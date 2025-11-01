Савченко Надія

$
14:21 • 12961 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 21944 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 30918 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 51826 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологині
1 листопада, 06:00 • 49308 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 38311 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 52079 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 42754 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37121 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36539 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
