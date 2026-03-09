В Харькове число пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника возросло до 8
Киев • УНН
В Индустриальном районе Харькова беспилотник попал возле многоэтажки. В результате атаки пострадали восемь человек, среди которых 16-летняя девушка.
В понедельник, 9 марта, российский беспилотник ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. В результате удара известно о восьми пострадавших. Об этом сообщает Харьковская облпрокуратура, передает УНН.
По данным следствия, 9 марта около 21:00 российский ударный беспилотник, по предварительным данным типа "Герань-2", ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе г. Харькова. В результате атаки загорелись автомобили, в квартирах выбиты окна. Четверо мужчин получили ранения, травмы. Женщина и 16-летняя девушка получили острую реакцию на стресс
Впоследствии правоохранители уточнили, что количество пострадавших возросло до 8.
Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры совместно со следователями полиции работают на месте происшествия, документируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства.
Напомним
Российский дрон попал в жилой дом в Индустриальном районе. Пострадали пять человек, среди которых 16-летняя девушка и госпитализированный мужчина.