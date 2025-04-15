Ліонель Мессі

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22133 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 143279 перегляди

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14 квітня, 13:44 • 129648 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131612 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129015 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130471 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194077 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77041 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164225 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Екс-зірка "Барселони" Жеремі Матьє тепер працює в магазині одягу Intersport

Жеремі Матьє, колишній гравець "Барселони" та переможець Ліги чемпіонів, зараз працює у магазині спортивних товарів Intersport у Франції. Він завершив кар'єру через травму у 2023 році.

Спорт • 8 квітня, 14:32 • 11742 перегляди

MLS оштрафувала Мессі та Суареса через їхню поведінку в матчі з “Нью-Йорком”

Дисциплінарний комітет MLS наклав штрафи на Мессі та Суареса за неспортивну поведінку. Обидва гравці "Інтер Маямі" схопили за шию суперників під час та після матчу з "Нью-Йорк Сіті".

Спорт • 26 лютого, 13:49 • 20227 перегляди

Лівий захисник "Полісся" Артем Смоляков приєднався до клубу з МЛС

19-річний захисник "Полісся" Артем Смоляков підписав контракт з "Лос-Анджелес" до 2028 року. Він стане партнером чемпіонів світу Уго Льоріса та Олів'є Жиру.

Спорт • 14 лютого, 21:12 • 31891 перегляди

Усик увійшов до топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року

Український боксер Олександр Усик посів 7 місце у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Sportico з доходом $122 млн. До списку також увійшли футболісти, баскетболісти та гольфіст.

Спорт • 13 лютого, 16:45 • 30864 перегляди

Eagles перервали чемпіонську серію Chiefs у Супербоулі з Трампом та зірками на трибунах

Philadelphia Eagles перемогли Kansas City Chiefs з рахунком 40-22 у фіналі НФЛ. Це друга перемога Eagles у Супербоулі та реванш за поразку від Chiefs два роки тому.

Спорт • 10 лютого, 06:58 • 32745 перегляди

Джо Байден нагородив Папу Римського медаллю "з відзнакою"

Джо Байден нагородив Папу Франциска Президентською медаллю Свободи "з відзнакою". Це перший випадок вручення такої відзнаки від чинного президента США, церемонія відбулась у телефонному режимі через пожежі в Каліфорнії.

Новини Світу • 12 січня, 01:01 • 30291 перегляди

Джо Байден вручив 19 лауреатам Президентську медаль Свободи

Президент США Джо Байден вручив найвищу цивільну відзнаку країни 19 видатним особам. Серед нагороджених - футболіст Мессі, політикиня Гілларі Клінтон, редакторка Vogue Анна Вінтур та інші визначні діячі.

Новини Світу • 4 січня, 23:31 • 25217 перегляди

Вперше без Мессі та Роналду: названо символічну збірну найкращих футболістів 2024 року

FIFPro представила символічну збірну 2024 року, до якої увійшли 6 гравців "Реалу" та 5 гравців "Манчестер Сіті". Вперше з 2007 року до складу не потрапили Мессі та Роналду.

Спорт • 9 грудня, 17:24 • 20571 перегляди

Дебют 17-річного українця, Зінченко перемагає, Левандовскі забиває сотий гол - результати матчів ЛЧ

Артем Степанов став наймолодшим українцем, який дебютував у Лізі Чемпіонів. В інших матчах туру "Арсенал" розгромив "Спортінг", а Левандовскі досяг позначки у 100 голів.

Спорт • 27 листопада, 07:59 • 15590 перегляди

Чарівні одинадцять хвилин і три голи: Ліонель Мессі встановив історичний рекорд для "Інтер Маямі"

Ліонель Мессі оформив перший хет-трик у MLS за 11 хвилин, допомігши "Інтер Маямі" розгромити "Нью-Інгленд Революшн" 6:2. Команда завершила сезон з рекордними 74 очками та відсотком перемог 0,765.

Спорт • 20 жовтня, 11:33 • 22072 перегляди

Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу

Forbes опублікував топ-10 футболістів з найбільшими зарплатами в сезоні-2024/25. Кріштіану Роналду лідирує з річним доходом у 285 млн доларів, за ним слідують Мессі та Неймар.

Спорт • 17 жовтня, 23:35 • 19785 перегляди

Забруднення довкілля: рф очолила антирейтинг внаслідок експорту енергоносіїв, слідом йде Австралія

Експорт вугілля та газу з Австралії завдає більшої шкоди клімату, ніж з будь-якої іншої країни, крім РФ. До 2035 року викиди від експорту викопного палива Австралії можуть зрости на 50%.

Новини Світу • 12 серпня, 12:31 • 21742 перегляди

Кліматичні активісти зіпсували будинок Лео Мессі на Ібіці

Активісти групи Futuro Vegetal облили фарбою будинок Ліонеля Мессі на Ібіці, протестуючи проти багатих. Акція мала на меті вказати на відповідальність заможних за кліматичну кризу.

Спорт • 6 серпня, 16:08 • 22113 перегляди

Серветку, на якій був підписаний перший "контракт" Мессі з ФК "Барселона", продали з аукціону за величезну суму

Серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з ФК "Барселона" у 2000 році, була продана на аукціоні за 762 400 фунтів стерлінгів.

Спорт • 19 травня, 13:06 • 112434 перегляди

Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч за провокаційний жест після перемоги над "Аль-Шабаб"

Кріштіану Роналду був дискваліфікований на один матч у професійній лізі Саудівської Аравії за провокаційний жест у бік вболівальників суперника.

Спорт • 1 березня, 01:44 • 34322 перегляди

Перший контракт Мессі з "Барселоною", підписаний на серветці, буде продано на аукціоні

Легендарна серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з "Барселоною" у 2000 році, буде виставлена на аукціон у березні 2024 року з очікуваною ціною від 300 000 до 600 000 євро.

Спорт • 1 лютого, 04:15 • 28769 перегляди