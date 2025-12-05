Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі

Детектив Національного антикорупційного бюро України Руслан Магамедрасулов є фігурантом одразу двох кримінальних проваджень. Перше стосується, за версією слідства, здійснення ним підприємницької діяльності, пов’язаної з вирощуванням технічної коноплі та організацією її збуту до Республіки Дагестан (рф). Друге: можливого сприяння так званим "конвертаційним центрам" у виключенні їх із переліку ризикових платників податків Державної податкової служби. Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає УНН.

Зміна запобіжного заходу: що відомо

3 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову із тримання під вартою на особисте зобовʼязання. Напередодні, за поданням прокуратури, у Печерському суді звільнили з-під варти батька детектива Сентябра Магамедрасулова.

Попри те, що такі процесуальні рішення є звичними для судової практики, їхній збіг у часі з відставкою голови Офісу Президента Андрія Єрмака спричинив появу двох версій у публічному просторі: політичної - про можливий зв’язок із кадровими змінами та, власне, юридичної - про те, що сувора міра запобіжного заходу втратила актуальність у зв’язку з тим, що слідство зібрало доказову базу у цій справі, на яку вже вплинути підозрювані не можуть.

Позиція Офісу Генерального прокурора

Як повідомили в ОГП, у межах кримінального провадження виконано значний обсяг процесуальних дій, зокрема проведено основні слідчі заходи; допитано ключових свідків; зібрано та закріплено докази, що не можуть бути спотворені або знищені; проведено кілька судових експертиз.

У заяві наголошується, що зміна запобіжного заходу є відображенням зменшення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та достатності наявної доказової бази. При цьому ОГП підкреслив, що зміна запобіжного заходу не є виправданням підозрюваного і не має реабілітуючого характеру.

У чому полягає суть основного епізоду

Як раніше повідомляла "Судово-юридична газета", матеріали провадження містять висновки семи судових експертиз, серед яких фоноскопічна, психологічна та лінгвістична.

Вони проведені для підтвердження записів розмов Магамедрасулова, де він обговорював поставки технічної коноплі в Дагестан.

Продукція мала походити із селянського фермерського господарства "Полісся" (Дніпропетровська область), що, за версією сторони обвинувачення, контролюється родиною детектива. Ці дані підтверджені показаннями свідків. Сам Магамедрасулов не є працівником центрального апарату НАБУ, а очолює територіальне відділення НАБУ у Дніпрі, що може пояснювати наявність аграрної діяльності саме в цьому регіоні.

Економічний контекст

За даними Opendatabot, фінансові показники СФГ "Полісся" у 2021–2024 роках зменшилися майже втричі (з 20 млн грн до 8 млн грн), що могло стати передумовою пошуку нових ринків збуту родиною детектива.

У Дагестані є державна програма, яка підтримує вирощення технічної коноплі, яка може використовуватися також для виробництва вибухових речовин і пороху.

А українські селекційні сорти, за даними науковців, мають унікальні властивості для цієї галузі завдяки високому вмісту целюлози.

Прокурори повідомили, що в матеріалах провадження наявне листування, де підозрюваний згадує падіння попиту на продукцію у побутовому секторі та можливості її застосування у вибухотехнічній промисловості.

Позиція захисту та її оцінка слідством

Адвокати детектива не спростовували наявність заборонено законодавством бізнесу у детектива НАБУ. Натомість стверджують, що поставки продукції планувалися не в Дагестан, а Узбекистан.

Однак, за даними слідства, у цій країні відсутні державні програми із закупівлі або підтримки вирощування технічної коноплі, на відміну від Дагестану, де така програма існує.

Крім того, сторона захисту залучила знайомого детектива Юсуфа Мемешева як свідка сторони захисту, який підтвердив версію про Узбекистан у судовому засіданні. Проте, з огляду на дані фоноскопічних та інших експертиз, слідство розцінило показання як неправдиві та повідомило свідку про підозру за ст. 384 КК України за надання неправдивих показів під присягою у суді.

Другий епізод: можливий вплив на рішення податкової

Паралельно триває розслідування іншого кримінального провадження, який стосується можливого впливу Магамедрасулова на службових осіб ДПС для виключення низки підприємств з переліку ризикових. За даними слідства, у матеріалах містяться суми заблокованих коштів та інформація про можливі винагороди за таке "сприяння".

Тож, з огляду на такі матеріали слідства, очевидно, що зміна запобіжного заходу є лише процесуальним етапом у розслідуванні. І після завершення досудового розслідування та ознайомлення сторони захисту з матеріалами - кримінальне провадження буде направлено до суду, який розглядатиме вже справу по суті.