Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - Міноборони
Київ • УНН
Україна отримала ракети-перехоплювачі PAC-3 для захисту від балістичних цілей. Нова партія боєприпасів здатна збивати ракети Кинджал, Іскандер та Циркон.
Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - від Німеччини, повідомили у Міноборони, пише УНН.
Деталі
"Україна за результатами засідання у форматі "Рамштайн" отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 до зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони Patriot", - повідомили у Міноборони.
"PAC-3 для Patriot уже в Україні. Ці ракети збивають "кинджали", "іскандери" і "циркони"", - додали в Міноборони.
Як зазначається, Німеччина передала нову партію ракет-перехоплювачів, що посилять можливості оборони проти балістичних і гіперзвукових ракет.
Міноборони назвало головне про PAC-3:
- знищує ціль прямим кінетичним ударом (hit-to-kill);
- швидкість до 6170 км/год;
- дальність — до 45 км, висота перехоплення — до 12 км;
- активне самонаведення, не потребує постійного підсвічування цілі;
- установка Patriot з PAC-3 може знищити до 16 цілей без перезаряджання.
"Посилення захисту неба є ключовим завданням Плану війни України. Мета – ідентифікувати 100% загроз та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів", - наголосили в Міноборони.
