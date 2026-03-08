Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага

Подразделения Сил обороны Украины 7 марта и в ночь на 8 марта нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины и на территории россии. Среди пораженных целей - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", десантный катер и несколько пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 7-го и в ночь на 8-е марта нанесли серию поражений по военным объектам противника на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф. В результате поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного (оккупированный Крым). Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются - говорится в сообщении.

Также, по предварительным данным, Силы обороны нанесли серию поражений по пунктам управления противника. В частности, поражен пункт управления БПЛА "Орион" в районе Красносельского (оккупированный Крым), пункт управления БПЛА в дунайцах (белгородская область, рф), пункт управления БПЛА в районе Гуляйполя (Запорожская область), а также пункт управления БПЛА в Селидово (оккупированная Донецкая область).

Кроме того, удары были нанесены по командно-наблюдательным пунктам подразделений российских войск в районах Нижнего Рогачика Запорожской области, а также в Новопетриковке, Волновахе и Селидово Донецкой области.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются. Системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и военной инфраструктуры противника ослабляет его возможности по управлению войсками, координации беспилотных систем и ведению боевых действий - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на воскресенье, 8 марта, в Краснодарском крае РФ после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.