Дональд Трамп підтримав протести в Ірані та заявив про готовність США допомогти
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам в Ірані, які вимагають свободи. США готові надати допомогу, застерігаючи Тегеран від насильства.
Президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку учасникам масових протестів в Ірані, які тривають уже тринадцяту добу. У суботу, 10 січня, у своїй соціальній мережі Truth Social він опублікував допис щодо ситуації в ісламській республіці, пише УНН.
Деталі
Іран прагне СВОБОДИ, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!
Попередження іранській владі
Ця заява з'явилася на тлі повідомлень правозахисних груп про масову загибель демонстрантів унаслідок дій сил безпеки. Трамп і раніше застерігав офіційний Тегеран від застосування насильства проти мирних протестувальників.
Державний департамент США наголосив, що адміністрація уважно стежить за кожним кроком іранських силовиків, а слова президента є сигналом про можливу зміну стратегії Вашингтона щодо підтримки опозиційних рухів в Ірані.
Контекст подій
Протести в країні почалися через стрімке падіння рівня життя та зростання цін, але швидко переросли у політичні акції проти чинної клерикальної системи. Наразі відомо про понад пів сотні загиблих, серед яких є діти. Іранська влада вже встигла звинуватити США та Ізраїль у розпалюванні внутрішніх заворушень, назвавши заяви Білого дому втручанням у суверенні справи держави.
