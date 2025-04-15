У Києві +16°C-+18°C, без опадів. На Заході +17°C -+19°C, можливий дощ. На Сході +17°C-+19°C, малохмарно та без опадів.
14 квітня 2014 року Україна розпочала АТО у відповідь на захоплення територій Донбасу проросійськими бойовиками. Операція зіткнулася з масованими обстрілами з території РФ та введенням регулярних військ.
13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.
9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.
На тимчасово окуповані території прибула знімальна група з рф, щоб створити ілюзію спокою. Вони показують постановочні сцени відновлення, ігноруючи бомбардування та руйнування.
Початок квітня в Україні буде з мінливою погодою, невеликими дощами та комфортною температурою. Найтепліше буде на сході та півдні – до +20°C.
В Україні 1 квітня буде хмарно, з опадами в центрі та на заході. На сході та південному сході дощів не очікується, температура коливатиметься від +9°C до +19°C.
Окупаційний чиновник з Луганська, який обіймав посади в "лнр", підозрюється у добровільній роботі на окупантів. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
28 березня в Україні очікується стабільна погода з температурою до +19°C на півдні. У східних областях можливі невеликі дощі, в інших регіонах – хмарно, але без опадів.
27 березня в Україні очікується мінлива хмарність, без значних опадів, температура до +19°C. У деяких регіонах можливі невеликі дощі, особливо в Луганську вранці та вдень.
росія прагне затягування переговорів, щоб окупувати більше українських земель. Кремль сподівається, що Захід змусить Київ віддати росії Херсонську та Запорізьку області.
В окупованому Луганську ліквідовано Джейхуна Саламова, співвласника кафе "Кавказ", який займався вербуванням до загонів "Ахмат". Кафе використовувалося для нарад російських військових і збору лояльних до режиму осіб.
Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 78% українців не готові до виведення військ з чотирьох областей заради миру. Більшість також проти закріплення без'ядерного статусу.
У більшості регіонів України 18 березня очікується хмарна погода з проясненнями, температура +3. .+5°C. На сході та південному сході місцями невеликий мокрий сніг та дощ, температура +4..+7°C.
14 березня в Україні буде тепла та спокійна погода, температура повітря коливатиметься від +14°C до +23°C. Опади прогнозуються лише у західних регіонах.
7 березня в Україні очікується тепла та ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від +13°C до +20°C, найтепліше буде на півдні країни.
На тимчасово окупованих територіях українські аграрії мають пройти підтвердження своєї діяльності за російськими стандартами. З 1021 підприємств Луганщини лише 175 отримали такий статус, решта "націоналізовані" або в процесі.
На тимчасово окупованих територіях учасників “рухів” примушують до праці. Крім того, їх використовують у пропагандистських “гуманітарних місіях” та активно нав’язують їм російські наративи.
В Україні 2 березня очікується хмарна погода з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура коливатиметься від -5°C на сході до +8°C на заході, з найтеплішими показниками в центральних регіонах.
Уряд затвердив новий порядок надання відстрочки від мобілізації для цивільних, які пройшли російський полон. Для отримання відстрочки необхідна виписка з Єдиного реєстру осіб, позбавлених особистої свободи.
Система охорони здоров'я України потребує 19,4 млрд доларів на відновлення протягом 10 років. Найбільших збитків зазнали медичні заклади у Донецькій, Харківській, Луганській та Херсонській областях.
Циклон Reiner з атмосферним фронтом принесе опади на захід України 28 лютого. На сході очікуються морози до -15°C, у решті регіонів температура буде помірною, з опадами на заході.
Світовий банк оцінив потреби України у відновленні та реконструкції у 524 млрд доларів США до 2034 року. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт та енергетика, з прямими збитками у 176 млрд доларів.
В Україні очікується спокійна зимова погода з невеликою хмарністю та мінімальними опадами. Температура коливатиметься від +8°C у Львові до -8°C у східних регіонах, на більшості території без опадів.
DeepState повідомляє про просування російських військ у Білогорівці на Луганщині. Селище перейшло до "сірої зони", також зафіксовано просування ворога біля Макіївки та Очеретуватого.
Ворожа пропаганда поширює фейки про відновлення Луганського аеропорту та готелю "Луганськ". Насправді аеропорт залишається зруйнованим з 2014 року, а обіцянки окупантів не мають реального підґрунтя.
росія не відмовляється від планів захоплення Донецької області, але змінює тактику через обмежені ресурси. Ворог зменшив використання бронетехніки та робить ставку на піхоту й безпілотники.
19 лютого в Україні очікується хмарна погода з локальними опадами на півночі та заході. Температура коливатиметься від -7° на сході до +2°C на півдні, з можливою ожеледицею.
На Київщині затримали керівника відділення колонії, який передавав фсб інформацію про колишніх ув'язнених у ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
В Україні з початку війни відкрилося 763 759 нових ФОПів, закрилося - 684 995. Найпопулярніші сфери - роздрібна торгівля та IT, а частка жінок-підприємниць зросла до 61%.