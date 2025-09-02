Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 25061 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 49972 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 90378 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 106656 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 59962 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 121322 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 45554 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 81693 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52727 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107511 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.7м/с
43%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 207379 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 207146 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 196642 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 193590 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 187758 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 25068 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 90386 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 106665 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 68064 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 121327 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Львів
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 52 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 18908 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 22295 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 37430 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 81685 перегляди
Актуальне
The New York Times
ChatGPT
Fox News
The Guardian
Фейкові новини

Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Ліонель Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з сумкою Hermès Cargo HAC Birkin 40 Black Box вартістю близько 65 тисяч доларів. Це рідкісна модифікація культової Birkin з канвасу та шкіри, що має практичні кишені.

Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч

Ліонель Мессі привернув увагу своєю появою на зборах збірної Аргентини з аксесуаром - елітною сумкою Hermès, вартість якої сягає близько 65 тисячі доларів, пише УНН із посиланням на Selección Argentina.

Деталі

Ліонель Мессі приїхав на збори збірної Аргентини з сумкою Hermes Cargo HAC Birkin 40 Black Box за приблизно 65 тисяч доларів.

Доповнення

Hermès Cargo HAC Birkin 40 - це рідкісна модифікація культової Birkin із бавовняного канвасу та шкіри, що вирізняється практичними кишенями, тримачем для стакана й утилітарним дизайном.

Ця нетипова модифікація натхненна оригінальним дизайном, призначеному для перевезення сідла.

Мессі встановив рекорд бомбардирів в MLS, забивши по два голи в чотирьох матчах поспіль10.07.25, 15:47 • 2355 переглядiв

Альона Уткіна

СпортУНН Lite
Аргентина
Ліонель Мессі