Перший контракт Мессі з "Барселоною", підписаний на серветці, буде продано на аукціоні

Легендарна серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з "Барселоною" у 2000 році, буде виставлена на аукціон у березні 2024 року з очікуваною ціною від 300 000 до 600 000 євро.