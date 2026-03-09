$43.730.0850.540.36
19:48 • 6228 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03 • 13732 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
16:44 • 16979 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 24548 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 30956 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 20641 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 45737 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 31003 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47236 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65586 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
У Харкові кількість постраждалих у результаті атаки ворожого безпілотника зросла до 8

Київ • УНН

 • 610 перегляди

В Індустріальному районі Харкова безпілотник влучив біля багатоповерхівки. Внаслідок атаки постраждали вісім людей, серед яких 16-річна дівчина.

У Харкові кількість постраждалих у результаті атаки ворожого безпілотника зросла до 8

У понеділок, 9 березня, російський безпілотник вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок удару відомо про вісім постраждалих. Про це повідомляє Харківська облпрокуратура, передає УНН

За даними слідства, 9 березня близько 21:00 російський ударний безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі м. Харкова. Внаслідок атаки загорілися автомобілі, у квартирах вибито вікна. Четверо чоловіків отримали поранення, травми. Жінка та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес 

- йдеться в повідомленні. 

Згодом правоохоронці уточнили, що кількість постраждалих зросла до 8.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції працюють на місці події, документують наслідки ворожої атаки та збирають докази.

Нагадаємо 

Російський дрон влучив у житловий будинок в Індустріальному районі. Постраждали п'ятеро людей, серед яких 16-річна дівчина та госпіталізований чоловік.

Павло Башинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Шахед-136
Харків