Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters

Дональд Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros на сумму более 1,1 млн долларов через семейный траст. Сделки произошли на фоне критики сервиса властями.
Президент США Дональд Трамп, согласно правительственным документам, за последние три месяца купил облигации Netflix на сумму более 1,1 миллиона долларов, в то время как стриминговый гигант безуспешно боролся с Paramount Skydance за покупку Warner Bros. Discovery, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Как показывают документы, Трамп купил облигации Netflix на сумму более 500 000 долларов в двух сделках 12 и 16 декабря, а также еще на сумму более 600 000 долларов в двух других сделках 2 и 20 января. Белый дом указал диапазон, а не точные суммы, от чуть более 1,1 миллиона до 2,25 миллиона долларов.
Покупки произошли на фоне того, как президент-республиканец и его представители в регулирующих органах критиковали Netflix в прессе, ставя под сомнение устойчивость сделки к антимонопольной проверке и оказывая давление на Netflix с целью увольнения члена совета директоров Сьюзан Райс, бывшей помощницы бывшего президента-демократа Барака Обамы, пишет издание.
Неясно, заработал ли он или потерял деньги на облигациях Netflix, которые приносили проценты в 5,375% и должны быть погашены в ноябре 2029 года, поскольку в документах не указано, продавал ли он облигации и когда это произошло.
Трамп, как и другие президенты США, освобожден от действия законов о конфликте интересов, которые запрещают другим должностным лицам исполнительной власти инвестировать в компании, ведущие бизнес перед правительством. Считается, что он приобрел облигации через траст, управляемый детьми.
"Активы президента Трампа находятся в трасте, управляемом его детьми, - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. - Конфликтов интересов нет".
Сделка, которая оставила бы объединенную компанию с долгом около 85 миллиардов долларов, сразу же создала давление на облигации Netflix. Согласно данным, собранным LSEG, на момент покупки 12 и 16 декабря они торговались по цене 1,03 и 1,04 доллара за доллар, а во время второй волны покупок 2 и 20 января - также по цене 1,04 и 1,03 доллара за доллар.
26 февраля, за день до того, как Netflix отозвал свое предложение о покупке Warner Bros., их цена составляла 1,04 доллара за доллар, но с тех пор, по состоянию на пятницу, она вернулась к 1,03 доллара за доллар.
Трамп также приобрел облигации Warner Bros. на сумму от 500 002 до 1 миллиона долларов в двух сделках 12 и 16 декабря. На момент покупки они торговались по цене 91,75 и 92 цента за доллар соответственно, а сейчас стоят 95 центов за доллар. Если бы он сохранил эти облигации, они сейчас были бы в плюсе.
Трамп начал ставить под сомнение жизнеспособность слияния с Netflix через несколько дней после его объявления 5 декабря, заявив журналистам, что концентрация рыночной власти может стать проблемой.
Компания Paramount, которой управляет сын союзника Трампа и крупного спонсора Республиканской партии Ларри Эллисона, 8 декабря публично объявила о враждебном поглощении, положив начало войне за приобретение между двумя компаниями. Эллисон лично гарантировал более 40 миллиардов долларов, обеспеченных его акциями Oracle, чтобы помочь заключить сделку.
Netflix отказался от участия в тендере после того, как Paramount около двух недель назад предложила выигрышную сумму 110 миллиардов долларов. Согласно заявлению компаний от 27 февраля, сделка с Paramount будет обеспечена новым заемным капиталом в 39 миллиардов долларов, предоставленным Bank of America, Citigroup и Apollo.
Трамп, инвестор в недвижимость, ранее задекларировал активы на сумму более 1 миллиарда долларов. Он также имеет деловые интересы в сфере криптовалют, гольф-клубов и других лицензионных соглашений. Инвестиции Трампа в компании, которые под контролем его администрации, могут вызвать этические опасения, отмечает издание.
