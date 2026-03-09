У Харкові кількість постраждалих у результаті атаки ворожого безпілотника зросла до 8
Київ • УНН
В Індустріальному районі Харкова безпілотник влучив біля багатоповерхівки. Внаслідок атаки постраждали вісім людей, серед яких 16-річна дівчина.
У понеділок, 9 березня, російський безпілотник вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок удару відомо про вісім постраждалих. Про це повідомляє Харківська облпрокуратура, передає УНН.
За даними слідства, 9 березня близько 21:00 російський ударний безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі м. Харкова. Внаслідок атаки загорілися автомобілі, у квартирах вибито вікна. Четверо чоловіків отримали поранення, травми. Жінка та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес
Згодом правоохоронці уточнили, що кількість постраждалих зросла до 8.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори спільно зі слідчими поліції працюють на місці події, документують наслідки ворожої атаки та збирають докази.
