Ціни на російську нафту в Індії досягли рекордного рівня - Bloomberg

Ціни на основну експортну нафтову суміш Росії Urals, яка постачається до Індії, досягли рекордного рівня після того, як США дозволили країнам тимчасово купувати російську нафту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Argus Media, у п’ятницю ціна на нафту марки Urals на західному узбережжі Індії сягнула 98,93 дол. за барель. Ця ціна, з урахуванням доставки, є найвищою з того часу, як росія перенаправила експорт нафти до Індії після вторгнення в Україну.

Стрибок цін відбувся на тлі зростання світових цін на нафту через війну на Близькому Сході. Згідно з даними, у п’ятницю знижка на російську нафту, що постачається до індійських портів, скоротилася до 4,80 дол. за барель порівняно з ціною світового еталона Dated Brent, що є найнижчим показником за останні чотири місяці.

Минулого тижня Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє покупцям купувати російську нафту, що вже перебуває в морі. Цей крок розширив тимчасове звільнення від санкцій - надане раніше виключно Індії - на будь-яку країну, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа прагне послабити тиск на ціни на тлі війни на Близькому Сході.

Отримавши зелене світло від США на початку березня, індійські нафтопереробні компанії - зокрема Indian Oil Corp. та Reliance Industries Ltd - придбали близько 30 млн барелів російської нафти, яка транспортується морем, повідомили минулого тижня джерела, обізнані з угодами.

За даними Argus Media, у п’ятницю середня ціна на нафту марки Urals у західних портах Росії становила 73,73 дол. за барель, що є найвищим показником з середини липня 2024 року. Однак незрозуміло, чи так званий "спред на поставку" - різниця між експортною ціною та ціною на місці поставки - в кінцевому підсумку приносить прибуток Росії.

Ціна все ще значно перевищує середню ціну в 59 дол. за барель, передбачену в російському бюджеті на цей рік. Минулого тижня очільник Кремля Володимир Путін закликав російських нафтогазовиробників скористатися стрімким зростанням цін на сировину, але попередив, що цей сплеск є "безумовно тимчасовим", і що чиновники та компанії повинні планувати свою діяльність відповідно.

