Іноземці, що служили за контрактом в ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту, можуть отримати громадянство України незалежно від терміну служби. Рішення приймається за поданням МВС, Міноборони чи Мінветеранів.
Український борець Андрій Джелеп виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 61 кг на чемпіонаті Європи. У фіналі він переміг "нейтрального" білоруса з рахунком 3:1.
Литва планує ввести національні санкції проти росії та білорусі, якщо Євросоюз не продовжить діючі економічні обмеження. Відповідний законопроект вже розглядається у Сеймі.
Естонія скасувала право голосу на місцевих виборах для громадян росії, білорусі та осіб без громадянства. Зміни до Конституції вже ухвалені, але набудуть чинності після виборів 2025.
Польща запровадила електронні загородження на річках кордону з білоруссю в Підляському воєводстві. Це зроблено через збільшення спроб нелегального проникнення та нападів на прикордонників.
В Україну повернули 45 громадян з окупованих територій, росії та білорусі, серед яких є тяжкохворі та маломобільні. Найстаршій людині, яка повернулась, 93 роки.
Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.
Трамп представив мита майже для всіх країн, але не для росії. У Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже унеможливлюють значну торгівлю з рф.
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що назва «копійка» використовується в росії, білорусі та на окупованих територіях. Він зазначив, що перехід до "шагів" мав відбутися ще на початку 90-х.
В уряді України засудили слова майбутньої очільниці МОК, Кірсті Ковентрі, яка виступила за повернення росіян на Олімпійські ігри. Україна закликає до недопущення росіян до міжнародних змагань.
Російські ДРГ намагаються прорватися через кордон Сумської області, їхня тактика змінилася. На території білорусі, на напрямку нашого кордону, немає сформованого угрупування, сказав Демченко.
Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.
Кабінет міністрів України виділив 83 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Кошти підуть на інженерно-технічні споруди та обладнання оборонних рубежів.
Нові санкції ЄС спрямовані проти білоруських чиновників, суддів, підприємств, причетних до порушення прав людини, підтримки режиму лукашенка та війни рф.
Естонський парламент ухвалив поправки до Конституції, що позбавляють громадян росії та білорусі права голосу на місцевих виборах. Зміни набудуть чинності восени 2025 року.
Генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр Польщі Дональд Туск наголосили на важливості колективної оборони Альянсу. Туск наголосив на важливості готовності НАТО і Польщі реагувати на будь-які підсумки мирних переговорів між США та росією. Він додав, що будь-яке врегулювання має гарантувати суверенітет України.
Польща зможе оборонятися тиждень-два у разі вторгнення рф через брак боєприпасів старого зразка. Нова техніка забезпечена боєприпасами, але запаси вичерпуються через допомогу Україні.
У білорусі олександру лукашенку провели процедуру вступу на посаду президента - уже всьоме.
Юридичний комітет Європарламенту підтримав позбавлення імунітету Петра Бистрона з "Альтернативи для Німеччини" через його проросійську позицію та дії, несумісні зі статусом євродепутата.
За наказом лукашенка, білоруські військові частини перевіряють боєготовність. Підрозділи проведуть стрільби, інженерні роботи та імітацію бойових дій з БПЛА й авіацією.
Польща планує посилити охорону кордону з Білоруссю, направивши 500 додаткових прикордонників. Також буде набрано 1500 нових офіцерів Прикордонної служби для безпеки.
Дональд Туск повідомив про високу ефективність охорони кордону з Білоруссю. Він наголосив на підтримці режиму лукашенка в переправленні мігрантів.
Литва планує посилити охорону кордону з росією та Білоруссю, будуючи фортифікаційні споруди та мінуючи території. Країна обговорює з Польщею та Фінляндією об'єднання зусиль для оборони.
Заява лукашенка про роботу над "Орешником" може бути правдою, або дезінформацією. Білоруський завод виробляє шасі для різних ракетних комплексів рф, включно з ОТРК Іскандер.
Уряд Польщі призупинить захист нових шукачів притулку, які перетинають кордон з білоруссю. За останній час міграційний тиск з білоруського боку посилився.