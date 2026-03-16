Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
Ціни на російську нафту в Індії досягли рекордного рівня - Bloomberg

Ціна бареля Urals в індійських портах сягнула 98,93 долара після дозволу США купувати сировину в морі. Знижка на російську нафту впала до мінімуму.

Ціни на основну експортну нафтову суміш Росії Urals, яка постачається до Індії, досягли рекордного рівня після того, як США дозволили країнам тимчасово купувати російську нафту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Argus Media, у п’ятницю ціна на нафту марки Urals на західному узбережжі Індії сягнула 98,93 дол. за барель. Ця ціна, з урахуванням доставки, є найвищою з того часу, як росія перенаправила експорт нафти до Індії після вторгнення в Україну.

Стрибок цін відбувся на тлі зростання світових цін на нафту через війну на Близькому Сході. Згідно з даними, у п’ятницю знижка на російську нафту, що постачається до індійських портів, скоротилася до 4,80 дол. за барель порівняно з ціною світового еталона Dated Brent, що є найнижчим показником за останні чотири місяці.

Минулого тижня Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє покупцям купувати російську нафту, що вже перебуває в морі. Цей крок розширив тимчасове звільнення від санкцій - надане раніше виключно Індії - на будь-яку країну, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа прагне послабити тиск на ціни на тлі війни на Близькому Сході.

Саудівська Аравія переспрямовує експорт нафти через загрозу в Ормузькій протоці - Bloomberg16.03.26, 09:40 • 10209 переглядiв

Отримавши зелене світло від США на початку березня, індійські нафтопереробні компанії - зокрема Indian Oil Corp. та Reliance Industries Ltd - придбали близько 30 млн барелів російської нафти, яка транспортується морем, повідомили минулого тижня джерела, обізнані з угодами.

За даними Argus Media, у п’ятницю середня ціна на нафту марки Urals у західних портах Росії становила 73,73 дол. за барель, що є найвищим показником з середини липня 2024 року. Однак незрозуміло, чи так званий "спред на поставку" - різниця між експортною ціною та ціною на місці поставки - в кінцевому підсумку приносить прибуток Росії.

Ціна все ще значно перевищує середню ціну в 59 дол. за барель, передбачену в російському бюджеті на цей рік. Минулого тижня очільник Кремля Володимир Путін закликав російських нафтогазовиробників скористатися стрімким зростанням цін на сировину, але попередив, що цей сплеск є "безумовно тимчасовим", і що чиновники та компанії повинні планувати свою діяльність відповідно.

У нафтовому хабі ОАЕ у Фуджейрі сталася пожежа після дронової атаки16.03.26, 14:15 • 2582 перегляди

