Топ-10 зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026: аналітика

08:08 • 744 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 2634 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 10143 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 12865 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 47283 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 58871 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 42352 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 44880 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 42417 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 77096 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного праваPhoto15 вересня, 22:25 • 16485 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo15 вересня, 22:34 • 20289 перегляди
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 9542 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 8004 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 6426 перегляди
Публікації
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 744 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 10143 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 24474 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 50492 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 54869 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 34804 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 34809 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 40130 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 45804 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 95814 перегляди
Шахед-136
Fox News
Facebook
БМ-30 «Смерч»
E-6 Mercury

Топ-10 зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026: аналітика

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У держбюджеті на 2026 рік значно зросли видатки на Національну академію медичних наук, Міністерство енергетики та Міністерство розвитку громад. Водночас скорочено видатки на Фонд держмайна, Державне космічне агентство та Міністерство оборони.

Топ-10 зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026: аналітика

В бюджеті на 2026 рік значно зросли видатки на Національну академію медичних наук, Міністерство енергетики, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Разом з тим скорочено видатки на Фонда державного майна, Державне космічне агентство та інших, пише УНН з посиланням на аналітику народного депутата Ярослава Железняка.

Деталі

Топ-10 відомств, на які буде збільшено видатки, виглядає наступним чином:

• Національна академія медичних наук України (+332.0%)

• Міністерство енергетики України (+194.6%)

• Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (+120.2%)

• Міністерство у справах ветеранів України (+51.5%)

• Офіс Військового омбудсмана (+48.9%)

• Міністерство фінансів України (+48.6%)

• Міністерство культури та інформаційної політики України (+41.9%)

• Міністерство освіти і науки України (+30.4%)

• Державне бюро розслідувань (+23.1%)

• НКРЕКП (+22.1%)

Окрім того, найбільше скорочення видатків торкнеться таких структур:

• Фонд державного майна України (−63.1%)

• АРМА (−35.0%)

• Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (−21.9%)

• Державне космічне агентство України (−11.7%)

• Адміністрація Держспецзв’язку (−10.2%)

• Рахункова палата (−1.6%)

• Міністерство оборони України (−1.3%)

• РНБО (−0.3%)

• МВС (−0.1%)

• Служба зовнішньої розвідки України (−0.0%)

Зауважу, що аналіз проведений сукупно по видатках загального і спеціального фонду державного бюджету і збільшення абсолютних сум не свідчить про врахування додаткових коштів по загальному фонду

- зазначив Железняк.

Також за його словами, окремо потребують аналізу фактори, які вплинули як на зростання, так і на зменшення загального обсягу видатків кожного окремого відомства.

Доповнення

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". В даний момент текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту. Зазначається, що його передано на розгляд керівництву.

Павло Зінченко

Міністерство освіти і науки України
Служба зовнішньої розвідки України
Міністерство фінансів України
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство енергетики України
Верховна Рада України
Ярослав Железняк