Ворог вночі атакував Харків: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди
Київ • УНН
російський дрон пошкодив приватні будинки та господарські споруди у Харкові. На місці влучання працюють рятувальники, інформація про постраждалих наразі відсутня.
Внаслідок влучання "шахеда" у Холодногірському районі Харкова пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, станом на зараз інформації про постраждалих немає.
На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває обстеження території та ліквідація наслідків удару
Нагадаємо
У понеділок, 9 березня, російський безпілотник вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок удару відомо про вісім постраждалих.
Рятувальники завершили розбір завалів зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки у Харкові09.03.26, 10:30 • 3224 перегляди