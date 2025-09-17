Кабмин выделяет 7,3 млрд грн на науку и инновации в 2026 году

7,3 млрд грн заложено Кабинетом Министров Украины в проекте Государственного бюджета 2026 на развитие науки и инноваций по программам Министерства образования и науки Украины. Это почти втрое или на 4,6 млрд больше, чем уровень 2025 года. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это позволит дополнительно финансировать заработные платы ведущих исследователей, модернизировать лаборатории и оборудование; увеличить направления конкурсного финансирования для университетов и научных учреждений, запустить первые программы государственно-частного партнерства, усилить международное сотрудничество, начать изменение модели подготовки в аспирантуре и т.д.

Новая модель базового финансирования науки

По результатам государственной аттестации университетов и научных учреждений предусмотрена беспрецедентная поддержка на почти 3 млрд грн на дополнительное формульное финансирование лучших университетов и НИИ.

Исследовательские центры передового опыта

Почти 1 млрд грн планируется направить на создание Центров передового опыта по приоритетным направлениям. Они будут иметь современное оборудование, новые пространства, выполнять до 30 проектов ежегодно и привлекать примерно 6 000 студентов, аспирантов и ученых.

Гранты и партнерство с бизнесом

Более 900 млн грн получит Национальный фонд исследований Украины. Это также дополнительные ресурсы на гранты Президента для молодых ученых и докторов наук, размер которых не пересматривали с 2009 года.

Отдельный блок финансирования - экспериментальный проект государственно-частного партнерства: 20 проектов на условиях софинансирования с бизнесом, по 5 млн грн на каждый. - говорится в сообщении.

Поддержка молодых ученых и прифронтовых регионов

Отдельно заложено 300 млн грн на конкурсные исследования:

100 лучших проектов университетов в прифронтовых регионах;

100 проектов молодых ученых.

Предусмотрен и запуск нового формата поддержки аспирантов в STEM-направлениях. 100 мест в физике, химии и математике станут "проектными" - со значительно повышенным финансированием на зарплату, материалы и участие в международных конференциях.

Индивидуальная поддержка исследователей

Планируется увеличить размер премий Президента Украины для молодых ученых - с 40 тыс. грн до 70 прожиточных минимумов. Также предусмотрено финансирование Премии Кабинета Министров за инновационные технологии и масштабной программы "Национальная система исследователей Украины", которая обеспечит индивидуальную поддержку для 2 625 ученых, в том числе молодых. Ежемесячная стипендия для лучших составит ориентировочно около 10 тыс. грн.

Антарктическая программа

Более 588 млн грн планируется направить на работу антарктической станции "Академик Вернадский" и научно-исследовательского судна "Ноосфера". Это предусматривает модернизацию лабораторий, обеспечение экспедиций и выполнение международных обязательств Украины.

"Дополнительное финансирование науки в 2026 году - это системная и комплексная программа развития, предусмотренная Стратегией МОН. Она охватывает поддержку исследователей; инвестиции в современную инфраструктуру; развитие университетов и научных учреждений; расширение международного сотрудничества; выполнение обязательств в сфере глобальных исследований. Все эти шаги должны обеспечить, чтобы украинская наука оставалась конкурентной, вносила вклад в обороноспособность и восстановление страны и формировала основу для ее будущего", - сообщили в ведомстве.

Напомним

15 сентября Правительство Украины одобрило проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает расходы 4,8 трлн грн и доходы 2,826 трлн грн. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании составляет 2,079 трлн грн.

В госбюджете на 2026 год значительно возросли расходы на Национальную академию медицинских наук, Министерство энергетики и Министерство развития общин. В то же время сокращены расходы на Фонд госимущества, Государственное космическое агентство и Министерство обороны.

Кабинет министров Украины предлагает повысить минимальную пенсию на 234 гривны в проекте Госбюджета на 2026 год. Рост прожиточного минимума на 9,9% до 3209 гривен предусмотрен с 1 января 2026 года.

Согласно проекту Госбюджета-2026, бронирование работников предприятиями будет возможно при средней зарплате от 21,6 тыс. грн. Сейчас этот порог составляет 20 тыс. грн, что является 2,5 минимальной зарплаты.

Кабмин в проекте бюджета на 2026 год выделил более 3,6 млрд гривен на Национальное военное мемориальное кладбище, что втрое больше, чем в 2025 году. В целом на ветеранскую политику планируется заложить почти 18 млрд гривен.

Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"