Чергова неспокійна ніч у росії: де лунали вибухи та оголошували повітряну тривогу

У ніч проти 29 жовтня низку регіонів росії атакували безпілотники. Про вибухи повідомляли в москві, башкортостані та інших областях рф. Також неспокійно було в тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

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У тимчасово окупованому Луганську протягом ночі лунали вибухи, після яких у різних районах міста виникли пожежі. За повідомленнями місцевих жителів, повторно атаковано інфраструктуру оператора зв'язку "Лугаком". У місті спостерігалися перебої з інтернетом.

У російському Стерлітамаку, що в башкортостані, безпілотники могли атакувати промислову зону. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та стовпи диму. За попередньою інформацією, під ударом могла опинитися Башкирська содова компанія, однак конкретний об'єкт ураження поки не встановлений.

атака на москву та повідомлення про пожежу на військовому аеродромі

За словами мера москви сергія собяніна, з вечора 28 жовтня до ранку 29 жовтня в напрямку московського регіону нібито прямували 613 безпілотників. Російська влада стверджує, що 231 із них збили на підльоті до столиці.

Протягом ночі повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово обмежували польоти. За даними російських медіа, два літаки з Туреччини були змушені повернутися.

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У Волгоградській області OSINT-моніторинг повідомив про можливу теплову аномалію на території військового аеродрому Маринівка. Вона може свідчити про пожежу, однак незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Крім того, вибухи фіксували в тимчасово окупованому Бердянську. Можливі наслідки атаки уточнюються.

Про роботу ППО також повідомляли в Тульській, Воронезькій та Пензенській областях. Зокрема, губернатор Тульської області заявив про нібито знищення 42 безпілотників.

Повітряну небезпеку оголошували ще в понад 20 регіонах росії, серед яких Татарстан, Удмуртія, Чувашія, Пермський край, Ростовська, Самарська, Рязанська, Курська та інші області.

Масштаби пошкоджень і наслідки нічних атак наразі уточнюються. Незалежного підтвердження всіх заяв російської влади немає.

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