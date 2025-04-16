Курська область

Сьогодні третя річниця звільнення Сумщини від окупантів: очільник ОВА розповів про актуальну ситуацію на кордоні

На Сумщині посилюють фортифікації та евакуюють населення через спроби РФ розширити "сіру зону". З прикордоння вивезли понад 15 тисяч людей, триває підготовка до оборони.