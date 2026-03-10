Україна отримає партію дефіцитних ракет до Patriot, домовився Пісторіус - Spiegel

Україна може очікувати на партію необхідних зенітних ракет Patriot з Європи найближчими тижнями, повідомило у вівторок, 10 березня, німецьке видання Der Spiegel із посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, отриманою Der Spiegel, "міністру оборони (Німеччини) Борису Пісторіусу вдалося отримати близько 30 новітніх ракет PAC-3 від кількох європейських партнерів".

"Разом із кількома цими дефіцитними у світі високотехнологічними ракетами з арсеналів Збройних сил Німеччини, близько 35 ракет-перехоплювачів тепер мають бути доставлені до України", - пише видання.

У відповідь на запит видання "федеральне міністерство оборони Німеччини підтвердило заплановане постачання нової партії". За даними німецького міністерства, "вдалося переконати європейських партнерів поставити додаткові ракети PAC-3, що близько до запланованої цілі". З міркувань безпеки представник відмовився уточнити точний обсяг нової партії чи термін її постачання в Україну.

"Пісторіус висунув цю вкрай незвичайну пропозицію на зустрічі прихильників України перед Мюнхенською конференцією з безпеки. Пісторіус запропонував країнам-партнерам, що Німеччина надасть Україні п'ять ракет PAC-3 зі своїх запасів Бундесверу, якщо інші країни поставлять 30 додаткових керованих ракет. У той час кілька країн, включаючи Нідерланди, взяли на себе зобов'язання щодо їх поставки; тепер це підтверджено", - ідеться у публікації.

Як зауважує видання, війна на Близькому Сході значно ускладнила ситуацію з перехоплювачами. Після американсько-ізраїльських авіаударів, що розпочалися наприкінці лютого, Іран неодноразово атакував американські бази в регіоні та сусідніх країнах ракетами та безпілотниками. За оцінками експертів, під час атаки було випущено кілька сотень перехоплювачів Patriot. Остання модифікація, PAC-3 коштує до чотирьох мільйонів євро за одиницю - і це за один постріл.

Водночас, зазначає видання, США необхідно поповнити власні запаси для Patriot, яких, за повідомленнями, у збройних сил США близько 60 розгорнуто по всьому світу.

У німецькому міністерстві тим часом наголосили, що "Німеччина не послабить свою підтримку України". В останні дні уряд Німеччини неодноразово наголошував на тому, що оборона країни-партнера є для Берліна першочерговим завданням і не буде відсунута на другий план, навіть у світлі війни на Близькому Сході.

Представник Міністерства оборони ФРН наголосив, що ця підтримка виходить за межі вкрай необхідних ракет Patriot. Окрім поточного пакету, Німеччина поставить Україні "додаткове обладнання ППО, таке як ПЗРК, керовані ракети AIM-9 та IRIS-T, а також комплекти запасних частин для Patriot та IRIS-T", сказав він. Окрім того, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку розробці української системи протиповітряної оборони місцевого виробництва, пише видання.

