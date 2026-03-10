Ворог вночі атакував Харків: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди

$43.730.0850.540.36
9 березня, 19:48 • 12915 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 32550 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 25751 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 32666 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 38285 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 24403 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 53516 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 32083 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 48110 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65849 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер9 березня, 17:41
путін пропонує Європі відновити закупівлю нафти на тлі конфлікту на Близькому сході9 березня, 18:37
Трамп назвав "великою помилкою" обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану9 березня, 18:51
Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти22:56
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярів9 березня, 13:29
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 53516 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ігор Терехов
Юлія Свириденко
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер9 березня, 17:41
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам 9 березня, 12:47
Ворог вночі атакував Харків: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди

Київ • УНН

 • 554 перегляди

російський дрон пошкодив приватні будинки та господарські споруди у Харкові. На місці влучання працюють рятувальники, інформація про постраждалих наразі відсутня.

Ворог вночі атакував Харків: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди

Внаслідок влучання "шахеда" у Холодногірському районі Харкова пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, станом на зараз інформації про постраждалих немає.

На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває обстеження території та ліквідація наслідків удару

- розповів Терехов.

Нагадаємо

У понеділок, 9 березня, російський безпілотник вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок удару відомо про вісім постраждалих.

Рятувальники завершили розбір завалів зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки у Харкові09.03.26, 10:30

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків