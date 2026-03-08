Атака дронів спричинила пожежу на нафтобазі у краснодарському краї рф - ЗМІ
Київ • УНН
У місті армавір після вибухів загорілася нафтобаза Південної нафтової компанії. Місцеві мешканці повідомляли про роботу ППО та атаку безпілотників.
У ніч на неділю, 8 березня, у краснодарському краї рф після атаки безпілотників загорілась нафтобаза. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що пожежа спалахнула на нафтобазі у армавірі. Очевидці до цього повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО.
За попередньою інформацією, під удар могла потрапити накопичувальна перевалочна нафтобаза "Південна нафтова компанія" (ЗАТ "НП НБ ЮНК").
Нагадаємо
Упродовж січня та лютого Сили оборони України завдали понад 40 ударів по об’єктах на території росії. Серед них 13 підприємств нафтогазового комплексу, а також об’єкти військово-промислової інфраструктури, пункти управління, склади боєприпасів і техніка.
Генштаб підтвердив ураження нафтобази й інших логістичних об'єктів ворога на окупованих територіях27.02.26, 12:14 • 3925 переглядiв