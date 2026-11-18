В Хельсинки 18–19 ноября проходит международная технологическая конференция Slush 2026. Украину представляют 12 стартапов с разработками для обороны, бизнеса, медицины, логистики и промышленности. Среди них — система защиты автономных аппаратов от дронов-перехватчиков, генеративный искусственный интеллект, симулятор доврачебной помощи и экологичные производственные технологии.

О том, как участие в конференции позволяет украинским компаниям презентовать продукты инвесторам, находить партнеров и выходить на новые рынки, рассказывает УНН.

Slush 2026: тысячи стартапов и инвесторов в одном месте

Slush 2026 проходит в выставочном центре Messukeskus. По данным организаторов, в этом году ожидается около 12 тысяч участников. А это — 5,8 тысячи стартапов, 3,3 тысячи инвесторов, более 200 спикеров и более 25 тысяч деловых встреч.

Главный лозунг конференции 2026 года — Bet on Europe ("Ставка на Европу"). В центре внимания — искусственный интеллект, робототехника, deep tech, то есть технологии на основе научных исследований, и развитие европейских технологических компаний. На Slush делают ставку на прямые контакты: основатели стартапов могут заранее назначать встречи с инвесторами, клиентами и партнерами. А для украинских команд, развивающихся в условиях полномасштабной войны, это возможность найти капитал для масштабирования и выхода на зарубежные рынки.

Как формировали украинскую делегацию на международную конференцию стартапов

12 стартапов Для украинского национального павильона отобрали 12 стартапов. Особенность украинского представительства заключается в том, что участники демонстрируют не только программные продукты. Среди разработок представлены технологии для защиты автономных систем, производственные решения, медицинские тренажеры и инфраструктурные проекты.

Участие организовали Министерство цифровой трансформации, Украинский фонд стартапов, Digital Ukraine и StrategEast. Финансовую и организационную поддержку оказали Ukraine-Moldova American Enterprise Fund и YEP Accelerator.

Условия отбора предусматривали регистрацию и работу в Украине, основание не ранее 2016 года, стадию Seed или Series A и готовность к международному масштабированию. Команды получили стенды, доступ к конференции и по два билета, однако расходы на дорогу и проживание программа не покрывала.

Отдельный отбор десяти украинских команд анонсировала финская компания Advicera Oy. Им обещали участие в конференции и возможность презентовать разработки на специальном мероприятии Ukraine Friends Night 2026. Это другая программа: без подтверждения пересечения списков ее участников нельзя добавлять к 12 стартапам павильона.

Двое украинцев вошли в Slush 20 Under 20

Помимо 12 компаний, организаторы отметили двух украинцев в международной программе Slush 20 Under 20 для двадцати технологических талантов в возрасте до 20 лет.

Первая из них — 19-летняя София Липкевич, которая основала школьный хакатон в Украине, а затем работала над робототехническим проектом Tune Robotics в Финляндии. Позже ее деятельность была связана с исследованиями робототехники в Массачусетском технологическом институте (MIT), в частности пространственного восприятия роботов.

Второй — 19-летний Степан Федуняк — сооснователь и технический директор немецкого стартапа InLoop Robotics, создающего роботизированные решения для складской работы. Компания связана с акселератором Y Combinator и входит в список ста участников конкурса Slush 100 в этом году.

Участников программы пригласили в Хельсинки на 17–19 ноября, предусмотрев встречи с инвесторами, менторами, спикерами и технологическими журналистами.

Какие украинские стартапы участвуют в Slush 2026

Украина в своем павильоне представила 12 отечественных стартапов, которые презентовали свои разработки инвесторам и всему миру.

Оборонные технологии и решения для безопасности

Украинский BabAI представляет систему на основе искусственного интеллекта, которая обнаруживает дроны-перехватчики и автоматически выполняет манёвры уклонения. Согласно описанию Украинского фонда стартапов, технология предназначена для защиты автономных машин — один из примеров использования алгоритмов в сфере беспилотных технологий.

А вот ещё один отечественный участник конференции — PIPES.one — работает на пересечении промышленности и безопасности. Компания развивает мобильные технологии производства полимерных труб большого диаметра и модульных защитных укрытий. Подобные решения могут применяться при восстановлении гражданской инфраструктуры, в частности там, где важно быстро разворачивать производство.

От создания контента до цифровизации аэропортов: что умеет украинский ИИ

Украинская IT-команда me.develop studio представила Creagen — созданное цифровое пространство для творческих команд, в котором можно генерировать изображения, видео, текст и голос. Платформа объединяет в одном сервисе инструменты генеративного ИИ, необходимые для подготовки цифрового контента.

Команда Obriy AI предлагает ИИ-агентов для автоматизации клиентской поддержки, в частности полного цикла обработки обращений. Разработка должна уменьшить объём рутинной работы операторов, хотя качество обслуживания зависит и от настройки системы.

