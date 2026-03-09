В Харькове число пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника возросло до 8

В понедельник, 9 марта, российский беспилотник ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. В результате удара известно о восьми пострадавших. Об этом сообщает Харьковская облпрокуратура, передает УНН.

По данным следствия, 9 марта около 21:00 российский ударный беспилотник, по предварительным данным типа "Герань-2", ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе г. Харькова. В результате атаки загорелись автомобили, в квартирах выбиты окна. Четверо мужчин получили ранения, травмы. Женщина и 16-летняя девушка получили острую реакцию на стресс - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители уточнили, что количество пострадавших возросло до 8.

Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями полиции работают на месте происшествия, документируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства.

Напомним

Российский дрон попал в жилой дом в Индустриальном районе. Пострадали пять человек, среди которых 16-летняя девушка и госпитализированный мужчина.