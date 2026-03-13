Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - Міноборони

Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - від Німеччини, повідомили у Міноборони, пише УНН.

Деталі

"Україна за результатами засідання у форматі "Рамштайн" отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 до зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони Patriot", - повідомили у Міноборони.

"PAC-3 для Patriot уже в Україні. Ці ракети збивають "кинджали", "іскандери" і "циркони"", - додали в Міноборони.

Україна отримає партію дефіцитних ракет до Patriot, домовився Пісторіус - Spiegel

Як зазначається, Німеччина передала нову партію ракет-перехоплювачів, що посилять можливості оборони проти балістичних і гіперзвукових ракет.

Міноборони назвало головне про PAC-3:

знищує ціль прямим кінетичним ударом (hit-to-kill);

швидкість до 6170 км/год;

дальність — до 45 км, висота перехоплення — до 12 км;

активне самонаведення, не потребує постійного підсвічування цілі;

установка Patriot з PAC-3 може знищити до 16 цілей без перезаряджання.

"Посилення захисту неба є ключовим завданням Плану війни України. Мета – ідентифікувати 100% загроз та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів", - наголосили в Міноборони.

Зеленський прибув на зустріч з Макроном, планує закликати допомогти отримати ракети до Patriot - ЗМІ