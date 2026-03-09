Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters

Президент США Дональд Трамп, согласно правительственным документам, за последние три месяца купил облигации Netflix на сумму более 1,1 миллиона долларов, в то время как стриминговый гигант безуспешно боролся с Paramount Skydance за покупку Warner Bros. Discovery, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Как показывают документы, Трамп купил облигации Netflix на сумму более 500 000 долларов в двух сделках 12 и 16 декабря, а также еще на сумму более 600 000 долларов в двух других сделках 2 и 20 января. Белый дом указал диапазон, а не точные суммы, от чуть более 1,1 миллиона до 2,25 миллиона долларов.

Покупки произошли на фоне того, как президент-республиканец и его представители в регулирующих органах критиковали Netflix в прессе, ставя под сомнение устойчивость сделки к антимонопольной проверке и оказывая давление на Netflix с целью увольнения члена совета директоров Сьюзан Райс, бывшей помощницы бывшего президента-демократа Барака Обамы, пишет издание.

Неясно, заработал ли он или потерял деньги на облигациях Netflix, которые приносили проценты в 5,375% и должны быть погашены в ноябре 2029 года, поскольку в документах не указано, продавал ли он облигации и когда это произошло.

Трамп, как и другие президенты США, освобожден от действия законов о конфликте интересов, которые запрещают другим должностным лицам исполнительной власти инвестировать в компании, ведущие бизнес перед правительством. Считается, что он приобрел облигации через траст, управляемый детьми.

"Активы президента Трампа находятся в трасте, управляемом его детьми, - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. - Конфликтов интересов нет".

Сделка, которая оставила бы объединенную компанию с долгом около 85 миллиардов долларов, сразу же создала давление на облигации Netflix. Согласно данным, собранным LSEG, на момент покупки 12 и 16 декабря они торговались по цене 1,03 и 1,04 доллара за доллар, а во время второй волны покупок 2 и 20 января - также по цене 1,04 и 1,03 доллара за доллар.

26 февраля, за день до того, как Netflix отозвал свое предложение о покупке Warner Bros., их цена составляла 1,04 доллара за доллар, но с тех пор, по состоянию на пятницу, она вернулась к 1,03 доллара за доллар.

Трамп также приобрел облигации Warner Bros. на сумму от 500 002 до 1 миллиона долларов в двух сделках 12 и 16 декабря. На момент покупки они торговались по цене 91,75 и 92 цента за доллар соответственно, а сейчас стоят 95 центов за доллар. Если бы он сохранил эти облигации, они сейчас были бы в плюсе.

Трамп начал ставить под сомнение жизнеспособность слияния с Netflix через несколько дней после его объявления 5 декабря, заявив журналистам, что концентрация рыночной власти может стать проблемой.

Компания Paramount, которой управляет сын союзника Трампа и крупного спонсора Республиканской партии Ларри Эллисона, 8 декабря публично объявила о враждебном поглощении, положив начало войне за приобретение между двумя компаниями. Эллисон лично гарантировал более 40 миллиардов долларов, обеспеченных его акциями Oracle, чтобы помочь заключить сделку.

Netflix отказался от участия в тендере после того, как Paramount около двух недель назад предложила выигрышную сумму 110 миллиардов долларов. Согласно заявлению компаний от 27 февраля, сделка с Paramount будет обеспечена новым заемным капиталом в 39 миллиардов долларов, предоставленным Bank of America, Citigroup и Apollo.

Трамп, инвестор в недвижимость, ранее задекларировал активы на сумму более 1 миллиарда долларов. Он также имеет деловые интересы в сфере криптовалют, гольф-клубов и других лицензионных соглашений. Инвестиции Трампа в компании, которые под контролем его администрации, могут вызвать этические опасения, отмечает издание.

