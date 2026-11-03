Молдова готовит новые правила для введения осадного и военного положения

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Министерство обороны Молдовы подготовило законопроект, устанавливающий порядок введения, продления и отмены осадного и военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект, находящийся на общественном обсуждении.

Детали

Как указывается в документе, проект предусматривает принятие нового закона о специальных правовых режимах, имеющих исключительный характер, и отмену Закона № 212/2004.

Указывается, что такое решение обосновано масштабом концептуальных, институциональных и процедурных изменений, а также необходимостью согласования с Законом № 248/2025 об управлении кризисными ситуациями и с действующей системой национальной безопасности и обороны.

Документ содержит 60 статей, объединенных в 10 разделов. В частности, он определяет, что граждане, на которых будет распространяться действие этого документа, должны срочно связаться с дипломатическими или консульскими представительствами Молдовы в государствах их проживания либо с другими назначенными компетентными структурами и соблюдать полученные инструкции в случае войны или осады.

"Граждане Республики Молдова за рубежом, которые в соответствии с законом подлежат мобилизационным обязательствам и получили приказ о призыве либо были уведомлены об обязанности явиться вследствие объявления мобилизации, обязаны принять необходимые меры для возвращения в страну и явиться в месте и в сроки, установленные компетентными органами", — указывается в документе.

Проект также предусматривает обязанности для резервистов в стране. После объявления мобилизации они могли покидать место жительства или проживания более чем на 12 часов только с письменного разрешения командира территориального административно-военного органа. Разрешение могло быть предоставлено в полностью обоснованных случаях.

Лица, получающие приказы о призыве, должны соблюдать изложенные в них требования и выполнять задания, для которых они были призваны.

Осадное положение могло быть введено в случае неминуемой вооруженной агрессии или серьезных угроз с идентифицированным военным компонентом. Оно могло длиться максимум 30 дней с возможностью последующих продлений максимум на 30 дней каждое.

Военное положение может быть введено в случае вооруженной агрессии или объявления войны либо уведомления о начале военных действий против Республики Молдова по предложению президента.

В период действия этих режимов власти могли приказывать эвакуацию, вводить временные ограничения на передвижение, специальные правила пересечения границы и, при необходимости, нормировать потребление товаров первой необходимости.

Кроме того, во время осадного или военного положения выборы или референдумы не могут проводиться, за исключением случаев, прямо предусмотренных Конституцией или органическим законом, а ранее начатые избирательные процедуры будут приостановлены.

В настоящее время документ находится на стадии общественных консультаций. Если он будет одобрен правительством, проголосован в парламенте и обнародован президентом Майей Санду, он вступит в силу 1 января 2027 года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации.