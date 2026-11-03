Молдова готовит новые правила для введения осадного и военного положения

$45.530.1851.050.37
ukenru
18:43 • 6124 просмотра
рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль
18:28 • 9532 просмотра
Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
17:47 • 12299 просмотра
Уже шесть стран отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею, в Украине отреагировали
17:35 • 15721 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро
16:38 • 16382 просмотра
"Схема вызволения уклонистов": в МВД заявили, что "медичка" могла получать деньги за беспорядки под Киевом
16:23 • 20173 просмотра
В Киеве ситуация с электроснабжением чрезвычайно сложная, в ряде районов разворачивают пункты обогрева — мэр
16:04 • 13088 просмотра
Юлии Мендель заочно объявили о подозрении в государственной измене
16:00 • 11417 просмотра
В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы
15:23 • 12019 просмотра
СБУ установила около 100 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
15:05 • 11834 просмотра
В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
США готовят запрос в НАТО увеличить взносы на поставки оружия Украине - Bloomberg3 ноября, 09:57 • 25841 просмотра
Зеленский прибыл в Берлин на встречу с Мерцем перед переговорами в Абу-ДабиVideo3 ноября, 10:57 • 19009 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 39103 просмотра
Украина ожидает открытия всех переговорных кластеров с ЕС до конца года - Премьер3 ноября, 11:38 • 20878 просмотра
Буданов: человека в форме медика возле дома в Борщаговке опросили, она задержана3 ноября, 12:23 • 15575 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро17:35 • 15734 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
14:07 • 22522 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 39235 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 62159 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 70297 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Вигивский Иван Михайлович
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году18:21 • 2608 просмотра
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент3 ноября, 08:40 • 29198 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 52737 просмотра
Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе3 ноября, 04:05 • 46727 просмотра
В Италии спустя 51 год возобновили расследование убийства режиссёра Пьера Паоло Пазолини3 ноября, 03:05 • 39817 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot
Техника
Фильм

Молдова готовит новые правила для введения осадного и военного положения

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Законопроект Молдовы определяет порядок введения особых режимов, мобилизационные обязанности и ограничения во время войны и осады. Документ могут принять до 2027 года.

Молдова готовит новые правила для введения осадного и военного положения
Фото иллюстративное

Министерство обороны Молдовы подготовило законопроект, устанавливающий порядок введения, продления и отмены осадного и военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект, находящийся на общественном обсуждении. 

Детали 

Как указывается в документе, проект предусматривает принятие нового закона о специальных правовых режимах, имеющих исключительный характер, и отмену Закона № 212/2004. 

Указывается, что такое решение обосновано масштабом концептуальных, институциональных и процедурных изменений, а также необходимостью согласования с Законом № 248/2025 об управлении кризисными ситуациями и с действующей системой национальной безопасности и обороны.

Документ содержит 60 статей, объединенных в 10 разделов. В частности, он определяет, что граждане, на которых будет распространяться действие этого документа, должны срочно связаться с дипломатическими или консульскими представительствами Молдовы в государствах их проживания либо с другими назначенными компетентными структурами и соблюдать полученные инструкции в случае войны или осады.

"Граждане Республики Молдова за рубежом, которые в соответствии с законом подлежат мобилизационным обязательствам и получили приказ о призыве либо были уведомлены об обязанности явиться вследствие объявления мобилизации, обязаны принять необходимые меры для возвращения в страну и явиться в месте и в сроки, установленные компетентными органами", — указывается в документе. 

Проект также предусматривает обязанности для резервистов в стране. После объявления мобилизации они могли покидать место жительства или проживания более чем на 12 часов только с письменного разрешения командира территориального административно-военного органа. Разрешение могло быть предоставлено в полностью обоснованных случаях.

Лица, получающие приказы о призыве, должны соблюдать изложенные в них требования и выполнять задания, для которых они были призваны.

Осадное положение могло быть введено в случае неминуемой вооруженной агрессии или серьезных угроз с идентифицированным военным компонентом. Оно могло длиться максимум 30 дней с возможностью последующих продлений максимум на 30 дней каждое.

Военное положение может быть введено в случае вооруженной агрессии или объявления войны либо уведомления о начале военных действий против Республики Молдова по предложению президента.

В период действия этих режимов власти могли приказывать эвакуацию, вводить временные ограничения на передвижение, специальные правила пересечения границы и, при необходимости, нормировать потребление товаров первой необходимости.

Кроме того, во время осадного или военного положения выборы или референдумы не могут проводиться, за исключением случаев, прямо предусмотренных Конституцией или органическим законом, а ранее начатые избирательные процедуры будут приостановлены.

В настоящее время документ находится на стадии общественных консультаций. Если он будет одобрен правительством, проголосован в парламенте и обнародован президентом Майей Санду, он вступит в силу 1 января 2027 года.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации.

Павел Башинский

Новости Мира
Эвакуация
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Майя Санду
Владимир Зеленский
Украина
Молдова