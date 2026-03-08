$43.810.0050.900.00
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
08:41 • 10225 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
08:15 • 12907 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 30032 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 73549 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 41425 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 41721 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 57808 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60531 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 68375 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага

Киев • УНН

 • 1620 просмотра

Силы обороны поразили комплекс Панцирь-С1, катер БК-16 и пункты управления БПЛА в Крыму и рф. Также нанесены удары по командным пунктам оккупантов.

Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага

Подразделения Сил обороны Украины 7 марта и в ночь на 8 марта нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины и на территории россии. Среди пораженных целей - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", десантный катер и несколько пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 7-го и в ночь на 8-е марта нанесли серию поражений по военным объектам противника на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф. В результате поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного (оккупированный Крым). Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются

- говорится в сообщении.

Также, по предварительным данным, Силы обороны нанесли серию поражений по пунктам управления противника. В частности, поражен пункт управления БПЛА "Орион" в районе Красносельского (оккупированный Крым), пункт управления БПЛА в дунайцах (белгородская область, рф), пункт управления БПЛА в районе Гуляйполя (Запорожская область), а также пункт управления БПЛА в Селидово (оккупированная Донецкая область).

Кроме того, удары были нанесены по командно-наблюдательным пунктам подразделений российских войск в районах Нижнего Рогачика Запорожской области, а также в Новопетриковке, Волновахе и Селидово Донецкой области.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются. Системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и военной инфраструктуры противника ослабляет его возможности по управлению войсками, координации беспилотных систем и ведению боевых действий

 - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на воскресенье, 8 марта, в Краснодарском крае РФ после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Техника
Гражданский кодекс Украины
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Крым
Украина