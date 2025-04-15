Погода в Україні 25 лютого: від +8°C на заході до -8°C на сході

В Україні очікується спокійна зимова погода з невеликою хмарністю та мінімальними опадами. Температура коливатиметься від +8°C у Львові до -8°C у східних регіонах, на більшості території без опадів.