Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі

$42.200.13
49.230.04
ukenru
4 грудня, 20:25 • 13231 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 23502 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 21520 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 36957 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 27944 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 42333 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 22950 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22389 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22571 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 32133 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
94%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters4 грудня, 21:23 • 5170 перегляди
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 6310 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 6994 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 12880 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 8880 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 28 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 36950 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 32880 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 42324 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 49153 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Брюссель
Польща
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 15127 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 28874 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 29887 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 74529 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 77246 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов є фігурантом двох кримінальних проваджень: щодо підприємницької діяльності з вирощування технічної коноплі та її збуту до Дагестану, а також можливого сприяння "конвертаційним центрам". Київський апеляційний суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання, що ОГП пояснює зменшенням ризиків та достатністю доказів.

Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі

Детектив Національного антикорупційного бюро України Руслан Магамедрасулов є фігурантом одразу двох кримінальних проваджень. Перше стосується, за версією слідства, здійснення ним підприємницької діяльності, пов’язаної з вирощуванням технічної коноплі та організацією її збуту до Республіки Дагестан (рф). Друге: можливого сприяння так званим "конвертаційним центрам" у виключенні їх із переліку ризикових платників податків Державної податкової служби. Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає УНН

Зміна запобіжного заходу: що відомо

3 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову із тримання під вартою на особисте зобовʼязання. Напередодні, за поданням прокуратури, у Печерському суді звільнили з-під варти батька детектива Сентябра Магамедрасулова.

Попри те, що такі процесуальні рішення є звичними для судової практики, їхній збіг у часі з відставкою голови Офісу Президента Андрія Єрмака спричинив появу двох версій у публічному просторі: політичної - про можливий зв’язок із кадровими змінами та, власне, юридичної - про те, що сувора міра запобіжного заходу втратила актуальність у зв’язку з тим, що слідство зібрало доказову базу у цій справі, на яку вже вплинути підозрювані не можуть.

Позиція Офісу Генерального прокурора

Як повідомили в ОГП, у межах кримінального провадження виконано значний обсяг процесуальних дій, зокрема проведено основні слідчі заходи; допитано ключових свідків; зібрано та закріплено докази, що не можуть бути спотворені або знищені; проведено кілька судових експертиз.

У заяві наголошується, що зміна запобіжного заходу є відображенням зменшення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та достатності наявної доказової бази. При цьому ОГП підкреслив, що зміна запобіжного заходу не є виправданням підозрюваного і не має реабілітуючого характеру.

У чому полягає суть основного епізоду

Як раніше повідомляла "Судово-юридична газета", матеріали провадження містять висновки семи судових експертиз, серед яких фоноскопічна, психологічна та лінгвістична.

Вони проведені для підтвердження записів розмов Магамедрасулова, де він обговорював поставки технічної коноплі в Дагестан.

Продукція мала походити із селянського фермерського господарства "Полісся" (Дніпропетровська область), що, за версією сторони обвинувачення, контролюється родиною детектива. Ці дані підтверджені показаннями свідків. Сам Магамедрасулов не є працівником центрального апарату НАБУ, а очолює територіальне відділення НАБУ у Дніпрі, що може пояснювати наявність аграрної діяльності саме в цьому регіоні.

Економічний контекст

За даними Opendatabot, фінансові показники СФГ "Полісся" у 2021–2024 роках зменшилися майже втричі (з 20 млн грн до 8 млн грн), що могло стати передумовою пошуку нових ринків збуту родиною детектива.

У Дагестані є державна програма, яка підтримує вирощення технічної коноплі, яка може використовуватися також для виробництва вибухових речовин і пороху.

А українські селекційні сорти, за даними науковців, мають унікальні властивості для цієї галузі завдяки високому вмісту целюлози.

Прокурори повідомили, що в матеріалах провадження наявне листування, де підозрюваний згадує падіння попиту на продукцію у побутовому секторі та можливості її застосування у вибухотехнічній промисловості.

Позиція захисту та її оцінка слідством

Адвокати детектива не спростовували наявність заборонено законодавством бізнесу у детектива НАБУ. Натомість стверджують, що поставки продукції планувалися не в Дагестан, а Узбекистан.

Однак, за даними слідства, у цій країні відсутні державні програми із закупівлі або підтримки вирощування технічної коноплі, на відміну від Дагестану, де така програма існує.

Крім того, сторона захисту залучила знайомого детектива Юсуфа Мемешева як свідка сторони захисту, який підтвердив версію про Узбекистан у судовому засіданні. Проте, з огляду на дані фоноскопічних та інших експертиз, слідство розцінило показання як неправдиві та повідомило свідку про підозру за ст. 384 КК України за надання неправдивих показів під присягою у суді.

Другий епізод: можливий вплив на рішення податкової

Паралельно триває розслідування іншого кримінального провадження, який стосується можливого впливу Магамедрасулова на службових осіб ДПС для виключення низки підприємств з переліку ризикових. За даними слідства, у матеріалах містяться суми заблокованих коштів та інформація про можливі винагороди за таке "сприяння".

Тож, з огляду на такі матеріали слідства, очевидно, що зміна запобіжного заходу є лише процесуальним етапом у розслідуванні. І після завершення досудового розслідування та ознайомлення сторони захисту з матеріалами - кримінальне провадження буде направлено до суду, який розглядатиме вже справу по суті.

Лілія Подоляк

Кримінал та НППублікації
Село
Державна податкова служба України
Дніпропетровська область
Національне антикорупційне бюро України
Офіс Президента України
Дніпро (місто)
Узбекистан
Андрій Єрмак