Дональд Трамп підтримав протести в Ірані та заявив про готовність США допомогти

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 січня, 11:45 • 12335 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 22641 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 23783 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 22042 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 22429 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 29884 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 52683 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38429 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37733 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30638 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.9м/с
76%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лідери Франції, Британії та Німеччини "рішуче засуджують" вбивство протестувальників в Ірані10 січня, 10:45 • 4484 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10 січня, 10:56 • 16319 перегляди
Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відеоVideo10 січня, 11:20 • 10530 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 10492 перегляди
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10 січня, 14:17 • 8746 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 33882 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 81079 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 107866 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 79528 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 100660 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Франція
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto15:04 • 3964 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 10536 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 68637 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 70213 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 90944 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Instagram

Дональд Трамп підтримав протести в Ірані та заявив про готовність США допомогти

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам в Ірані, які вимагають свободи. США готові надати допомогу, застерігаючи Тегеран від насильства.

Дональд Трамп підтримав протести в Ірані та заявив про готовність США допомогти

Президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку учасникам масових протестів в Ірані, які тривають уже тринадцяту добу. У суботу, 10 січня, у своїй соціальній мережі Truth Social він опублікував допис щодо ситуації в ісламській республіці, пише УНН.

Деталі

Іран прагне СВОБОДИ, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!

- заявив американський лідер.

Попередження іранській владі

Ця заява з'явилася на тлі повідомлень правозахисних груп про масову загибель демонстрантів унаслідок дій сил безпеки. Трамп і раніше застерігав офіційний Тегеран від застосування насильства проти мирних протестувальників.

Іранські медики розповідають про переповнені лікарні на тлі триваючих протестів - ВВС10.01.26, 13:34 • 4230 переглядiв

Державний департамент США наголосив, що адміністрація уважно стежить за кожним кроком іранських силовиків, а слова президента є сигналом про можливу зміну стратегії Вашингтона щодо підтримки опозиційних рухів в Ірані.

Контекст подій

Протести в країні почалися через стрімке падіння рівня життя та зростання цін, але швидко переросли у політичні акції проти чинної клерикальної системи. Наразі відомо про понад пів сотні загиблих, серед яких є діти. Іранська влада вже встигла звинуватити США та Ізраїль у розпалюванні внутрішніх заворушень, назвавши заяви Білого дому втручанням у суверенні справи держави.

Протести в Ірані: 100 осіб заарештовано в провінції Тегеран10.01.26, 14:57 • 4264 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Сутички
Truth Social
Ізраїль
Державний департамент США
Білий дім
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран