Топ-10 зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026: аналітика
Київ • УНН
У держбюджеті на 2026 рік значно зросли видатки на Національну академію медичних наук, Міністерство енергетики та Міністерство розвитку громад. Водночас скорочено видатки на Фонд держмайна, Державне космічне агентство та Міністерство оборони.
Деталі
Топ-10 відомств, на які буде збільшено видатки, виглядає наступним чином:
• Національна академія медичних наук України (+332.0%)
• Міністерство енергетики України (+194.6%)
• Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (+120.2%)
• Міністерство у справах ветеранів України (+51.5%)
• Офіс Військового омбудсмана (+48.9%)
• Міністерство фінансів України (+48.6%)
• Міністерство культури та інформаційної політики України (+41.9%)
• Міністерство освіти і науки України (+30.4%)
• Державне бюро розслідувань (+23.1%)
• НКРЕКП (+22.1%)
Окрім того, найбільше скорочення видатків торкнеться таких структур:
• Фонд державного майна України (−63.1%)
• АРМА (−35.0%)
• Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (−21.9%)
• Державне космічне агентство України (−11.7%)
• Адміністрація Держспецзв’язку (−10.2%)
• Рахункова палата (−1.6%)
• Міністерство оборони України (−1.3%)
• РНБО (−0.3%)
• МВС (−0.1%)
• Служба зовнішньої розвідки України (−0.0%)
Зауважу, що аналіз проведений сукупно по видатках загального і спеціального фонду державного бюджету і збільшення абсолютних сум не свідчить про врахування додаткових коштів по загальному фонду
Також за його словами, окремо потребують аналізу фактори, які вплинули як на зростання, так і на зменшення загального обсягу видатків кожного окремого відомства.
Доповнення
Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". В даний момент текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту. Зазначається, що його передано на розгляд керівництву.