Україна отримає партію дефіцитних ракет до Patriot, домовився Пісторіус - Spiegel

$43.730.0850.540.36
ukenru
Ексклюзив
08:20 • 16154 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 35864 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 74166 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 46719 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 52934 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 53264 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 32445 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73117 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 33943 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 49528 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту10 березня, 00:43 • 14970 перегляди
"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним10 березня, 01:18 • 17559 перегляди
Ворог вночі атакував Харків: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди10 березня, 01:54 • 13825 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим06:25 • 22326 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 10911 перегляди
Публікації
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 16123 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 61011 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 65005 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73098 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 67274 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 20290 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 27437 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 27360 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 28362 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 30758 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Україна отримає партію дефіцитних ракет до Patriot, домовився Пісторіус - Spiegel

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Борис Пісторіус домовився з партнерами про передачу Україні 30 ракет PAC-3. Ще 5 одиниць надасть Німеччина, поставку очікують протягом кількох тижнів.

Україна отримає партію дефіцитних ракет до Patriot, домовився Пісторіус - Spiegel

Україна може очікувати на партію необхідних зенітних ракет Patriot з Європи найближчими тижнями, повідомило  у вівторок, 10 березня, німецьке видання Der Spiegel із посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, отриманою Der Spiegel, "міністру оборони (Німеччини) Борису Пісторіусу вдалося отримати близько 30 новітніх ракет PAC-3 від кількох європейських партнерів".

"Разом із кількома цими дефіцитними у світі високотехнологічними ракетами з арсеналів Збройних сил Німеччини, близько 35 ракет-перехоплювачів тепер мають бути доставлені до України", - пише видання.

У відповідь на запит видання "федеральне міністерство оборони Німеччини підтвердило заплановане постачання нової партії". За даними німецького міністерства, "вдалося переконати європейських партнерів поставити додаткові ракети PAC-3, що близько до запланованої цілі". З міркувань безпеки представник відмовився уточнити точний обсяг нової партії чи термін її постачання в Україну.

"Пісторіус висунув цю вкрай незвичайну пропозицію на зустрічі прихильників України перед Мюнхенською конференцією з безпеки. Пісторіус запропонував країнам-партнерам, що Німеччина надасть Україні п'ять ракет PAC-3 зі своїх запасів Бундесверу, якщо інші країни поставлять 30 додаткових керованих ракет. У той час кілька країн, включаючи Нідерланди, взяли на себе зобов'язання щодо їх поставки; тепер це підтверджено", - ідеться у публікації.

Як зауважує видання, війна на Близькому Сході значно ускладнила ситуацію з перехоплювачами. Після американсько-ізраїльських авіаударів, що розпочалися наприкінці лютого, Іран неодноразово атакував американські бази в регіоні та сусідніх країнах ракетами та безпілотниками. За оцінками експертів, під час атаки було випущено кілька сотень перехоплювачів Patriot. Остання модифікація, PAC-3 коштує до чотирьох мільйонів євро за одиницю - і це за один постріл.

Водночас, зазначає видання, США необхідно поповнити власні запаси для Patriot, яких, за повідомленнями, у збройних сил США близько 60 розгорнуто по всьому світу.

У німецькому міністерстві тим часом наголосили, що "Німеччина не послабить свою підтримку України". В останні дні уряд Німеччини неодноразово наголошував на тому, що оборона країни-партнера є для Берліна першочерговим завданням і не буде відсунута на другий план, навіть у світлі війни на Близькому Сході.

Представник Міністерства оборони ФРН наголосив, що ця підтримка виходить за межі вкрай необхідних ракет Patriot. Окрім поточного пакету, Німеччина поставить Україні "додаткове обладнання ППО, таке як ПЗРК, керовані ракети AIM-9 та IRIS-T, а також комплекти запасних частин для Patriot та IRIS-T", сказав він. Окрім того, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку розробці української системи протиповітряної оборони місцевого виробництва, пише видання.

Україна пропонує обмін дронів-перехоплювачів на ракети до Patriot - Зеленський10.03.26, 10:04 • 2790 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
Der Spiegel
MIM-104 Patriot
Борис Пісторіус
Європа
Німеччина
Україна