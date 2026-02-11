$43.030.02
Для инноваций с развитием экосистем и стартапов решили обновить законодательство

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13715 о поддержке и развитии инновационной деятельности, направленный на развитие инновационных экосистем. Документ должен обновить правовую базу для поддержки инноваций, сформировать современную институциональную модель и обеспечить сотрудничество государства, бизнеса, науки и образования.

Для инноваций с развитием экосистем и стартапов решили обновить законодательство

Верховная Рада приняла за основу законопроект о поддержке и развитии инновационной деятельности (№13715), сообщили в среду в парламенте, пишет УНН.

Детали

Законопроект, как сообщается, направлен на развитие инновационных экосистем и стартапов, привлечение инвестиций, коммерциализацию научных разработок и укрепление технологического потенциала экономики Украины.

Как отметил глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, новый закон предлагает:

  • обновить правовую базу, чтобы государство не только декларировало поддержку инноваций, а реально создавало механизмы – гранты, налоговые стимулы, участие в проектах, инновационные фонды;
    • сформировать современную институциональную модель, в частности определить, кто именно координирует инновационную политику (МОН, Минэкономики, агентства, региональные структуры);
      • обеспечить сотрудничество государства, бизнеса, науки и образования, чтобы инновационные идеи становились продуктами, которые создают рабочие места и повышают конкурентоспособность экономики;
        • сделать инновации частью стратегии послевоенного восстановления, акцент на безопасные, «зеленые», энергоэффективные технологии.

          "В своем недавнем отчете Еврокомиссия отмечает: наукоемкость украинского ВВП составляет 0,37%, по сравнению с 2013 годом (0,7%) она даже уменьшилась. В то время, когда уровень расходов на инновации и исследования в странах ЕС – 2,22%, а целевой показатель – 3%. Наша стратегическая цель – наращивать наукоемкость ВВП", - отметил Бабак.

          Юлия Шрамко

