Курська область

Бійці ССО здійснили наліт на позиції ворога на Покровському напрямку. У результаті операції було ліквідовано вісім окупантів та захоплено в полон двох російських військових.
Російські загарбники намагаються перенести бойові дії на територію України, використовуючи малі штурмові групи в межах Сумської області. Ворог тримає значні сили на цьому напрямку.
Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.
російські засоби ППО нібито знищили 115 "українських дронів літакового типу", 109 з яких над курською областю. Також стверджується про перехоплення БпЛА над воронезькою, брянсько, орловською областями та московським регіоном.
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян по Сумах зросла до 99 людей, серед яких 11 дітей. Удар було здійснено балістичними ракетами "Іскандер-М".
росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.
За DeepState, окупанти просунулися на Курщині в районах Ямполівки та Валентинівки.
Підрозділи ССО ЗСУ взяли в полон 14 російських військових, включно з трьома офіцерами, на території Курської області. У ході операцій було знищено близько 30 військовослужбовців противника.
На Сумщині посилюють фортифікації та евакуюють населення через спроби РФ розширити "сіру зону". З прикордоння вивезли понад 15 тисяч людей, триває підготовка до оборони.
Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
За тиждень росіяни 47 разів штурмували Сумщину, зосереджуючись на Журавці та Басівці. Ворог скинув 307 КАБів, цілячись у хлібокомбінати та молокозаводи.
У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.