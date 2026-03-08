Атака дронів спричинила пожежу на нафтобазі у краснодарському краї рф - ЗМІ

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 22574 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 57589 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 34127 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 35660 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 53230 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 58648 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 66023 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45280 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 90787 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30825 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1м/с
86%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters7 березня, 21:41 • 6362 перегляди
Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямкуVideo7 березня, 21:59 • 10025 перегляди
Трамп - Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемоглиPhoto7 березня, 22:32 • 10635 перегляди
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли00:12 • 10389 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові01:58 • 13318 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 54691 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 61815 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 90792 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 57456 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 64986 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 19170 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 21813 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 23579 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 24809 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 24906 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Washington Post

Атака дронів спричинила пожежу на нафтобазі у краснодарському краї рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2486 перегляди

У місті армавір після вибухів загорілася нафтобаза Південної нафтової компанії. Місцеві мешканці повідомляли про роботу ППО та атаку безпілотників.

Атака дронів спричинила пожежу на нафтобазі у краснодарському краї рф - ЗМІ

У ніч на неділю, 8 березня, у краснодарському краї рф після атаки безпілотників загорілась нафтобаза. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що пожежа спалахнула на нафтобазі у армавірі. Очевидці до цього повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО.

За попередньою інформацією, під удар могла потрапити накопичувальна перевалочна нафтобаза "Південна нафтова компанія" (ЗАТ "НП НБ ЮНК").

Нагадаємо

Упродовж січня та лютого Сили оборони України завдали понад 40 ударів по об’єктах на території росії. Серед них 13 підприємств нафтогазового комплексу, а також об’єкти військово-промислової інфраструктури, пункти управління, склади боєприпасів і техніка.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази й інших логістичних об'єктів ворога на окупованих територіях27.02.26, 12:14 • 3925 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Енергетика