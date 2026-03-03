$43.230.13
ukenru
Ексклюзив
13:15 • 2476 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 5604 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 7680 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 10318 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 16136 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 30058 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 97259 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 83672 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60167 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51290 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
У січні-лютому Сили оборони уразили 13 обʼєктів нафтогазового комплексу на території рф

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Протягом січня-лютого Сили оборони України здійснили понад 40 ударів по об'єктах на території Росії, включаючи 13 підприємств нафтогазового комплексу. Це послаблює економічний та військовий потенціал агресора.

У січні-лютому Сили оборони уразили 13 обʼєктів нафтогазового комплексу на території рф

Упродовж січня та лютого Сили оборони України завдали понад 40 ударів по об’єктах на території росії. Серед них 13 підприємств нафтогазового комплексу, а також об’єкти військово-промислової інфраструктури, пункти управління, склади боєприпасів і техніка.Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Сили оборони України продовжують знижувати воєнно-економічний потенціал та наступальні можливості російського агресора. Упродовж січня та лютого 2026 року завдано понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури, військово-промислового комплексу, пунктах управління, складах боєприпасів, техніці та живій силі противника на території рф. Зокрема, уражено 13 НПЗ, нафтобаз та інших обʼєктів нафтагазового комплексу росії. Удари по них послаблюють як економічні спроможності агресора вести війну, так і безпосередньо зменшують поставки пального ворожій армії 

- йдеться у дописі.

Деталі

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у січні-лютому уражено такі обʼєкти нафтогазової інфраструктури на території росії.

Серед нафтопереробних заводів: "Ільський" та "Славянск Еко" у краснодарському краї, "Волгоградський" у Волгоградській області та "Ухтинський" у республіці комі.

Також, уражено низку нафтобаз: "Гєркон Плюс" у липецькій області, "Осколнєфтєснаб" у бєлгородській області, "Жутовська" у волгоградській області, "Пензанєфтєпродукт" у пензенській області та "Хохольська" у воронезькій області.

Крім того, ударів завдано по установці підготовки нафти "Альметьевская" (Татарстан), бурових установках корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, нафтовому терміналу "Таманьнєфтєгаз" (Краснодарський край), а також Нєфтєгорському газопереробному заводу (Самарська обл.) 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Сили оборони України уразили нафтобазу російської армії в тимчасово окупованому Луганську. Це зменшує можливості ворога для маневрів та штурмових дій.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
Луганськ