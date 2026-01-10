Дональд Трамп підтримав протести в Ірані та заявив про готовність США допомогти

Президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку учасникам масових протестів в Ірані, які тривають уже тринадцяту добу. У суботу, 10 січня, у своїй соціальній мережі Truth Social він опублікував допис щодо ситуації в ісламській республіці, пише УНН.

Деталі

Іран прагне СВОБОДИ, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!! - заявив американський лідер.

Попередження іранській владі

Ця заява з'явилася на тлі повідомлень правозахисних груп про масову загибель демонстрантів унаслідок дій сил безпеки. Трамп і раніше застерігав офіційний Тегеран від застосування насильства проти мирних протестувальників.

Державний департамент США наголосив, що адміністрація уважно стежить за кожним кроком іранських силовиків, а слова президента є сигналом про можливу зміну стратегії Вашингтона щодо підтримки опозиційних рухів в Ірані.

Контекст подій

Протести в країні почалися через стрімке падіння рівня життя та зростання цін, але швидко переросли у політичні акції проти чинної клерикальної системи. Наразі відомо про понад пів сотні загиблих, серед яких є діти. Іранська влада вже встигла звинуватити США та Ізраїль у розпалюванні внутрішніх заворушень, назвавши заяви Білого дому втручанням у суверенні справи держави.

