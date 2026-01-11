Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран

Израиль привел свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне возможного военного вмешательства США в ситуацию в Иране. Как сообщает Reuters со ссылкой на израильские источники, причиной стали самые масштабные за последние годы антиправительственные протесты в Иране, которые сопровождаются жестким подавлением со стороны Тегерана. Об этом пишет УНН.

Детали

В субботу, 10 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили сценарии возможного вмешательства. Хотя официальный Вашингтон называет звонок "рутинным", президент Дональд Трамп ранее заявил, что США "готовы помочь" иранскому народу, и предостерег руководство Ирана от использования силы против демонстрантов.

По данным правозащитников, число погибших в протестах уже превысило 100 человек. Ситуация осложняется полным отключением интернета в Иране, что мешает объективному мониторингу событий.

Региональный контекст

Напряженность между странами обострилась после 12-дневной войны в июне 2025 года, во время которой США нанесли авиаудары по иранским ядерным объектам. Сейчас Израиль воздерживается от прямого вмешательства, однако выражает солидарность с протестующими.

Аналитики отмечают, что успех недавней операции США в Венесуэле снизил порог принятия решений администрацией Трампа относительно смены режимов в недружественных странах.

