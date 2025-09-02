Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч
Київ • УНН
Ліонель Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з сумкою Hermès Cargo HAC Birkin 40 Black Box вартістю близько 65 тисяч доларів. Це рідкісна модифікація культової Birkin з канвасу та шкіри, що має практичні кишені.
Ліонель Мессі привернув увагу своєю появою на зборах збірної Аргентини з аксесуаром - елітною сумкою Hermès, вартість якої сягає близько 65 тисячі доларів, пише УНН із посиланням на Selección Argentina.
Деталі
Ліонель Мессі приїхав на збори збірної Аргентини з сумкою Hermes Cargo HAC Birkin 40 Black Box за приблизно 65 тисяч доларів.
Доповнення
Hermès Cargo HAC Birkin 40 - це рідкісна модифікація культової Birkin із бавовняного канвасу та шкіри, що вирізняється практичними кишенями, тримачем для стакана й утилітарним дизайном.
Ця нетипова модифікація натхненна оригінальним дизайном, призначеному для перевезення сідла.
Мессі встановив рекорд бомбардирів в MLS, забивши по два голи в чотирьох матчах поспіль10.07.25, 15:47 • 2355 переглядiв