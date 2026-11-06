Молдова планирует ввести визовый режим для граждан рф, беларуси и Китая в рамках евроинтеграции

Молдова планирует привести свою визовую политику в соответствие с правилами Европейского Союза, что предусматривает введение виз для граждан ряда стран, в частности России и Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан, подчеркнув, что такой шаг является частью обязательств страны на пути к вступлению в ЕС. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.

Отвечая на вопрос о перспективах изменения правил въезда в страну, Василе Тофан подчеркнул, что этот шаг обусловлен обязательствами Молдовы в рамках европейской интеграции. Приведение национальной визовой политики в соответствие с европейской означает, что Молдове придется требовать визы от граждан тех государств, с которыми ЕС имеет визовый режим.

Я не готов назвать конкретную дату. Если нормы Европейского Союза обязывают нас это сделать, то мы должны принять решение, которое поможет продвинуться в процессе вступления в ЕС