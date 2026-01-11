Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран
Київ • УНН
Ізраїль привів свої збройні сили у підвищену готовність через можливе військове втручання США в Іран. Це сталося на тлі антиурядових протестів в Ірані та заяви Трампа про готовність допомогти іранському народу.
Ізраїль привів свої збройні сили у стан підвищеної готовності на тлі можливого військового втручання США в ситуацію в Ірані. Як повідомляє Reuters із посиланням на ізраїльські джерела, причиною стали наймасштабніші за останні роки антиурядові протести в Ірані, які супроводжуються жорстким придушенням з боку Тегерана. Про це пише УНН.
Деталі
У суботу, 10 січня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та держсекретар США Марко Рубіо обговорили сценарії можливого втручання. Хоча офіційний Вашингтон називає дзвінок "рутинним", президент Дональд Трамп раніше заявив, що США "готові допомогти" іранському народу, і застеріг Керівництво Ірану від використання сили проти демонстрантів.
Ізраїль готує новий наступ у Газі на березень, очікується схвалення від Трампа11.01.26, 05:00 • 1744 перегляди
За даними правозахисників, кількість загиблих у протестах вже перевищила 100 осіб. Ситуація ускладнюється повним відключенням інтернету в Ірані, що заважає об'єктивному моніторингу подій.
Регіональний контекст
Напруженість між країнами загострилася після 12-денної війни в червні 2025 року, під час якої США завдали авіаударів по іранських ядерних об'єктах. Наразі Ізраїль утримується від прямого втручання, проте висловлює солідарність із протестувальниками.
Аналітики зазначають, що успіх нещодавньої операції США у Венесуелі знизив поріг прийняття рішень адміністрацією Трампа щодо зміни режимів у недружніх країнах.
Дональд Трамп підтримав протести в Ірані та заявив про готовність США допомогти10.01.26, 22:43 • 3844 перегляди