Молдова планирует ввести визовый режим для граждан рф, беларуси и Китая в рамках евроинтеграции
Киев • УНН
Молдова планирует согласовать визовую политику с ЕС в рамках евроинтеграции. Это может предусматривать визы для граждан РФ, Беларуси и Китая.
Молдова планирует привести свою визовую политику в соответствие с правилами Европейского Союза, что предусматривает введение виз для граждан ряда стран, в частности России и Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан, подчеркнув, что такой шаг является частью обязательств страны на пути к вступлению в ЕС. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о перспективах изменения правил въезда в страну, Василе Тофан подчеркнул, что этот шаг обусловлен обязательствами Молдовы в рамках европейской интеграции. Приведение национальной визовой политики в соответствие с европейской означает, что Молдове придется требовать визы от граждан тех государств, с которыми ЕС имеет визовый режим.
Я не готов назвать конкретную дату. Если нормы Европейского Союза обязывают нас это сделать, то мы должны принять решение, которое поможет продвинуться в процессе вступления в ЕС
Гармонизация визовой политики со стандартами Шенгенской зоны является одним из условий процесса интеграции и переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз.
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