У січні-лютому Сили оборони уразили 13 обʼєктів нафтогазового комплексу на території рф

Упродовж січня та лютого Сили оборони України завдали понад 40 ударів по об’єктах на території росії. Серед них 13 підприємств нафтогазового комплексу, а також об’єкти військово-промислової інфраструктури, пункти управління, склади боєприпасів і техніка.Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Сили оборони України продовжують знижувати воєнно-економічний потенціал та наступальні можливості російського агресора. Упродовж січня та лютого 2026 року завдано понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури, військово-промислового комплексу, пунктах управління, складах боєприпасів, техніці та живій силі противника на території рф. Зокрема, уражено 13 НПЗ, нафтобаз та інших обʼєктів нафтагазового комплексу росії. Удари по них послаблюють як економічні спроможності агресора вести війну, так і безпосередньо зменшують поставки пального ворожій армії - йдеться у дописі.

Деталі

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у січні-лютому уражено такі обʼєкти нафтогазової інфраструктури на території росії.

Серед нафтопереробних заводів: "Ільський" та "Славянск Еко" у краснодарському краї, "Волгоградський" у Волгоградській області та "Ухтинський" у республіці комі.

Також, уражено низку нафтобаз: "Гєркон Плюс" у липецькій області, "Осколнєфтєснаб" у бєлгородській області, "Жутовська" у волгоградській області, "Пензанєфтєпродукт" у пензенській області та "Хохольська" у воронезькій області.

Крім того, ударів завдано по установці підготовки нафти "Альметьевская" (Татарстан), бурових установках корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, нафтовому терміналу "Таманьнєфтєгаз" (Краснодарський край), а також Нєфтєгорському газопереробному заводу (Самарська обл.) - йдеться у дописі.

