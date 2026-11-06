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Молдова планує запровадити візовий режим для громадян рф, білорусі та Китаю в межах євроінтеграції

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Молдова планує узгодити візову політику з ЄС у межах євроінтеграції. Це може передбачати візи для громадян РФ, Білорусі та Китаю.

Молдова планує запровадити візовий режим для громадян рф, білорусі та Китаю в межах євроінтеграції

Молдова планує привести свою візову політику у відповідність до правил Європейського Союзу, що передбачає запровадження віз для громадян низки країн, зокрема Росії та Білорусі. Про це заявив прем’єр-міністр Василь Тофан, наголосивши, що такий крок є частиною зобов’язань країни на шляху до вступу в ЄС. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання про перспективи зміни правил в’їзду до країни, Василь Тофан наголосив, що цей крок зумовлений зобов’язаннями Молдови в межах європейської інтеграції. Приведення національної візової політики у відповідність до європейської означає, що Молдові доведеться вимагати візи від громадян тих держав, з якими ЄС має візовий режим.

Я не готовий назвати конкретну дату. Якщо норми Європейського Союзу зобов’язують нас це зробити, то ми маємо ухвалити рішення, яке допоможе просунутися в процесі вступу до ЄС

- заявив прем’єр-міністр.

Гармонізація візової політики зі стандартами Шенгенської зони є однією з умов процесу інтеграції та переговорів про вступ Молдови до Європейського Союзу.

Молдова готує нові правила для запровадження стану облоги та воєнного стану03.11.26, 20:54 • 4758 переглядiв

Ольга Розгон

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