Молдова планує запровадити візовий режим для громадян рф, білорусі та Китаю в межах євроінтеграції

Молдова планує привести свою візову політику у відповідність до правил Європейського Союзу, що передбачає запровадження віз для громадян низки країн, зокрема Росії та Білорусі. Про це заявив прем’єр-міністр Василь Тофан, наголосивши, що такий крок є частиною зобов’язань країни на шляху до вступу в ЄС. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

Відповідаючи на запитання про перспективи зміни правил в’їзду до країни, Василь Тофан наголосив, що цей крок зумовлений зобов’язаннями Молдови в межах європейської інтеграції. Приведення національної візової політики у відповідність до європейської означає, що Молдові доведеться вимагати візи від громадян тих держав, з якими ЄС має візовий режим.

Я не готовий назвати конкретну дату. Якщо норми Європейського Союзу зобов’язують нас це зробити, то ми маємо ухвалити рішення, яке допоможе просунутися в процесі вступу до ЄС