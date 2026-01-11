$42.990.00
50.180.00
ukenru
06:05 • 3646 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 11749 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 23272 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 42502 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 32332 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 29280 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 33828 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 57121 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39732 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 39145 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
публикации
Эксклюзивы
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Израиль привел свои вооруженные силы в повышенную готовность из-за возможного военного вмешательства США в Иран. Это произошло на фоне антиправительственных протестов в Иране и заявления Трампа о готовности помочь иранскому народу.

Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран

Израиль привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне возможного военного вмешательства США в ситуацию в Иране. Как сообщает Reuters со ссылкой на израильские источники, причиной стали самые масштабные за последние годы антиправительственные протесты в Иране, которые сопровождаются жестким подавлением со стороны Тегерана. Об этом пишет УНН.

Детали

В субботу, 10 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили сценарии возможного вмешательства. Хотя официальный Вашингтон называет звонок "рутинным", президент Дональд Трамп ранее заявил, что США "готовы помочь" иранскому народу, и предостерег руководство Ирана от использования силы против демонстрантов.

Израиль готовит новое наступление в Газе на март, ожидается одобрение от Трампа11.01.26, 05:00 • 1824 просмотра

По данным правозащитников, число погибших в протестах уже превысило 100 человек. Ситуация осложняется полным отключением интернета в Иране, что мешает объективному мониторингу событий.

Региональный контекст

Напряженность между странами обострилась после 12-дневной войны в июне 2025 года, во время которой США нанесли авиаудары по иранским ядерным объектам. Сейчас Израиль воздерживается от прямого вмешательства, однако выражает солидарность с протестующими.

Аналитики отмечают, что успех недавней операции США в Венесуэле снизил порог принятия решений администрацией Трампа относительно смены режимов в недружественных странах. 

Дональд Трамп поддержал протесты в Иране и заявил о готовности США помочь10.01.26, 22:43 • 3900 просмотров

Степан Гафтко

