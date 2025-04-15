Жеремі Матьє, колишній гравець "Барселони" та переможець Ліги чемпіонів, зараз працює у магазині спортивних товарів Intersport у Франції. Він завершив кар'єру через травму у 2023 році.
Дисциплінарний комітет MLS наклав штрафи на Мессі та Суареса за неспортивну поведінку. Обидва гравці "Інтер Маямі" схопили за шию суперників під час та після матчу з "Нью-Йорк Сіті".
19-річний захисник "Полісся" Артем Смоляков підписав контракт з "Лос-Анджелес" до 2028 року. Він стане партнером чемпіонів світу Уго Льоріса та Олів'є Жиру.
Український боксер Олександр Усик посів 7 місце у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Sportico з доходом $122 млн. До списку також увійшли футболісти, баскетболісти та гольфіст.
Philadelphia Eagles перемогли Kansas City Chiefs з рахунком 40-22 у фіналі НФЛ. Це друга перемога Eagles у Супербоулі та реванш за поразку від Chiefs два роки тому.
Джо Байден нагородив Папу Франциска Президентською медаллю Свободи "з відзнакою". Це перший випадок вручення такої відзнаки від чинного президента США, церемонія відбулась у телефонному режимі через пожежі в Каліфорнії.
Президент США Джо Байден вручив найвищу цивільну відзнаку країни 19 видатним особам. Серед нагороджених - футболіст Мессі, політикиня Гілларі Клінтон, редакторка Vogue Анна Вінтур та інші визначні діячі.
FIFPro представила символічну збірну 2024 року, до якої увійшли 6 гравців "Реалу" та 5 гравців "Манчестер Сіті". Вперше з 2007 року до складу не потрапили Мессі та Роналду.
Артем Степанов став наймолодшим українцем, який дебютував у Лізі Чемпіонів. В інших матчах туру "Арсенал" розгромив "Спортінг", а Левандовскі досяг позначки у 100 голів.
Ліонель Мессі оформив перший хет-трик у MLS за 11 хвилин, допомігши "Інтер Маямі" розгромити "Нью-Інгленд Революшн" 6:2. Команда завершила сезон з рекордними 74 очками та відсотком перемог 0,765.
Forbes опублікував топ-10 футболістів з найбільшими зарплатами в сезоні-2024/25. Кріштіану Роналду лідирує з річним доходом у 285 млн доларів, за ним слідують Мессі та Неймар.
Експорт вугілля та газу з Австралії завдає більшої шкоди клімату, ніж з будь-якої іншої країни, крім РФ. До 2035 року викиди від експорту викопного палива Австралії можуть зрости на 50%.
Активісти групи Futuro Vegetal облили фарбою будинок Ліонеля Мессі на Ібіці, протестуючи проти багатих. Акція мала на меті вказати на відповідальність заможних за кліматичну кризу.
Серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з ФК "Барселона" у 2000 році, була продана на аукціоні за 762 400 фунтів стерлінгів.
Кріштіану Роналду був дискваліфікований на один матч у професійній лізі Саудівської Аравії за провокаційний жест у бік вболівальників суперника.
Легендарна серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з "Барселоною" у 2000 році, буде виставлена на аукціон у березні 2024 року з очікуваною ціною від 300 000 до 600 000 євро.