охорони кордону з Білоруссю. Він наголосив на підтримці режиму лукашенка в переправленні мігрантів.

Політика • 23 березня, 05:50 • 43923 перегляди

Литва укріпить кордони з росією та Білоруссю фортифікаціями та мінами

Литва планує посилити охорону кордону з росією та Білоруссю, будуючи фортифікаційні споруди та мінуючи території. Країна обговорює з Польщею та Фінляндією об'єднання зусиль для оборони.

Війна • 22 березня, 21:12 • 25548 перегляди

Заява Лукашенка про роботу над пусковою установкою для "Орешника" може бути як реальною, так і дезінформаційним вкидом

Заява лукашенка про роботу над "Орешником" може бути правдою, або дезінформацією. Білоруський завод виробляє шасі для різних ракетних комплексів рф, включно з ОТРК Іскандер.

Війна • 22 березня, 04:46 • 15342 перегляди

Польща призупиняє прийом нових шукачів притулку з боку кордону білорусю

Уряд Польщі призупинить захист нових шукачів притулку, які перетинають кордон з білоруссю. За останній час міграційний тиск з білоруського боку посилився.

Новини Світу • 21 березня, 14:51 • 12049 перегляди