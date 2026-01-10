$42.990.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Instagram

Дональд Трамп поддержал протесты в Иране и заявил о готовности США помочь

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране, требующим свободы. США готовы оказать помощь, предостерегая Тегеран от насилия.

Дональд Трамп поддержал протесты в Иране и заявил о готовности США помочь

Президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку участникам массовых протестов в Иране, которые продолжаются уже тринадцатые сутки. В субботу, 10 января, в своей социальной сети Truth Social он опубликовал сообщение о ситуации в исламской республике, пишет УНН.

Детали

Иран стремится к СВОБОДЕ, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!

- заявил американский лидер.

Предупреждение иранским властям

Это заявление появилось на фоне сообщений правозащитных групп о массовой гибели демонстрантов в результате действий сил безопасности. Трамп и ранее предостерегал официальный Тегеран от применения насилия против мирных протестующих.

Иранские медики сообщают о переполненных больницах на фоне продолжающихся протестов - BBC10.01.26, 13:34 • 4230 просмотров

Государственный департамент США подчеркнул, что администрация внимательно следит за каждым шагом иранских силовиков, а слова президента являются сигналом о возможном изменении стратегии Вашингтона по поддержке оппозиционных движений в Иране.

Контекст событий

Протесты в стране начались из-за стремительного падения уровня жизни и роста цен, но быстро переросли в политические акции против действующей клерикальной системы. В настоящее время известно о более чем полусотне погибших, среди которых есть дети. Иранские власти уже успели обвинить США и Израиль в разжигании внутренних беспорядков, назвав заявления Белого дома вмешательством в суверенные дела государства.

Протесты в Иране: 100 человек арестованы в провинции Тегеран10.01.26, 14:57 • 4264 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Truth Social
Израиль
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран