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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 290 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26541 перегляди

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Погода в Україні на 15 квітня: очікуються весняне тепло та перемінна хмарність

У Києві +16°C-+18°C, без опадів. На Заході +17°C -+19°C, можливий дощ. На Сході +17°C-+19°C, малохмарно та без опадів.

Погода та довкілля • 15 квітня, 04:39 • 2890 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

14 квітня 2014 року Україна розпочала АТО у відповідь на захоплення територій Донбасу проросійськими бойовиками. Операція зіткнулася з масованими обстрілами з території РФ та введенням регулярних військ.

Суспільство • 14 квітня, 04:30 • 116689 перегляди

В Україні 13 квітня очікується тепла погода без опадів

13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.

Погода та довкілля • 13 квітня, 05:05 • 4389 перегляди

Погода в Україні 9 квітня: очікується від +2°C до +9°C, мінлива хмарність, місцями опади

9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.

Суспільство • 9 квітня, 04:41 • 8662 перегляди

роспропаганда знімає тревел-шоу на Донбасі, щоб показати "мирне життя"

На тимчасово окуповані території прибула знімальна група з рф, щоб створити ілюзію спокою. Вони показують постановочні сцени відновлення, ігноруючи бомбардування та руйнування.

Війна • 9 квітня, 00:22 • 4995 перегляди

Погода в Україні на 2 квітня: переважатимуть мінлива хмарність і дощі

Початок квітня в Україні буде з мінливою погодою, невеликими дощами та комфортною температурою. Найтепліше буде на сході та півдні – до +20°C.

Київ • 2 квітня, 05:03 • 18671 перегляди

1 квітня в Україні: очікуються хмарність та дощі в більшості регіонів

В Україні 1 квітня буде хмарно, з опадами в центрі та на заході. На сході та південному сході дощів не очікується, температура коливатиметься від +9°C до +19°C.

Суспільство • 1 квітня, 04:39 • 34699 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

Окупаційний чиновник з Луганська, який обіймав посади в "лнр", підозрюється у добровільній роботі на окупантів. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Війна • 31 березня, 16:39 • 40282 перегляди

Погода в Україні 28 березня: очікується тепло, але можливі дощі у деяких регіонах

28 березня в Україні очікується стабільна погода з температурою до +19°C на півдні. У східних областях можливі невеликі дощі, в інших регіонах – хмарно, але без опадів.

Суспільство • 28 березня, 06:10 • 47539 перегляди

Погода в Україні 27 березня: тепло, хмарно з проясненнями та без сильних дощів

27 березня в Україні очікується мінлива хмарність, без значних опадів, температура до +19°C. У деяких регіонах можливі невеликі дощі, особливо в Луганську вранці та вдень.

Суспільство • 27 березня, 05:36 • 52139 перегляди

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягування переговорів, щоб окупувати більше українських земель. Кремль сподівається, що Захід змусить Київ віддати росії Херсонську та Запорізьку області.

Війна • 24 березня, 16:27 • 19099 перегляди

В окупованому Луганську ліквідовано пособника "Ахмата" - "АТЕШ"

В окупованому Луганську ліквідовано Джейхуна Саламова, співвласника кафе "Кавказ", який займався вербуванням до загонів "Ахмат". Кафе використовувалося для нарад російських військових і збору лояльних до режиму осіб.

Війна • 22 березня, 12:37 • 17254 перегляди

Більшість українців проти поступок рф, навіть заради миру – опитування

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 78% українців не готові до виведення військ з чотирьох областей заради миру. Більшість також проти закріплення без'ядерного статусу.

Суспільство • 20 березня, 13:14 • 22285 перегляди

18 березня в Україні: буде хмарно, без істотних опадів, але місцями мокрий сніг

У більшості регіонів України 18 березня очікується хмарна погода з проясненнями, температура +3. .+5°C. На сході та південному сході місцями невеликий мокрий сніг та дощ, температура +4..+7°C.

Суспільство • 18 березня, 05:57 • 17352 перегляди

В Україні 14 березня очікується тепла погода: від +14°C до +23°C

14 березня в Україні буде тепла та спокійна погода, температура повітря коливатиметься від +14°C до +23°C. Опади прогнозуються лише у західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 05:58 • 22414 перегляди

Весняне тепло до +20°C: де в Україні буде найтепліше 7 березня

7 березня в Україні очікується тепла та ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від +13°C до +20°C, найтепліше буде на півдні країни.

Суспільство • 7 березня, 05:44 • 18403 перегляди

Окупанти змушують аграріїв на ТОТ переоформлювати документи за російським зразком - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях українські аграрії мають пройти підтвердження своєї діяльності за російськими стандартами. З 1021 підприємств Луганщини лише 175 отримали такий статус, решта "націоналізовані" або в процесі.

Війна • 3 березня, 22:14 • 43364 перегляди

Десятки тисяч школярів на окупованій Луганщині вже у лавах "юнармії" та "двіженія пєрвих" рф - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях учасників “рухів” примушують до праці. Крім того, їх використовують у пропагандистських “гуманітарних місіях” та активно нав’язують їм російські наративи.

Суспільство • 3 березня, 05:47 • 39553 перегляди

Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та різкі перепади температури

В Україні 2 березня очікується хмарна погода з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура коливатиметься від -5°C на сході до +8°C на заході, з найтеплішими показниками в центральних регіонах.

Київ • 2 березня, 06:04 • 44961 перегляди

Українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації: Кабмін врегулював питання

Уряд затвердив новий порядок надання відстрочки від мобілізації для цивільних, які пройшли російський полон. Для отримання відстрочки необхідна виписка з Єдиного реєстру осіб, позбавлених особистої свободи.

Суспільство • 28 лютого, 14:36 • 25945 перегляди

На відновлення системи охорони здоров’я в Україні потрібно 19 млрд доларів - звіт

Система охорони здоров'я України потребує 19,4 млрд доларів на відновлення протягом 10 років. Найбільших збитків зазнали медичні заклади у Донецькій, Харківській, Луганській та Херсонській областях.

Суспільство • 28 лютого, 13:31 • 23842 перегляди

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Циклон Reiner з атмосферним фронтом принесе опади на захід України 28 лютого. На сході очікуються морози до -15°C, у решті регіонів температура буде помірною, з опадами на заході.

Суспільство • 27 лютого, 12:06 • 54327 перегляди

Скільки треба на відбудову України на наступні 10 років - названо приголомшливу суму

Світовий банк оцінив потреби України у відновленні та реконструкції у 524 млрд доларів США до 2034 року. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт та енергетика, з прямими збитками у 176 млрд доларів.

Війна • 25 лютого, 10:21 • 106748 перегляди

Погода в Україні 25 лютого: від +8°C на заході до -8°C на сході

В Україні очікується спокійна зимова погода з невеликою хмарністю та мінімальними опадами. Температура коливатиметься від +8°C у Львові до -8°C у східних регіонах, на більшості території без опадів.

Суспільство • 25 лютого, 06:06 • 34200 перегляди

DeepState: окупанти просунулися в Білогорівці на Луганщині - селище в "сірій зоні"

DeepState повідомляє про просування російських військ у Білогорівці на Луганщині. Селище перейшло до "сірої зони", також зафіксовано просування ворога біля Макіївки та Очеретуватого.

Війна • 24 лютого, 02:26 • 24357 перегляди

Фейкове "відродження": чому окупанти брешуть про Луганський аеропорт

Ворожа пропаганда поширює фейки про відновлення Луганського аеропорту та готелю "Луганськ". Насправді аеропорт залишається зруйнованим з 2014 року, а обіцянки окупантів не мають реального підґрунтя.

Війна • 23 лютого, 12:55 • 18956 перегляди

Окупанти не відмовились від намірів захопити Донецьку область - речник ОСУВ "Хортиця"

росія не відмовляється від планів захоплення Донецької області, але змінює тактику через обмежені ресурси. Ворог зменшив використання бронетехніки та робить ставку на піхоту й безпілотники.

Війна • 20 лютого, 10:03 • 31237 перегляди

Прогноз погоди в Україні: де очікується сніг та які температурні сюрпризи чекають

19 лютого в Україні очікується хмарна погода з локальними опадами на півночі та заході. Температура коливатиметься від -7° на сході до +2°C на півдні, з можливою ожеледицею.

Суспільство • 19 лютого, 05:44 • 45353 перегляди

На Київщині затримали агента рф, який передавав росіянам дані про ексув’язнених військових

На Київщині затримали керівника відділення колонії, який передавав фсб інформацію про колишніх ув'язнених у ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Війна • 18 лютого, 08:29 • 30318 перегляди

Як вплинули на малий та середній бізнес 3 роки війни: тренди серед ФОПів

В Україні з початку війни відкрилося 763 759 нових ФОПів, закрилося - 684 995. Найпопулярніші сфери - роздрібна торгівля та IT, а частка жінок-підприємниць зросла до 61%.

Суспільство • 17 лютого, 07:38 • 25368 перегляди