Украинский стартап Getpin представляет Getpin.ai — ИИ-ассистент и SaaS-платформу для автоматизации локального онлайн-маркетинга и SEO. Разработкой и развитием продукта занимается команда украинских специалистов, в частности технический директор (CTO) Анатолий Ярандин и директор по развитию бизнеса Тарас Твердохлеб. Платформа помогает бизнесам с физическими точками продаж (магазинам, аптекам, банкам, ресторанам, АЗС) привлекать клиентов из онлайн-карт и поиска. Getpin.ai ориентирован на малый и средний бизнес, работая как виртуальный маркетолог в мессенджере или через веб-кабинет. Сервис также предусматривает управление инструментами через WhatsApp и Telegram. Его целевая аудитория — бизнес, который привлекает клиентов благодаря присутствию в интернете.

Компания-разработчик ПО INPUT SOFT, в свою очередь, показывает в национальном павильоне, как цифровизирует наземное обслуживание в аэропортах. SaaS-платформа охватывает планирование ресурсов, организацию процессов и выставление счетов.

Медицина и психологическая помощь: цифровые инструменты для людей

Львовская команда разработчиков во главе с Олесей Дячишин представила LifesaverSIM — мобильный игровой симулятор и учебную платформу для освоения помощи при травмах и ранениях. Построен на стандартах NATO и Комитета TCCC по алгоритму MARCH (кровотечения, дыхательные пути, травмы грудной клетки, шок, гипотермия). Доступен гражданским украинцам для скачивания на смартфоны через App Store и Google Play, а также интегрирован с платформами и инициативами Сил обороны.

В сфере психического здоровья представлены Pleso Therapy и Rozmova. Первая платформа предоставляет онлайн-доступ к психотерапии и разрабатывает ИИ-компаньона для поддержки клиентов между сеансами. Её основала ещё до «большой войны» в 2021 году команда из четырёх украинцев: Александра Бондарева, Анны Лиссовой, Алексея Якубенко и Виталия Марченко. Сейчас сервис работает в Украине, Польше, Румынии и Великобритании.

Rozmova (на международном рынке — Clearly) — это украинская технологическая платформа для поиска проверенных психотерапевтов и проведения сессий онлайн или офлайн. Её разработали и запустили в феврале 2022 года украинские предприниматели Дмитрий Мараховский и Дмитрий Коваленко. Платформа работает как маркетплейс в сфере ментального здоровья, соединяющий клиентов с психологами, психотерапевтами и психиатрами. Алгоритмы сайта и мобильного приложения помогают быстро подобрать специалиста под индивидуальный запрос. Проект официально стартовал в феврале 2022 года — буквально за две недели до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Логистика, торговля и экологическая промышленность: чем удивила Украина

Команда украинских и эстонских предпринимателей представила VanOnGo — ИИ-платформу для координации доставки, оптимизации маршрутов, диспетчеризации и управления смешанными автопарками. Платформа работает как цифровая операционная система для управления доставкой товаров со складов или магазинов непосредственно до дверей клиентов. Она рассчитана на компании разного масштаба — от локального ритейла до крупных логистических операторов. Платформу разработали еще в 2019 году. После начала полномасштабного вторжения команда открыла бесплатный доступ к своей технологии для координации гуманитарных перевозок в Украине.

Также в этой нише Украина представила Pickpad — инновационную систему автоматизации выдачи заказов для кафе, ресторанов и ритейла, основанную украинским предпринимателем Ярославом Цыганенко в 2024 году. Она представляет собой автоматизированные станции выдачи заказов для ресторанов и розничной торговли. Система использует сенсоры и машинное обучение и призвана упростить получение товаров и готовых заказов в местах с большим потоком клиентов.

А индустриальный стартап Z1RO Industries показал, как занимается экологичной упаковкой из формованного волокна. Для производства компания предлагает использовать местные отходы сельскохозяйственной, лесной и городской биомассы. Компания имеет украинские корни, но активно работает и базируется в Европе (в частности, во Франции). Ее главная цель — предложить брендам масштабируемую замену одноразовому пластику и традиционной древесной целлюлозе.

Превратятся ли контакты на Slush 2026 в инвестиции для украинских стартаперов

Slush обеспечивает возможности для переговоров с венчурными фондами. Инвесторы-участники совокупно управляют активами на триллионы евро. Однако это не бюджет инвестиций в стартапы во время конференции. В рамках конкурса Slush 100 из более чем 1400 заявок отобрали сотню компаний. 20 полуфиналистов выступят на Startup Stage, а победитель получит 500 тысяч евро без передачи доли в компании.

Согласно исследованию Slush Research и Dealroom, стартапы, которые впервые посетили Slush в 2022–2024 годах, впоследствии привлекали венчурное финансирование в 3,5 раза чаще, чем сопоставимые европейские компании, не участвовавшие в мероприятии. Авторы исследования подчеркивают: эти результаты показывают взаимосвязь, но не доказывают, что именно конференция стала причиной привлечения средств.

Итоговые результаты украинских команд будут зависеть от того, перерастут ли встречи в контракты, инвестиционные раунды и долгосрочные партнерства.

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