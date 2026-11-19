російські пропагандистські ресурси поширюють фейкове відеозвернення нібито військовослужбовця 104-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, який звинувачує командування у відправленні бійців на завідомо нездійсненні завдання. Насправді ролик створений за допомогою штучного інтелекту, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

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За інформацією Центру, у мережі поширюється відео, на якому чоловік, представляючись військовослужбовцем 104-ї окремої бригади територіальної оборони, емоційно розповідає про нібито реальний стан справ у підрозділі.

Зокрема, він стверджує, що командування буцімто відправляє піхотинців на завідомо нездійсненні завдання зі встановлення українських прапорів у населених пунктах, які перебувають під вогневим контролем російських військ. За словами чоловіка на відео, такі накази нібито призводять до загибелі військовослужбовців заради створення позитивних звітів про успіхи на фронті.

Це звернення поширили через мережу російських інформаційних ресурсів, які систематично публікують подібні матеріали від імені українських військовослужбовців.

У Центрі протидії дезінформації своєю чергою наголосили, що відеозапис - підробка, створена за допомогою технологій штучного інтелекту. Це підтвердила перевірка відповідними спеціалізованими сервісами. У ЦПД пояснили, що використання штучного інтелекту для імітації українських захисників є одним із методів російської інформаційної війни. Мета таких інформаційних операцій - деморалізувати українське суспільство, посіяти недовіру до військового керівництва та створити хибне уявлення про ситуацію в українських підрозділах.

У Центрі закликали критично ставитися до подібних відеозвернень та перевіряти інформацію через офіційні джерела.

Нагадаємо

Дещо раніше російська пропаганда заявила про "звірства ЗСУ" в Курській області та Маріуполі, але надала згенеровані ШІ фото без доказів.