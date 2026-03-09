У Харкові кількість постраждалих у результаті атаки ворожого безпілотника зросла до 8

У понеділок, 9 березня, російський безпілотник вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок удару відомо про вісім постраждалих. Про це повідомляє Харківська облпрокуратура, передає УНН.

За даними слідства, 9 березня близько 21:00 російський ударний безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі м. Харкова. Внаслідок атаки загорілися автомобілі, у квартирах вибито вікна. Четверо чоловіків отримали поранення, травми. Жінка та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес - йдеться в повідомленні.

Згодом правоохоронці уточнили, що кількість постраждалих зросла до 8.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції працюють на місці події, документують наслідки ворожої атаки та збирають докази.

Нагадаємо

Російський дрон влучив у житловий будинок в Індустріальному районі. Постраждали п'ятеро людей, серед яких 16-річна дівчина та госпіталізований чоловік.