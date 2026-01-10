Дональд Трамп поддержал протесты в Иране и заявил о готовности США помочь

Президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку участникам массовых протестов в Иране, которые продолжаются уже тринадцатые сутки. В субботу, 10 января, в своей социальной сети Truth Social он опубликовал сообщение о ситуации в исламской республике, пишет УНН.

Детали

Иран стремится к СВОБОДЕ, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!! - заявил американский лидер.

Предупреждение иранским властям

Это заявление появилось на фоне сообщений правозащитных групп о массовой гибели демонстрантов в результате действий сил безопасности. Трамп и ранее предостерегал официальный Тегеран от применения насилия против мирных протестующих.

Государственный департамент США подчеркнул, что администрация внимательно следит за каждым шагом иранских силовиков, а слова президента являются сигналом о возможном изменении стратегии Вашингтона по поддержке оппозиционных движений в Иране.

Контекст событий

Протесты в стране начались из-за стремительного падения уровня жизни и роста цен, но быстро переросли в политические акции против действующей клерикальной системы. В настоящее время известно о более чем полусотне погибших, среди которых есть дети. Иранские власти уже успели обвинить США и Израиль в разжигании внутренних беспорядков, назвав заявления Белого дома вмешательством в суверенные дела государства.

